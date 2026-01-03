Največja zvezdnica hrvaškega rodu razburja zgoraj brez

Nemška pop zvezdnica Vanessa Mai dviga prah s fotografijo iz masažne kadi zgoraj brez, ki jo je na Instagramu delila s svojimi 1,2 milijona sledilci.

Vanessa Mai, ki je po očetovi strani hrvaškega rodu (njen dekliški priimek je Mandekić, priimek Mai je zgolj umetniški), je fotografijo posnela med počitnicami v avstrijski gorski vasi Priesteregg.

Navdušeni oboževalci

Njeni oboževalci so znova navdušeni nad njenimi fotografijami s počitnic, ki jih je 33-letna pevka objavila na svojem računu na družbenem omrežju Instragram, piše nemški medij Focus.

Neki oboževalec je tako zapisal: "Na prvi fotografiji si videti osupljivo. In vse ostale fotografije so preprosto fantastične. Kamin, večerja – kaj več bi si lahko želeli za čudovit večer!"

Vanessa Mai oziroma Vanessa Marija Else Faber, kot je njeno uradno ime, je od leta 2017 poročena z Andreasom Ferberjem.