A. Ž.

Sobota,
3. 1. 2026,
17.17

35 minut

Vanessa Mai

Največja zvezdnica hrvaškega rodu razburja zgoraj brez

A. Ž.

Vanessa Mai | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nemška pop zvezdnica Vanessa Mai dviga prah s fotografijo iz masažne kadi zgoraj brez, ki jo je na Instagramu delila s svojimi 1,2 milijona sledilci.

Vanessa Mai, ki je po očetovi strani hrvaškega rodu (njen dekliški priimek je Mandekić, priimek Mai je zgolj umetniški), je fotografijo posnela med počitnicami v avstrijski gorski vasi Priesteregg.

Navdušeni oboževalci

Njeni oboževalci so znova navdušeni nad njenimi fotografijami s počitnic, ki jih je 33-letna pevka objavila na svojem računu na družbenem omrežju Instragram, piše nemški medij Focus.

Neki oboževalec je tako zapisal: "Na prvi fotografiji si videti osupljivo. In vse ostale fotografije so preprosto fantastične. Kamin, večerja – kaj več bi si lahko želeli za čudovit večer!"

Vanessa Mai oziroma Vanessa Marija Else Faber, kot je njeno uradno ime, je od leta 2017 poročena z Andreasom Ferberjem.

Vanessa Mai
