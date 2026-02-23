Olimpijska streznitev: kje so časi Petre Majdič, Vesne Fabjan …?

V nedeljo je z zaključno slovesnostjo padel zastor na olimpijskih igrah. Slovenski tekači na smučeh se iz iger ne vračajo zadovoljni. Najboljša posamična slovenska uvrstitev je bilo 30. mesto Vilija Črva na kraljevski preizkušnji na 50 kilometrov. Ob tem se lahko odkrito vprašamo, kje je trenutno slovenski tek na smučeh.

Petra Majdič je leta 2010 spisala neverjetno zgodbo. Foto: Aleš Fevžer

Še ne tako dolgo nazaj so bili slovenski športni navdušenci prikovani pred televizijske zaslone, ko je s svojimi rezultati navduševala Petra Majdič. Ta je leta 2010 na olimpijskih igrah spisala eno najbolj neverjetnih zgodb v zgodovini olimpijskih iger in osvojila bron. Štiri leta pozneje je na olimpijskih igrah v Sočiju z olimpijskim bronom zgodbo ponovila Vesna Fabjan. S tem pa slovenskih uspehov še ni bilo konec. V naslednjih letih je navduševala Anamarija Lampič, ki se je pred štirimi leti preselila v biatlon. Ob tem ne smemo pozabiti Katje Višnar, Alenke Čebašek … Tik pred letošnjimi olimpijskimi igrami pa se je na presenečenje vseh poslovila še Eva Urevc. S svojimi rezultati nas je v preteklih sezonah v moški navduševal tudi Miha Šimenc, edina svetla prihodnost pa se trenutno zdi mladi Nejc Štern, ki večino časa trenira na Norveškem. On si je veliko obetal od olimpijskega sprinta, a se mu je po veliki smoli kmalu po štartu zlomila palica.

Trenerska kakovost v slovenski reprezentanci ne bi smela biti sporna, saj jo že nekaj časa vodi norveški strokovnjak in dobitnik zlate olimpijske medalje Ola Vigen Hattestad. Na Smučarski zvezi Slovenije bodo najverjetneje črto potegnili po sezoni, a na zunaj se zdi, da bo treba stvari temeljito analizirati in po potrebi spremeniti. Kaj, najbolje vedo tisti, ki so za to odgovorni.

"Roko na srce, v zadnjih treh sezonah spremljamo strmoglavljenje rezultatov." Foto: Grega Valančič/Sportida

Čarobne rešitve ni

Svoj pogled na trenutni položaj je z nami delila nekdanja vrhunska slovenska tekmovalka Vesna Fabjan, ki je bila pred časom vodja panoge na krovni organizaciji, a se je pred tremi leti umaknila od športa, ki ji je dal vse. Danes na svoj olimpijski uspeh gleda z veliko večjim spoštovanjem in zavedanjem, kaj vse je morala pretrpeti, da je dosegla vrh.

Pravi, da šele čas pokaže, koliko odrekanja, polen pod nogami in moči je bilo potrebnih. Olimpijske igre so po njenem mnenju povsem druga zgodba kot tekme svetovnega pokala. Pritisk je neprimerljiv, saj priložnost pride le na štiri leta in ni popravnega izpita. Prelomni trenutek zanjo je bilo četrto mesto na svetovnem prvenstvu v Oslu leta 2011, ko je dojela, kako odločilna je psihološka priprava. Kot sama pravi, ni čarobnih rešitev, ampak šteje le dolgo in vztrajno delo. Kako pa ona vidi povprečne rezultate z zadnjih olimpijskih iger?

Nejc Štern je imel na olimpijskem šprintu veliko smolo z zlomljeno palico. Foto: Reuters

"Sama nisem več tako vpeta v dogajanje, kot sem bila še pred kratkim. A dejstvo je, da so se v zadnjih treh ali štirih letih zgodile velike spremembe v panogi, predvsem v načinu vodenja. Zdi se mi, da trenutni sistem ne prinaša želenih rezultatov. Roko na srce, v zadnjih treh sezonah spremljamo strmoglavljenje rezultatov. Pogrešam tudi kritično presojo. Ne more biti po vsaki sezoni vse v redu, če rezultati kažejo drugačno sliko. Res je, da imamo veliko točk v svetovnem pokalu, a danes se točke delijo vse do 50. mesta, kar daje precej izkrivljeno sliko realnega stanja," je na začetku povedala nekdanja vrhunska tekačica na smučeh, ki je v svoji karieri na stopničkah svetovnega pokala stala šestkrat.

Treba je delovati povezovalno

Dejstvo je, da je tek na smučeh športna panoga, kjer pomembno vlogo igra tudi material – in že od časov Petre Majdič poslušamo, kako manjše reprezentance ne dobijo enakih materialov kot največje reprezentance. Vesna meni, da če si kot manjša reprezentanca v določenem primanjkljaju, moraš narediti še več kot največji. Veliko vlogo igra tudi strokovni kader, predvsem na področju servisa in materiala, kjer bi morali združiti najboljše znanje, ki ga imamo v Sloveniji. Treba je tudi delovati povezovalno – če tega ni, se na najvišji ravni tekmovanja slej ko prej zelo pozna.

Ko tudi ona ostane brez nasveta Foto: Grega Valančič/Sportida

Vesna Fabjan priznava, da v trenutnem stanju težko vidi pot naprej. Najbolj jo skrbi, da smo v zadnjih treh letih izgubili celo generacijo mladih fantov, ki bi danes lahko trkali na vrata svetovnega pokala. Po njenem mnenju številni niso videli prave vizije in poti, po kateri bi lahko razvili in izkoristili svoj potencial – zato so raje odnehali.

"Težko bi rekla, kaj bi pomagalo. Predvsem mislim, da je treba začeti graditi na vseh ravneh. Kot sem že rekla, vključiti je treba ljudi, ki imajo izkušnje iz vrhunskega športa. To je prva stvar, nato pa je treba graditi navzdol in tekmovalcu dejansko omogočiti najboljše pogoje. Dokler se bomo delili po principu naši, vaši in ne po principu dobri, slabi, mislim, da bomo težko prišli iz te luknje."

Anamarija Lampič se je pred leti umaknila s teka na smučeh, a ne izključuje možnosti, da bi odtekla kakšno tekmo v tej disciplini. Foto: Aleš Fevžer

Je edina luč na koncu tunela Anamarija Lampič?

Anamarija Lampič je po olimpijskem debaklu razkrila, da je med igrami pogledala tudi nekaj tekaških tekem. "Moram priznati, da sem na teh igrah pogledala sprint in še nekaj drugih tekem. Normalno, da tudi malo pokukam, če izhajam iz teh vod. Ni mi žal, da sem prestopila v biatlon, toda nikoli ne bom rekla, da ne bi startala tudi kakšne tekaške tekme," je nekoliko presenetljivo izjavila Lampič. Kaj si o njeni izjavi misli naša sogovornica?

"Težko je reči. Vse to so za zdaj le ugibanja. Ko se je Anamarija odločila za biatlon, je bila sprva želja, da bi morda odtekla še kakšno tekmo na sezono, a se je takrat odločila, da ne bo. Če zdaj razmišlja drugače in bi želela poskusiti kombinacijo, je vprašanje, kaj bi to pomenilo. Veliko bo odvisno od vizije in podpore, ki jo bo imela. Tekmovalec mora najprej sam pri sebi vedeti, kaj želi, zakaj si to želi in kako bo to dosegel. Na koncu mora narediti vse, da doseže želene rezultate, saj nihče ne more tekmovati namesto njega."

Rezultati slovenskih tekačev na olimpijskih igrah leta 2026 (Milano – Cortina)



Anja Mandeljc

10 kilometrov – 48. mesto

Štafeta 4 × 7,5 – 18. mesto (ujete za en krog)

Ekipni sprint – 16. mesto



Tia Janežič

Sprint klasika – 65. mesto

10 kilometrov – 89. mesto

Štafeta 4 × 7,5 – 18. mesto (ujete za en krog)



Neža Žerjav

Skiatlon – 56. mesto

10 kilometrov – 70. mesto

Štafeta 4 × 7,5 – 18. mesto (ujete za en krog)

50 kilometrov – 34. mesto (ujeta za en krog)



Lucija Medja

Sprint klasika – 57. mesto

10 kilometrov – 95. mesto

Štafeta 4 × 7,5 – 18. mesto (ujete za en krog)

Ekipni sprint – 16. mesto



Vili Črv

Sprint – 43. mesto

10 kilometrov – 50. mesto

50 kilometrov – 30. mesto



Miha Šimenc

Sprint – 31. mesto

10 kilometrov – 51. mesto

Ekipni sprint – 16. mesto

50 kilometrov – 37. mesto



Nejc Štern

Sprint – 50. mesto

10 kilometrov – 62. mesto

Ekipni sprint – 16. mesto

