Danes na SP: Ronaldo odgovarja Messiju, dan D za Hrvate in Angleže

Sedmi tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu prinaša enega od vrhuncev skupinskega dela turnirja. Na izjemno predstavo Lionela Messija bo poskušal odgovoriti Cristiano Ronaldo, Portugalsko ob 19. uri v skupini K čaka obračun z DR Kongo. Tri ure kasneje se bosta v Arlingtonu za uvod v skupino L pomerili Anglija in Hrvaška. Ponoči bosta na sporedu še obračuna Gana – Panama in Uzbekistan – Kolumbija.

Lionel Messi se je pri 38 letih na uvodni tekmi svojega šestega svetovnega prvenstva podpisal pod hat-trick, šestič bo danes na največji nogometni oder stopil tudi Cristiano Ronaldo. In 41-letni Portugalec je bil vselej dodatno motiviran, ko je bilo treba odgovoriti največjemu rivalu.

Tudi za Cristiana Ronalda bo to že šesto svetovno prvenstvo. Foto: Guliverimage Ronaldo bo na svojem zadnjem mundialu brez dvoma naredil vse, da Argentincu odgovori tudi drugače. Ob vseh lovorikah, zadetkih in rekordih zvezdniku z Madeire še vedno ni uspelo osvojiti najbolj čislane trofeje v svetu nogometa. Ogromna količina nogometnega talenta, s katero razpolaga portugalski selektor Roberto Martinez, Ronalda upravičeno navdaja z optimizmom, da bi lahko v jeseni svoje kariere dodal kljukico še v zadnji okvirček na seznamu največjih želja.

DR Kongo predstavlja idealnega nasprotnika za začetno dvigovanje samozavesti, afriška reprezentanca se na svetovno prvenstvo vrača po 52 letih, s Portugalsko se ni srečala še nikoli.

Evropska poslastica v Arlingtonu

Precej več skupne zgodovine imata akterja osrednjega dvoboja v sredinem večeru. Arlington bo gostil evropsko poslastico, svojo pot na svetovnem prvenstvu začenjata Hrvaška in Anglija. V zadnjih osmih letih sta se reprezentanci pomerili štirikrat.

Na prvenstvu v Rusiji so se po izvajanju enajstmetrovk v polfinalu veselili naši južni sosedi, ki so v finalu kasneje priznali premoč Francozom. Takoj zatem sta se nasprotnika srečala še v ligi narodov, prvi obračun se je razpletel z neodločenim rezultatom, na drugem je bila uspešnejša Anglija. Zadnje medsebojno srečanje se je zgodilo v skupinskem delu evropskega prvenstva pred petimi leti, ko je zmago trem levom prinesel Raheem Sterling. Harry Kane je med zvezdniki, od katerih se na prvenstvu pričakuje največ. Foto: Guliverimage

Otočani so v vlogi rahlega favorita tudi tokrat. Pod taktirko Thomasa Tuchla angleška nogometna javnost znova verjame v prekinitev šest desetletij trajajoče suše, ogromno pa bo odvisno od Harryja Kana, ki se zdi na (novem) vrhuncu svoje kariere.

Na drugi strani je vrhunec kariere že nekaj časa v vzvratnem ogledalu pri kar nekaj nosilcih zlate hrvaške generacije. Prav starost meče senco dvoma na tokratne možnosti Luke Modrića in druščine. Toda leta so prinesle izkušnje in teh je pri Hrvatih tudi na največjem odru na pretek. Zlatko Dalić in njegovi varovanci vedno najdejo pot.

V noči na četrtek bosta odigrana še druga dva obračuna v skupinah K in L. Gana se bo pomerila s Panamo, nato bosta prve točke lovila še Uzbekistan in Kolumbija.

SP 2026, 7. tekmovalni dan:

17. junij, sreda (+ še dve jutranji tekmi):

18. junij, četrtek

Lestvica skupine K

Lestvica skupine L