Slovenijo čaka vroč četrtek, velik dan za Keka in Rožmana

V drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, v katerem se prvi dvoboji igrajo od torka do četrtka, se bodo predstavili trije slovenski klubi. Koper bo gostoval na Ferskih otokih pri Runaviku, Bravo bo v Stožicah pričakal makedonsko Škendijo, Aluminij, ki je pred tem v kvalifikacijah za ligo Europa izpadel proti moldavskemu Šerifu, pa bo v Ljudskem vrtu gostil albanski Dinamo City. Vsi trije bodo na delu v četrtek. Nastopilo bo tudi veliko klubov s slovenskimi legionarji, v vlogi trenerjev pa se bosta predstavila tudi Matjaž Kek (Rijeka) in Simon Rožman (Zrinjski).

Torkov spored v kvalifikacijah za konferenčno ligo se začenja na Švedskem, kjer skuša IFK Göteborg, klub z bogato tradicijo, nenazadnje je kar dvakrat osvojil pokal UEFA (1982 in 1987), upravičiti vlogo favorita proti estonski Levadii.

Prvi slovenski nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo velja ta teden pričakovati na Irskem, kjer se bo pri Bohemiansu mudil kosovski klub Ballkani, za katerega brani Adnan Golubović. Spartak Trnava, za katerega je v preteklosti igralo veliko Slovencev, od nedavnega pa je njegov član mladi slovenski vratar Oskar Casagrande, ki pa pri 17 letih še ne kandidira za nastop v Evropi, bo gostil CSKA iz Sofije.

Ko je Škendija nazadnje gostovala v Sloveniji ...

Škendija je leta 2021 v Murski Soboti prejela kar pet zadetkov. V četrtek bo gostovala v Ljubljani. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Četrtek bo, kar zadeva nastope slovenskih nogometašev, zelo pester, na delu pa bosta tudi dva slovenska stratega. Koprčani bodo gostovali na severu Evrope, na Ferskih otokih, ki jih zelo dobro pozna njihov trener Zoran Zeljković, Bravo bo v Stožicah pričakal makedonsko Škendijo, ki na Slovenijo nima prijetnih spominov, saj je pred petimi leti v Fazaneriji izgubila proti Muri kar z 0:5, Aluminij pa bo skušal, za razliko od Šerifa (0:1), tokrat v Ljudskem vrtu priti do pozitivnega rezultata proti albanskemu Dinamo Cityju.

Vsi trije slovenski predstavniki v kvalifikacijah za konferenčno ligo v prvem krogu 1. SNL niso razočarali. Bravo in Koper sta po zmagah z 2:0 na vrhu, Aluminij pa se je z Mariborom razšel brez zadetkov.

Kek prvič po vrnitvi, Rožman prvič vodi Zrinjski

Matjaž Kek je Rijeko v preteklosti že dvakrat popeljal do glavnega dela lige Europa. Foto: Aleš Fevžer Kar zadeva slovenske legionarje, bosta v četrtek na delu tudi dva trenerja. Matjaž Kek bo svojo prvo uradno tekmovalno tekmo z Rijeko po vrnitvi vodil na Rujevici proti predstavniku Severne Irske Derry Cityju. Vse kaj drugega kot zmaga hrvaške ekipe bi bilo veliko presenečenje. Na sever Evrope z Zrinjskim iz Mostarja odhaja Simon Rožman. Slovenski strateg, ki je v preteklosti vodil tudi Rijeko, bo tako na vročem stolčku podprvaka BiH debitiral na Islandiji proti Valurju.

Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) bo gostoval pri slovenskih sosedih na Madžarskem pri Paksiju, ki je lani v Evropi izločil Maribor, Luka Zahović (CFR Cluj) bo gostoval v Armeniji, Lovro Grajfoner (Panevezys) bo v Litvi gostil kazahstanski Tobol, Žiga Lipušček (RFS) pa se bo v Rigi pomeril z islandskim Vestrijem.

Simon Rožman bo na klopi podprvaka BiH debitiral na severu Evrope. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V Varaždinu bodo na delu kar trije Slovenci. Gregor Sikošek (Varaždin) bo gostil rojaka pri češkem Jabloncu, to sta Klemen Mihelak in pa Matej Malenšek. Jan Repas (AEK Larnaka) se bo na nevtralnem prizorišču v Romuniji (Ploiesti) pomeril z Beitarjem iz Jeruzalema, Alen Ožbolt (Apollon Limassol) se odpravlja v Gruzijo, Michael Pavlović (Noah) pa v Moldavijo.

Nekdanji branilec Celja Klemen Nemanić se bo z Dunajsko Stredo mudil v Hercegovini. Foto: Reuters

Sandi Ogrinec (Borac) bo v Banjaluki pričakal prvaka Moldavije Petrocub, v Mostarju bo Velež, za katerega je pred kratkim podpisal Emil Velić, a še ni na seznamu kandidatov za igranje v Evropi, gostil slovensko kolonijo pri DAC Dunajsko Stredo. Sestavljajo jo Nino Kukovec, Klemen Nemanić in Aljaž Ivačič. Beograjski Partizan bo brez pomoči poškodovanega Maria Jurčevića, ki bi se lahko po poškodbi vrnil na zelenice prihodnji mesec, gostoval v Luksemburgu. Za črno-bele bi lahko v Evropi debitiral nekdanji mladi slovenski reprezentant Erik Kojzek, rojen na Koroškem, ki od lani nastopa za Avstrijo.

Konferenčna liga, kvalifikacije (2. krog - prve tekme):

Torek, 21. julij:

Sreda, 22. julij:

Četrtek, 23. julij: