Real brez Zidana navdušil, Maročan prehitel Messija

Navijači Atletica so v sedmih nebesih - rdeče-beli imajo veliko prednost pred najbližjima sosedoma. Realu so ušli na +7, Barceloni kar za +10, za nameček pa so odigrali še tekmo manj. Izbrancem Diega Simeoneja se priložnost za nadaljevanje izjemnega niza ponuja v nedeljo, ko bodo v derbiju 20. kroga gostili Valencio.

V vrstah Atletica v tej sezoni izstopata Jan Oblak in Luis Suarez. Prvi je prejel zgolj sedem zadetkov, v četrtek ga je tako z bele točke premagal vratar Eibarja Marko Dmitrović, Urugvajec pa je dosegel kar 11 golov in si je z nekdanjim soigralcem pri Barceloni Lionelom Messijem do sobote delil prvo mesto na lestvici najboljših strelcev. Suarez je v četrtek dosegel zmagoviti zadetek proti Eibarju, v zadnji minuti je izkoristil najstrožjo kazen in se ''maščeval za Oblaka'', saj je srbskega vratarja Dmitrovića premagal z atraktivnim udarcem "panenko".

Barcelona bo v nedeljo zaigrala brez kapetana in najboljšega strelca Lionela Messija, ki bo po tej tekmi odslužil kazen zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel v nedavnem finalu španskega superpokala.

23-letni napadalec Seville je še kako vroč. V soboto je mrežo Cadiza zatresel kar trikrat. Foto: Reuters

Zidane zaradi okužbe ni vodil Reala

Madridski Real je prekinil krizo. V soboto je na gostovanju v Vitorii s 4:1 premagal Alaves. Belih baletnikov ni vodil Zinedine Zidane. Francoski strateg je bil na zadnjem testiranju pozitiven na novi koronavirus, tako ga se nahaja v samoosamitvi. Pri Realu je izstopal dvakratni strelec Karim Benzema, med strelce sta se vpisala tudi Casemiro in Belgijec Eden Hazard.

Špansko prvenstvo, 20. krog: Petek, 22. januar:

Levante : Valladolid 2:2 (0:0)

Gomez 62., Roger 83.; Alcaraz 73., Plano 78. Sobota, 23. januar:

Huesca : Villarreal 0:0



Sevilla : Cadiz 3:0 (2:0)

En-Nesryi 35., 39., 62.



Real Sociedad : Betis 2:2 (0:0)

Isak 48., Oyarzabal 57.; Canales 85., Joaquin 90.+2



Alaves : Real Madrid 1:4 (0:2)

Joselu 59.; Casemiro 15., Benzema 41., 70., Hazard 41. Nedelja, 24. januar:

14.00 Osasuna - Granada

16.15 Elche - Barcelona

18.30 Celta Vigo - Eibar

21.00 Atletico Madrid - Valencia Ponedeljek, 25. januar:

21.00 Athletic Bilbao - Getafe