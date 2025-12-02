Kapetana slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka le dan po tem, ko je izvedel, da Matjaž Kek nepreklicno zapušča selektorski stolček in nato Mariborčanu namenil javno zahvalo, čaka zelo zahteven izziv v španskem prvenstvu. Obeta se pravcata poslastica, saj bo njegov Atletico Madrid gostoval pri vodilni Barceloni. Škofjeločan ne skriva želje, da bi rdeče-beli na Camp Nouu nadaljevali zmagoviti niz in spravili na kolena vodilne Katalonce. Atletico je v tej sezoni v la ligi postavil prav poseben rekord. Če bo nadaljeval trend, bodo Madridčani v Barceloni zagotovo dosegli prvi zadetek na tekmi.

Zaradi španskega nogometnega superpokala, ki bo od 7. do 11. januarja 2026 v Savdski Arabiji, na njem pa bodo nastopili Barcelona (prvak in pokalni zmagovalec v sezoni 2024/25), Real Madrid (podprvak in finalist pokala), Atletico Madrid (tretji v prvenstvu) in Athletic Bilbao (četrti v prvenstvu), bosta dve najbolj atraktivni tekmi 19. kroga odigrani vnaprej že ta teden.

Danes se bosta na stadionu Camp Nou, ki ga še vedno prenavljajo, pomerila Barcelona in Atletico Madrid, v sredo pa se bosta spopadla Athletic Bilbao in Real Madrid.

Oblak opozarja: Barça je Barça

Pred srečanjem z Oviedom je prišel Jan Oblak na igrišče z rekordnim šestim priznanjem zamora. Foto: Guliverimage Katalonci so v prvenstvu nanizali štiri zmage in se povzpeli na vodilni položaj. Izkoristili so spodrsljaje madridskega Reala, ki je remiziral trikrat zapored. Z zmagovitim nizom pa se lahko pohvali tudi Atletico. V vseh tekmovanjih je zmagal že sedemkrat zapored. Od bolečega poraza v ligi prvakov v Londonu proti Arsenalu (0:4) je vstopil v izjemen ritem, v katerem se je v la ligi približal vrhu razpredelnice. Zaseda četrto mesto, za vodilno Barcelono pa zaostaja le tri točke. Z zmago bi tako lahko danes že ujel Blaugrano.

"Barça je Barça. Ima odlične igralce, ki lahko odigrajo popolno tekmo. Čaka nas zelo zahtevna naloga, a bomo dali vse od sebe in skušali osvojiti vse tri točke," pred derbijem španskega prvenstva sporoča 32-letni Jan Oblak.

Konec prejšnjega tedna se je vrnil med vratnici. Težav z mišico, zaradi katerih je po reprezentančnem porazu proti Kosovu izpustil dve tekmi, ni več. Škofjeloška hobotnica je tako na zadnji tekmi proti Oviedu na Metropolitanu prejela ogromen aplavz. Oblak je na igrišče prišel z rekordnim šestim priznanjem zamora, s katerim se je vpisal v zgodovino.

"Hvala za vse, selektor"

Tako se je Jan Oblak prek družbenega omrežja Instagram zahvalil Matjažu Keku, ki mu je pomagal, da je uresničil svoje sanje. Foto: Instagram Proti Oviedu je mrežo ohranil nedotaknjeno (2:0) in sporočil: "Obramba je zelo pomembna. Začetek sezone je bil za nas težek, saj imamo veliko novih igralcev. Zdaj nam gre dobro. Tako moramo tudi nadaljevati. Preteklost nas ne zanima. Edino, kar šteje, je prihodnost," je v pogovoru za DAZN še izpostavil kapetan slovenske reprezentance, ki bo v prihodnje v domovini sodeloval z novim selektorjem. Matjaž Kek ni podaljšal pogodbe s krovno zvezo, tako da po sedmih letih zapušča vroči stolček.

Oblak je bil nanj zelo navezan. Pred njegovim prihodom nekaj časa sploh ni nastopal v izbrani vrsti. Zaradi nesoglasij s takratnim selektorjem Tomažem Kavčičem se ni odzival na reprezentančne akcije, po prihodu Keka pa se je vrnil v reprezentanco, prejel kapetanski trak in uresničil otroške sanje, ko je branil za Slovenijo na velikem tekmovanju (Euro 2024).

Selektorju Keku je tako prek družbenih omrežij namenil zahvalo za vse, kar sta doživela skupaj v zadnjih sedmih letih. Podobno so storili še številni njegovi reprezentančni soigralci.

Atletico postavil prav poseben rekord

Danes tako Oblaka čaka gostovanje na Camp Nouu. Ko je v prejšnji sezoni gostoval pri Barceloni, je dvoboj potekal na olimpijskem stadionu Montjuic, zmaga pa je po preobratu pripadla gostom iz Madrida (2:1). Danes se obeta že 247. medsebojna tekma med Barcelono in Atleticom. Katalonci so uspešnejši, do zdaj so zmagali 112-krat, Atleti pa "le" 77-krat.

Atletico je še na vsaki prvenstveni tekmi v tej sezoni prvi dosegel zadetek. Foto: Reuters

Atletico je v sezono vstopil s prav posebnim rekordom. V zgodovini španskega prvenstva se še ni primerilo, da bi klub v uvodnih 14 krogih prav na vsaki tekmi vedno prvi dosegel zadetek. Simeonejevi četi je to uspelo, za razliko od uvodnega kroga (poraz pri Espanyolu 1:2) pa je nato vselej ostala neporažena.

"Takšnim zadevam ne posvečam veliko pozornosti. Želel bi si, da bi zaradi takšnih stvari osvajal lovorike, a jih ne. Je pa to pohvala. Nadaljnji komentarji bodo odvisni od tega, kaj bomo naredili proti Barceloni," je dejal Diego Simeone, ki se zaveda težavnosti današnjega srečanja. Tudi zaradi vrnitve dveh izjemnih igralcev, Pedrija in Raphinhe.

Vrnitev Pedrija in Raphinhe

Raphinha in Dani Olmo sta se izkazala na zadnji tekmi proti Alavesu (3:1). Foto: Reuters Barcelona bo pogrešala Fermina Lopeza, Gavija in Marc-Andreja ter Stegna, a bodo od prve minute zaigrali Pedri, Jules Kounde in Frenkie de Jong. Ker je na zadnji tekmi po dveh mesecih prvič zaigral Brazilec Raphinha in se izkazal z asistenco, je lahko trener Hansi Flick dobre volje. V dobri formi je prvi zvezdnik Lamine Yamal, proti Alavesu (3:1) pa je z dvema zadetkoma izstopal Dani Olmo.

Pri Atleticu ne bo poškodovanega Marcosa Llorenteja, vprašljiv je nastop Robina Le Normanda. Zanimivo bo videti, kdo bo začel dvoboj v napadu. Norvežan Alexander Sorloth, ki je dosegel oba zadetka za Simeonejevo četo na zadnji tekmi proti Oviedu (2:0), bi lahko začel dvoboj na klopi, v konici napada pa bi bil Julian Alvarez. Spektakel na Camp Nouu se bo začel ob 21. uri.

Verjetni začetni postavi: Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde, de Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Cardoso, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Alvarez

