Peticija francoskih navijačev: Kylian, odpusti nam!

"Kylian, odpusti nam," se francoski navijači opravičujejo kapetanu Kylianu Mbappeju za mesece in mesece kritik. Po izjemnih predstavah zvezdnika Reala na SP 2026, ki so Francozom pomagale do suverenega preboja v polfinale, so sprožili so šaljivo spletno peticijo. "Dvomili smo vate, te kritizirali in bili nehvaležni. Čas je, da popravimo stvari."

Pred svetovnim prvenstvom se je naposlušal kritik na svoj račun tako v državnem kot tudi klubskem dresu, ko pa se je začel mundial na drugi strani velike luže, igra 27-letni Kylian Mbappe kot v transu. Na igrišču je izjemen, pogosto prehiter za tekmece, v napadu pa je tako učinkovit, da si na lestvici najboljših strelcev z osmimi zadetki deli prvo mesto z Lionelom Messijem.

Kylian Mbappe je najmlajši nogometaš na svetu, ki je na svetovnih prvenstvih zaigral že na 20 tekmah. Dosegel je kar 20 zadetkov. Več od njega jih je v zgodovini le Lionel Messi (21). Foto: Guliverimage

Mbappe je na tem prvenstvu zbral tudi tri podaje, na četrtfinalni tekmi z Marokom pa ga je malce vrgla iz ritma poškodba gležnja, a naj ne bi bilo nič hujšega, tako da bi moral biti prvi as galskih petelinov nared za težko pričakovan polfinalni spopad s Španci.

"Čas je, da popravimo stvari"

Če so francoski navijači pred začetkom SP 2026 nekoliko dvomili v Mbappeja, pa je superzvezdnik kamerunskih korenin zaprl usta vsem dvomljivcem. Odkar nastopa na SP, se je Francija vselej uvrščala visoko. Leta 2018 je postala svetovni prvak, štiri leta pozneje, takrat je Mbappe v finalu dosegel kar hat-trick, je osvojila drugo mesto, letos pa se je uvrstila najmanj v polfinale.

Francoski navijači so navdušeni nad predstavami kapetana na SP 2026. Foto: Reuters

Francoski navijači se mu želijo opravičiti. Zato so na spletu sprožili peticijo, v kateri Mbappeja po mesecu kritik in dvomov prosijo za odpuščanje. Šaljiva peticija, ki je zbrala že več kot 74 tisoč podpisov, prinaša preprosto sporočilo: "Kylian, odpusti nam. Francija se je do tebe vedla grdo. Dvomili smo vate, te kritizirali in bili nehvaležni. Čas je, da stvari popravimo."

Peticija je naletela na velik odziv. Njeni snovatelji so poskrbeli še za šaljiv vložek. Zastavili so si precej nenavaden cilj, saj bosta vsak podpis in opravičilo zabeležena v "Veliki knjigi nacionalnega odpuščanja". To knjigo nameravajo po koncu SP 2026 osebno izročiti Mbappeju, vpisi pa bodo objavljeni na spletu kot trajni arhiv francoskega kesanja.

Navijači galskih petelinov (fotografija je simbolična) se želijo opravičiti Kylianu Mbappeju za vse dvome in kritike. Foto: Reuters

Če bi se peticija še bolj oprijela med francoskimi nogometnimi privrženci, se prireditelji nadejajo posebnih akcij ob preseženih jubilejih. Če bi tako zbrali vsaj milijon podpisov, bi ob tem mejniku Mbappeju potrdilo o nacionalnem odpuščanju osebno predal Zinedine Zidane, ki bo najverjetneje nasledil Didierja Deschampsa na položaju selektorja francoske reprezentance. Če bi zbrali pet milijonov podpisov, bi z ogromnimi črkami na Eifflovem stolpu v Parizu izobesili napis "Oprosti, Kylian", če pa bi peticijo podprlo kar deset milijonov ljudi, bi 20. december, to je rojstni dan francoskega nogometnega asa, razglasili za nacionalni dan odpuščanja.