Barcelona se muči kot že dolgo ne: Real bo znova branil prednost

Barcelona je polomu v pokalu (Atletico Madrid) dodala še spodrsljaj v prvenstvu (Girona) in se naenkrat znašla pod hudim pritiskom. Katalonci se bodo v 25. krogu skušali odločno odzvati na domači zelenici, na Camp Nou v nedeljo prihaja Levante. Real Madrid bo prednost na vrhu lestvice po dolgem času branil na neugodnem gostovanju pri Osasuni. Jan Oblak bo pred povratno tekmo lige prvakov v Madridu gostil Espanyol.

Barcelona doma proti Levanteju igra tekmo, ki je na papirju ena lažjih v sezoni (Levante trenutno zaseda predzadnje mesto na lestvici), a prav zato zahtevna. Po dveh bolečih porazih na dveh različnih frontah je pritisk na Hansija Flicka in njegovo četo ekspresno narasel. V zadnjem tednu je bilo pri Barceloni sicer znova tudi veliko razprave o spornih sodniških odločitvah, a se tudi nemški strateg zaveda, da bo ključen odziv na igrišču.

Real Madrid bo že v zgodnjem sobotnem večeru gostoval pri Osasuni. Ta termin bi vsekakor utegnil razkriti, kako mirne so noge Madridčanov, zdaj ko v dirki za naslov znova branijo prednost dveh točk. El Sadar je stadion, kjer so se favoriti opekli že mnogokrat, a varovanci Alvara Arbeloe v zadnjem obdobju v prvenstvu delujejo zelo zanesljivo.

Neprimerno manj zanesljivosti v ligi kaže drugi madridski velikan. Atletico je marsikaj sicer uspel zakriti z dvema visokima zmagama v španskem kraljevem pokalu; v četrtfinalu je s 5:0 padel Betis, na prvi polfinalni tekmi je četa Diega Simeoneja s 4:0 odpihnila še Barcelono. V tem času je Jan Oblak s soigralci na prvenstvenih tekmah osvojil eno samo točko; konec januarja je remiziral z Levantejem, sledila pa sta poraza proti Betisu in nazadnje Rayu. V špansko prestolnico v sobotnem večeru prihaja Espanyol.

