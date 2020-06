Silva in Cavani se poslavljata od PSG-ja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športni direktor francoskega nogometnega prvaka PSG Leonardo je potrdil, da veteranski dvojec Thiago Silva in Edison Cavani v prihodnje ne bo več del francoskega moštva. Obema pogodba poteče konec tega meseca.

"Ja, prihajamo h koncu. To je bila zelo težka odločitev. Gre za igralca, ki sta zaznamovala zgodovino kluba in sprašuješ še, ali bi moral še malo nadaljevati skupno zgodbo ali je bolje, da se izogneš temu, da bi ostal eno leto predolgo," je dejal Leonardo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v intervjuju za Le Journal du Dimanche.

Že v začetku tedna se je glasno govorilo o tem, da bo Brazilec Silva, ki bo letos dopolnil 36 let, zapustil Park princev, kamor je prispel leta 2012 iz Milana. Kapetanu PSG bo pogodba potekla konec junija, tako kot urugvajskemu napadalcu Cavaniju. Triintridesetletnik, ki je z 200 goli najboljši strelec Parižanov, je v francosko prestolnico prišel iz Napolija leta 2013 za 64 milijonov evrov.

"Mogoče delamo napako, ne vem, a popolnega trenutka za slovo ne bo," ob slovesu od veteranov pravi športni direktor Leonardo. Foto: Reuters

"Morda delamo napako ..."

"Mogoče delamo napako, ne vem, a popolnega trenutka za slovo ne bo," je dejal Leonardo in dodal, da upa, da bosta oba ostala z ekipo do konca avgusta ter tako nastopila v zaključku lige prvakov, vendar še ne vedo, kako bodo to dosegli.

PSG se je prebil v četrtfinale najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki naj bi se končalo avgusta v Lizboni.

Poleti pogodba poteče še Thomasu Meunierju, Layvinu Kurzawu in Ericu Maximu Choupo-Motingu, ki naj bi prav tako zapustili klub.

