Jan Oblak nemočen ob čudežnem evrogolu Srba, a … #video

Slovenski nogometni as Jan Oblak je v Španiji še korak bližje velikemu uspehu. Z zmago nad Valencio (3:1) je zadržal ogromno prednost pred Realom (+7) in Barcelono (+10). Navijači vse glasneje razmišljajo o naslovu španskega prvaka. Škofjeločanu in soigralcem ni sedme zaporedne zmage preprečila niti pravcata mojstrovina srbskega netopirja Uroša Račića.

Slovenski nogomet čaka na junaka, ki bi se lahko pohvalil z naslovom španskega prvaka. Sezona 2020/21 bi se lahko izkazala za zgodovinsko, saj se z omenjenim podvigom vse resneje spogleduje Jan Oblak. Prvi vratar slovenske reprezentance z Atleticom kraljuje v la ligi in ima ogromno prednost pred najbližjimi zasledovalci.

Handanović čaka prvo, Oblak jih ima že šest

Samir Handanović je zelo cenjen in spoštovan vratar, a še čaka na prvo klubsko lovoriko. Foto: Getty Images Za razliko od njegovega starejšega rojaka Samirja Handanovića, od katerega je nekoč vpijal izkušnje v izbrani vrsti, je v karieri že osvajal lovorike. Kapetan Interja, ki si je, podobno kot Oblak, prislužil status enega (naj)boljših evropskih vratarjev zadnjega desetletja, pri 36 letih, kljub izjemni karieri, še vedno čaka na prvo klubsko lovoriko.

Škofjeločan, ki je v začetku leta praznoval 28. rojstni dan, jih je na drugi strani osvojil že šest. Z Benfico je v sezoni 2013/14 osvojil trojno krono. Postal je portugalski prvak, pokalni zmagovalec, najboljši pa je bil tudi v ligaškem pokalu, ki ga je v soboto osvojil njegov reprezentančni soigralec Andraž Šporar. Ni manjkalo veliko, da bi seznam lovorik v njegovi zadnji sezoni na Portugalskem dopolnil še z zmago v ligi Europa, a je z orli iz Lizbone po izvajanju 11-metrovk v finalu v Torinu izgubil proti Sevilli.

Takoj po prestopu k Atleticu je leta 2014 osvojil španski superpokal, a je treba dodati, da je takratno dogajanje spremljal le s klopi, leta 2018, ko je že spadal med najboljše posameznike španskega prvenstva, pa je bil z Atleticom najboljši najprej v ligi Europa, nato pa še v evropskem superpokalu, tako da mu je predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin v zelo kratkem obdobju od srca čestital kar dvakrat. V ligi prvakov mu je ''za las'' spodletelo, ko je v finalu na San Siru ostal praznih rok po izvajanju kazenskih strelov proti Realu, bi se pa lahko letos še kako maščeval belim baletnikom in jih nasledil na seznamu španskih prvakov.

Jan Oblak je v tej sezoni na 18 tekmah v španskem prvenstvu prejel zgolj osem zadetkov. Zadnja dva sta mu zabila Srba. Foto: Reuters

Atleticu se nasmiha najbolj cenjena španska lovorika. Postal bi prvi Slovenec, ki bi osvojil la ligo. Za zdaj mu gre odlično, prednost je "imenitna". Pred Realom ima +7, pred Barcelono že +10, za še boljši občutek pa skrbi podatek, da ima Atletico še eno tekmo v dobrem. Pred dvema tednoma je namreč zaradi snežnega meteža odpadla tekma z Athleticom. Ko bo odigrana, bo tako imela Simeonejeva četa priložnost za še povišanje prednosti!

Evrogol Srba za kratko veselje Valencie

Uroš Račić po čudovitem zadetku ni skrival sreče. Foto: Reuters Oblak v tej sezoni v prvenstvu ne prejema veliko zadetkov. V 18 nastopih jih je prejel le osem. Na dvoboj prejema tako manj kot pol gola. Kdor želi premagati škofjeloško hobotnico, se mora še kako potruditi. Tako, kot se je v nedeljo Uroš Račić. 22-letni Srb, nekdanji nogometaš Crvene zvezde, je z velemojstrskim strelom z razdalje prisilil Oblaka k predaji.

Krstni zadetek v la ligi je zaznamoval z evrogolom z okrog 25 metrov, po katerem ni skrival sreče. Kapetan slovenske reprezentance je bil nemočen, netopirji iz Valencie so povedli sredi Madrida, a je nato sledil velik preobrat.

Izjemen strel Uroša Račića, ob katerem je bil Jan Oblak nemočen:

El gol de Racic ante el Atlético de Madrid

La única forma que han encontrado de batir a Jan Oblakpic.twitter.com/QvLHs6RSWQ — GolenlaPreviaTW (@GolenlaPreviaTW) January 24, 2021

Atletico je na koncu zmagal s 3:1 in poskrbel, da v taboru Los Colchoneros še naprej prevladuje izjemno vzdušje. Navijači so vedno glasnejši, naslov prvaka, rdeče-beli so ga nazadnje osvojili leta 2014, je vse bližje! Tako kot simpatije, katerih so deležni trener Diego Simeone, pa prvi strelec lige Luis Suarez, zaradi katerega se lahko kolca odgovornim pri Barceloni, in pa skoraj nepremagljivi Oblak. Urugvajec si je za 34. rojstni dan voščil vse najboljše s prekrasnim darilom, novim zadetkom, že 12. v tej sezoni, s čimer se je ponovno vrnil na prvo mesto najboljših strelcev tekmovanja.

Marko Dmitrović je premagal stanovskega kolega Jana Oblaka z bele točke. Foto: Reuters

Račić je že drugi Srb, ki je v letu 2021 premagal Oblaka. Na predzadnji tekmi ga je tako ugnal vratar Eibarja Marko Dmitrović in po dvoboju dejal, da s tem, ko se je na presenečenje mnogih prav on odločil za izvajanje 11-metrovke, ni hotel nikakor ponižati stanovskega kolega iz Slovenije.

Simeone razmišlja le o Cadizu

Atletico bo v nedeljo gostoval v Cadizu. Foto: Thinkstock Trener Diego Simeone po novi, že sedmi zaporedni zmagi v državnem prvenstvu, ni prav nič evforičen. ''V naših mislih je le Cadiz. Želimo se še izboljšati, dobro trenirati,'' Argentinec zavestno usmerja pozornost na naslednjo tekmo, ko bo prihodnjo nedeljo gostoval pri Cadizu. Nikakor si noče privoščiti, da bi igralci poleteli v izjavah in da bi jih visoka prednost pred tekmeci zavedla.

Za razliko od pokala so v prvenstvu v tej sezoni izjemni. Konec tedna bodo lovili še osmo zaporedno zmago, na tisti tekmi pa bi lahko prvič za Atlete zaigral še Francoz Moussa Dembele. In še zaostril konkurenco v ekipi, ki resno konkurira za državni naslov. Prvi, odkar med vratnicama Atletica stoji Slovenec.