Ta evropska država sporoča Ukrajini: Ne moremo vam več dobavljati orožja

Nizozemska ne more več neposredno dobavljati orožja in streliva Ukrajini. Po besedah ​​nizozemske obrambne ministrice Dilan Yesilgöz-Zegerius so vojaške rezerve države zdaj izčrpane.

Čeprav namerava vlada v Haagu še naprej podpirati Kijev, nove dobave iz lastnih zalog za zdaj niso več mogoče, poroča ameriški Bloomberg.

Nizozemska med pomembnimi podporniki Kijeva

Od začetka ruske invazije je Nizozemska med najpomembnejšimi vojaškimi podporniki Ukrajine. Po poročilih je država zagotovila pomoč v vrednosti približno 9,1 milijarde evrov, piše nemški medij Focus.

Posebej pomembna je bila dobava skupno 24 lovskih letal F-16, ki je bila končana lani. Ta letala, skupaj s tistimi, ki jih je zagotovila Danska, predstavljajo ključni del ukrajinskih zračnih sil. Po drugi strani letala F-16, ki sta jih napovedali Belgija in Norveška, prihajajo v Ukrajino z zamudami.

Nizozemska dobavila oklepnike, samohodne havbice, prestrezne rakete patriot ...

Poleg lovskih letal je Nizozemska med drugim dobavila tudi izvidniška vozila, oklepna vozila, samohodne havbice, sisteme zračne obrambe Patriot in rakete zemlja–zrak Stinger. Poleg tega je Haag skupaj z drugimi državami sodeloval pri modernizaciji ukrajinskih tankovskih enot in pri postavitvi mobilnih sistemov zračne obrambe.

Ukrajina je trenutno pod precejšnjim pritiskom, zlasti glede svoje zračne obrambe. Po poročanju časopisa Kyiv Independent predsednik Volodimir Zelenski od mednarodnih partnerjev pričakuje dodatne prestrezne rakete za sisteme patriot (pomanjkanje patriotov je povezano z vojno proti Iranu, zaradi katere so hitro kopnele zaloge patriotov, op. p.). Vendar pa natančen datum dobave še ni določen.

Ukrajina potrebuje prestrezne rakete za obrambo pred ruskimi balističnimi raketami

Po Zelenskih besedah ​​Ukrajina hkrati išče več rešitev. Te vključujejo nadaljnje dobave iz Evrope in poskus pridobitve dovoljenja ZDA za lastno proizvodnjo sistemov in raket Patriot (po trditvah Donalda Trumpa bo Kijev to dovoljenje dobil, op. p.).

Ozadje tega je akutno pomanjkanje prestreznih raket, ki se je pred kratkim izkazalo med močnimi ruskimi raketnimi in brezpilotnimi napadi na Kijev. Brez zadostne količine prestreznikov patriot je zlasti težko prestreči ruske balistične rakete, še piše Focus.