Američani proslavljajo, to jim ni uspelo že 96 let

Z obračunom ZDA in Avstralije v Seattlu v skupini D se je začel deveti tekmovalni dan SP 2026. Zaradi poškodbe mečne mišice ni bil na voljo prvi as ZDA Christian Pulišić, a je ameriške navijače hitro v boljšo voljo spravilo zgodnje vodstvo. V 11. minuti je po podaji Folarina Baloguna lastno mrežo zatresel Avstralec Cameron Burgess. V zaključku prvega dela so gostitelji podvojili prednost (2:0) in jo ubranili do konca. Američani so tako odprli mundial z dvema zmagama prvič po letu 1930. Ob polnoči bo sledilo srečanje skupine C med Škotsko in Marokom, Brazilija se bo po osvojeni točki v prvem krogu tokrat pomerila s Haitijem, za konec dogajanja pa se bosta v zgodnjem sobotnem jutru srečala Turčija in Paragvaj.

Nogometaši ZDA ostajajo hit letošnjega mundiala. Z novo zmago so si že po dveh krogih zagotovili napredovanje med 32 najboljših. V prvem nastopu so nadigrali Paragvaj (4:1), tokrat pa so, čeprav niso mogli računati na najboljšega igralca Christiana Pulišića (poškodba mečne mišice), vzeli mero še Avstraliji (2:0). Ta je v prvem krogu spravila v slabo voljo Turčijo (2:0), tokrat pa naletela na pretrd oreh.

Izbranci Mauricia Pochettina so na igrišču zagospodarili do te mere, da so prvi polčas dobili z 2:0. Prvič so zatresli mrežo kengurujev v 11. minuti, ko je po levi strani prodrl Folarin Balogun. Dvakratni strelec na tekmi s Paragvajem je podal pred vrata. Nevarno situacijo je skušal razčistiti Cameron Burgess, a je bil nespreten in zatresel lastno mrežo. Američani so tako podobno kot proti Paragvaju povedli po avtogolu tekmeca.

Veselje Američanov po drugem zadetku, ki je bil sprva razveljavljen, a je nato sodnik spremenil odločitev. Foto: Reuters

Tudi v nadaljevanju so ZDA zadale veliko težav Avstralcem, ki so si privoščili nekaj ostrih prekrškov, prejeli tudi dva rumena kartona, v zaključku prvega dela pa so premoč na zelenici kronali še z drugim golom. V polno je zadel Alex Freeman. Sprva je bil zadetek zaradi domnevnega nedovoljenega položaja razveljavljen, a je posredoval VAR, glavni sodnik Felix Zwayer pa je spremenil odločitev.

Američani so tako dobili prvi polčas z 2:0, v drugem delu pa se rezultat, čeprav so takrat Avstralci pokazali drznejšo igro v napadu, ni spreminjal. ZDA so odprle prvenstvu z dvema zmagama, kar se jim je pred tem v zgodovini zgodilo le enkrat. Le na uvodnem SP 1930. Napredovanje med 32 najboljših si je tako po Mehiki zagotovila še druga sogostiteljica. Ker kaže odlično tudi Kanadi, velja v izločilnem delu pričakovati vse tri sogostiteljice.

Škoti znova z bučno podporo

Nočni spored bosta ob polnoči v Foxboroughu v Massachusettsu odprla Škotska in Maroko. Škoti so na prvi tekmi prvenstva s 1:0 premagali Haiti, a na nobenem velikem turnirju še niso zmagali več kot enkrat. Tokrat tudi zaradi podpore navijačev z imenom "Tartan Army", ki je v zadnjih dneh osvojila ZDA, verjamejo v uspeh.

Maroko, ki je na prejšnjem prvenstvu igral v polfinalu, je za uvod z 1:1 remiziral z Brazilijo. Maroko lahko tukaj postavi nov rekord za najdaljši niz neporaženih tekem v skupinskem delu svetovnega prvenstva za afriško državo, saj si prizadeva za šesto tekmo brez poraza (2 zmagi, 3 remiji). To bo druga medsebojna tekma med ekipama, potem ko je Maroko v skupinskem delu svetovnega prvenstva leta 1998 zmagal s 3:0.

Maroko je v prvem krogu remiziral z Brazilijo. Foto: Reuters

V dobrem tednu dni so sicer navijači Škotske osvojili srce Bostona in njegovih prebivalcev. Ocenjuje se, da je mesto v obdobju pred dvema tekmama skupinskega dela škotske reprezentance obiskalo približno 50 tisoč škotskih navijačev. Devon Savage iz pivovarne Boston Beer, ki je lastnik pivnice Samuel Adams, je dejal, da je tartanska vojska izpraznila vse njihove zaloge. "Za primerjavo, od četrtka do nedelje so škotski navijači spili štirikrat več bostonskega lagerja, kot ga porabimo med tipičnim štiridnevnim prazničnim obdobjem, kot je 4. julij." Številni drugi lokalni pubi so prav tako poročali o rekordni prodaji, s čimer so presegli večje dogodke, kot sta Super Bowl in dan svetega Patrika. "Ko bodo Škoti odšli, bo to dan žalovanja. Zdaj ste del Bostona."

Foto: Reuters

Petkratni prvaki Brazilci si po osvojeni točki v prvem krogu ne smejo privoščiti spodrsljaja proti Haitiju v Philadelphii, saj bi vsaka izgubljena točka ogrozila njihov brezhibni rekord na vrhu skupinskega dela svetovnih prvenstev, ki ga zasedajo vse od leta 1982. Haiti se je odlično izkazal na svoji prvi tekmi svetovnega prvenstva po letu 1974, saj je v prvem krogu dosegel več strelov kot katerakoli druga ekipa v skupini C (15) in imel 22 dotikov z žogo v kazenskem prostoru nasprotnika. Te impresivne številke niso mogle preprečiti tesnega poraza z 0:1 proti Škotski, kar je bil njihov četrti zaporedni poraz v zgodovini svetovnih prvenstev in jih je postavilo v nevarnost, da postanejo šele četrta država, ki je izgubila prvih pet tekem na SP.

Zatem se bosta pomerila še Turčija in Paragvaj. Obe ekipi sta bili v prvem krogu neuspešni, zato se bosta v Santa Clari v Kaliforniji borili za prve točke na turnirju.

Najboljši strelci: 3 - David (Kanada), Messi (Argentina)

2 - Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Haaland (Norveška), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Mbappe (Francija)

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SP 2026, 9. tekmovalni dan:

19. junij, petek (+ še tri jutranje tekme):

20. junij, sobota (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine C

Lestvica skupine D