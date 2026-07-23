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Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
23. 7. 2026,
19.06

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek
kajak kanu Boris Volaj

Četrtek, 23. 7. 2026, 19.06

28 minut

Slovensko kajakaštvo žaluje

Avtor:
R. Sp.

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Boris Volaj | Poslovil se je Boris Volaj. | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Poslovil se je Boris Volaj.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Slovensko kajakaštvo je ostalo brez dolgoletnega prijatelja, kajakaškega sodnika in nekdanjega tekmovalca Borisa Volaja, ki je po dolgotrajni bolezni umrl v 75. letu starosti.

Boris Volaj se je s kajakaštvom srečal že v mladosti, prve tekmovalne kilometre pa je nabiral na Savi pri Hrastniku. Poleg kajaka ga je navduševalo tudi preostalo dogajanje na vodi, zato se je v času vzpona raftinga pri nas preizkusil tudi v tem športu in še v devetdesetih letih tekmoval za domače Brodarsko društvo Hrastnik.

Po koncu tekmovalne poti je pomemben pečat pustil kot sodnik. Sodniški izpit je opravil leta 1984, nato pa desetletja sodeloval na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Boris Volaj, počivaj v miru " so zapisali pri Kajakaški zvez Slovenije.

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