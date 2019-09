Velika upa slovenskega nogometa proslavljata! #video

Benjamin Šeško (Liefering)

Avstrija, 2. liga

Dornbirn : Liefering 2:2

Najmlajši debitant v zgodovini Lieferinga (prvi nastop je vknjižil pri 16 letih, enem mesecu in 25 dneh) je v igro vstopil na začetku drugega polčasa, v 62. minuti pa se je vpisal med strelce in postavil končni rezultat. To je bil njegov četrti nastop v tej sezoni, prvi po rdečem kartonu, ki ga je prejel sredi avgusta in šokiral avstrijsko javnost s tem, ko je jezno brcnil tekmeca s tal. Tokrat se je predstavil v neprimerno lepši luči. Dosegel je strelski prvenec. Kot posojen nogometaš Salzburga se je prvič vpisal na seznamu strelce pri zgolj 16 letih, treh mesecih in pol. Avstrijski prvak je zanj Domžalam odštel poltretji milijon evrov.