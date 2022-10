Real strl tudi odpor Seville, Oblak se je vrnil z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilni španski prvoligaš Real Madrid je v 11. krogu la lige premagal Sevillo s 3:1 in poglobil krizo kluba iz Andaluzije, ki nastopa v ligi prvakov, v domači ligi pa zaseda šele 14. mesto. Jan Oblak se je vrnil med vratnici Atletica in Madridčani so Betis premagali z 2:1. Barcelona bo v nedeljo zvečer igrala z Athleticom iz Bilbaa.