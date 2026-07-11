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Avtor:
S. K.

Sobota,
11. 7. 2026,
19.10

Osveženo pred

26 minut

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar Matej Mohorič Matej Mohorič Jan Tratnik

Sobota, 11. 7. 2026, 19.10

26 minut

Dirka po Franciji, 9. etapa (Brive-la-Gaillard – Ussel, 155,5 km)

Izredne razmere v Franciji, deveta etapa Toura skrajšana

Avtor:
S. K.

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Tadej Pogačar, TdF 26, vročina | Tadej Pogačar in preostali udeleženci letošnjega Toura se vse od začetka dirke v Barceloni spopadajo z izjemno vročino. | Foto Reuters

Tadej Pogačar in preostali udeleženci letošnjega Toura se vse od začetka dirke v Barceloni spopadajo z izjemno vročino.

Foto: Reuters

Zaradi izrednih razmer v francoskem departmaju Correze, kjer naj bi jutri temperature celo presegle 40 stopinj Celzija, so prireditelji Dirke po Franciji skrajšali deveto etapo. Tadej Pogačar in njegovi tekmeci bodo tako namesti 185,5 kilometrov dolge preizkušnje od Malemorta do Ussela odpeljali le 155,5 kilometra, startali pa bodo v Brive-la-Gaillardu. Etapa se bo z nevtralno vožnjo začela ob 13.45, v cilju pa najboljše pričakujejo okoli 17.30.

Francija je te dni razbeljena, težave povzroča izjemen vročinski val in prav nedelja v številnih departmajih po Franciji prinaša temperature prek 40 stopinj Celzija. Prireditelji Toura so zaradi rdečega alarma francoskega meteorološkega urada skrajšali deveto etapo za 30 kilometrov.

Takole je izgledal profil izvorne trase, skrajšana etapa vseeno vsebuje vse kategorizirane klance:

TdF26, profil izvorne devete etape | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

"Ta odločitev je nujna zaradi izrednih vremenskih razmer. Cilj je zagotoviti izvedbo dirke v pogojih, ki so združljivi z direktivami ob rdečem alarmu za vročinski val," so v izjavi za javnost sporočili organizatorji. "Vsi vladni uradi, civilna zaščita, prostovoljci, lokalne oblasti, varnostne sile, službe za nujne primere ter zdravstveno osebje in ostali deležniki so še naprej v popolnosti zavezani zagotavljanju nemotenega poteka etape," so še dodali.

Namesto z uradnega starta v Malemortu se bo karavana na 155,5 kilometra dolgo pot podala iz Brive-la-Gaillarda, po osemkilometrski zaprti vožnji, pa se bo na cesti D921 priključila predvideni trasi v Lanteuilu, od koder bo do cilja še 147,8 kilometra. Etapa bo kljub skrajšanju veliko bolj razgibana kot sta bili zadnji dve, tekmovalce namreč čaka okoli 3.000 višinskih metrov, na trasi pa so prireditelji zadržali vse štiri kategorizirane vzpone.

Tadej Pogačar, TdF 26, vročina | Foto: Reuters Foto: Reuters

Prvi na vrsti je Cite de Naves (III. kategorija, 2,3 km/7,4 %), sledi Suc au May (II. kategorija, 3,8 km/7,7 %), nato Cote de la Croix du Pey (III. kategorija, 4,8 km/6 %), za konec, kakšnih 25 kilometrov pred ciljem pa še Mont Bessou (IV. kategorija, 0,9 km/7,3 %). Dan je več kot primeren za uspešen pobeg, sploh ker bodo zaradi visokih temperatur razmere skrajne, res pa je tudi, da v ponedeljek sledi prvi dan premora na 113. Touru in zato utegne skočiti tudi kakšen od favoritov.

Najbrž ne ravno kašen od asov povsem z vrha skupnega seštevka, srečo pa bi utegnili izzvati tekmovalci kot so Mathias Vacek, Quinn Simmons, Jonas Abrahamsen, Tiesj Benoot, Mads Pedersen, Tom Pidcock, Romain Grégoire, Mathieu van der Poel, Victor Campenaerts, Maxim van Gils, Ben Healy, Kévin Vauquelin ... Časovne razlike ne bi smele biti prevelike. 

Skupni vrstni red po osmih etapah:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)         28;49:07
2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)           + 2:42
3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)            3:27
4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)         3:30
5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            3:34
6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   3:55
7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)        4:00
8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)               4:21
9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                     4:57
10. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek)                         7:10
...
109. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 1;24:18
118. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1;27:20
...

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