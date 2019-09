Na derbiju prve nizozemske lige je 20-letnik za PSV zabil pet golov

Donyell Malen je na derbiju 6. kroga nizozemske lige med do tega kroga drugouvrščenim Vitessejem Tima Matavža (proti svojemu nekdanjemu klubu je igral do 64. minute) in PSV, ki je bil na tretjem mestu, pokazal najbolj navdušujočo posamično predstavo dozdajšnjega poteka sezone v najmočnejših evropskih ligah. V prvem polčasu je zadel dvakrat, v 36. in 18., prišel že v prvi minuti drugega polčasa prvega hat-tricka kariere, v 83. in 89. minuti pa uspešno realiziral dve enajstmetrovki in tako večer zaokrožil s petimi goli.

Ta komaj 20-letni produkt nogometne šole Ajaxa iz Amsterdama, ki je bil vmes član londonskega Arsenala, pri katerem pa med člani ni odigral niti minute, je zdaj že pri šestih prvenstvenih golih v tej sezoni in je trenutno najboljši strelec lige.

Kako je zadeval Donyell Malen:

Trikrat je v tej sezoni zadel tudi v Evropi, tako da ima zdaj v svoji statistiki po 12 nastopih v vseh tekmovanjih že kar devet zadetkov in še štiri asistence.

Za so sicer dnevi, ki jih ne bo pozabil nikoli. Pred osmimi dnevi je namreč debitiral v dresu nizozemske reprezentance in pri odmevni kvalifikacijski zmagi Nizozemske nad Nemčijo v Hamburgu s 4:2 prvenec v reprezentančnem dresu zabil že po 20 minutah igre.

PSV je po petih odigranih prvenstvenih tekmah s 13 točkami skupaj z Ajaxom na prvem mestu lestvice. V ligo prvakov se v tej sezoni ni uspel uvrstiti, tako da se bo moral zadovoljiti z ligo Europa, ki jo bo prihodnji teden začel z domačo tekmo proti lizbonskemu Sportingu.