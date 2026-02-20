Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L.

Petek,
20. 2. 2026,
14.00

Osveženo pred

16 minut

Petek, 20. 2. 2026, 14.00

16 minut

Špansko prvenstvo, 25. krog

Barcelona se muči kot že dolgo ne: Real bo znova branil prednost

Ž. L.

Vinicius Junior, Jose Mourinho | Vinicius Junior je bil med tednom v središču incidenta na tekmi z Lizbono. | Foto Guliverimage

Vinicius Junior je bil med tednom v središču incidenta na tekmi z Lizbono.

Foto: Guliverimage

Barcelona je polomu v pokalu (Atletico Madrid) dodala še spodrsljaj v prvenstvu (Girona) in se naenkrat znašla pod hudim pritiskom. Katalonci se bodo v 25. krogu skušali odločno odzvati na domači zelenici, na Camp Nou v nedeljo prihaja Levante. Real Madrid bo prednost na vrhu lestvice po dolgem času branil na neugodnem gostovanju pri Osasuni. Jan Oblak bo pred povratno tekmo lige prvakov v Madridu gostil Espanyol.

Špansko prvenstvo, 24. krog

Barcelona doma proti Levanteju igra tekmo, ki je na papirju ena lažjih v sezoni (Levante trenutno zaseda predzadnje mesto na lestvici), a prav zato zahtevna. Po dveh bolečih porazih na dveh različnih frontah je pritisk na Hansija Flicka in njegovo četo ekspresno narasel. V zadnjem tednu je bilo pri Barceloni sicer znova tudi veliko razprave o spornih sodniških odločitvah, a se tudi nemški strateg zaveda, da bo ključen odziv na igrišču.

Real Madrid bo že v zgodnjem sobotnem večeru gostoval pri Osasuni. Ta termin bi vsekakor utegnil razkriti, kako mirne so noge Madridčanov, zdaj ko v dirki za naslov znova branijo prednost dveh točk. El Sadar je stadion, kjer so se favoriti opekli že mnogokrat, a varovanci Alvara Arbeloe v zadnjem obdobju v prvenstvu delujejo zelo zanesljivo.

Neprimerno manj zanesljivosti v ligi kaže drugi madridski velikan. Atletico je marsikaj sicer uspel zakriti z dvema visokima zmagama v španskem kraljevem pokalu; v četrtfinalu je s 5:0 padel Betis, na prvi polfinalni tekmi je četa Diega Simeoneja s 4:0 odpihnila še Barcelono. V tem času je Jan Oblak s soigralci na prvenstvenih tekmah osvojil eno samo točko; konec januarja je remiziral z Levantejem, sledila pa sta poraza proti Betisu in nazadnje Rayu. V špansko prestolnico v sobotnem večeru prihaja Espanyol.

Špansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 20. februar:

Sobota, 21. februar:

Nedelja, 22. februar:

Ponedeljek, 23. februar:

Lestvica:

Najboljši strelci:

23 – Mbappé (Real Madrid)
16 – Muriqi (Mallorca)
12 – Torres (Barcelona)
11 – Budimir (Osasuna)
10 – Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad), Yamal (Barcelona)
9 – Moleiro (Villarreal)
8 – Raphinha (Barcelona)
Vinicius
Sportal Brazilska zveza od Uefe in Fife zahteva ostre kazni v primeru Vinicius
Jose Mourinho Benfica
Sportal Mourinho po rdečem kartonu in kaosu z Realom povsem brez zavor
Atletico Madrid Club Brugge Jan oblak
Sportal Jan Oblak v drugem polčasu dobil tri gole, Norvežani šokirali Inter
