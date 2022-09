Slovenke so na dosedanjih osmih tekmah v skupini I zbrale 14 točk in so trenutno tretje, za drugouvrščenim Walesom pa zaostajajo za dve točki. Prvo mesto si je že zagotovila Francija, Grčija ima na četrtem mestu 13 točk, sledita pa še Estonija s tremi in Kazahstan, ki je še brez točk.

Selektorja Jarca zanima konkretnost

Borut Jarc razmišlja le od tekme do tekme. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Naše misli so pri Kazahstanu, s katerim so povezani delo in taktične usmeritve. Po petkovi tekmi se lahko razmišlja o gostovanju pri Walesu," je za Nogometno zvezo Slovenije povedal Borut Jarc, ki pričakuje zaprto igro Kazahstank.

"Pričakovati je, da bomo imeli veliko posest žoge. A me ta posest kaj dosti ne zanima. Bolj me zanima konkretnost, usmerjenost proti golu, globina, prehajanje v zaključek in priložnosti," je še povedal in poudaril, da se čuti pomembnost tekme.

Kapetanka Zver opozarja: Brez podcenjevanja

Mateja Zver že vrsto let nosi kapetanski trak. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kljub nekaj zdravstvenim težavam Jarc meni, da premorejo dovolj kakovosten kader, da naredijo, kar si želijo. "Iz treninga v trening gremo v podrobnosti. Menim, da smo dobro pripravljene. Se pa zavedamo pomembnosti tekme. Potrebujemo tri točke proti Kazahstanu, potem se lahko pogovarjamo dalje," je dejala kapetanka Mateja Zver.

Ekipa se je zbrala v ponedeljek, proti Kazahstanu pa je v ospredju misel na zmago, nenazadnje so Slovenke slavile že pri njem v gosteh. "Pričakujem, da odigramo resno in zavzeto. Brez podcenjevanja. Ključno bo, da gremo v tekmo s 100-odstotno miselnostjo. Kar ne bo blizu temu, se nam lahko maščuje in nas stane dragocenih točk. Svež je še spomin na tekmo proti Grčiji, ko nismo bile pri stvari," je opozorila Zverova.

Slovenke naskakujejo največji podvig v zgodovini

Za reprezentanco, ki je trenutno najvišje v svoji zgodovini na lestvici Mednarodne nogometne zveze (45.), bi bil preboj v dodatne kvalifikacije največji uspeh doslej.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Čuti se, da so to ključni in zelo pomembni dnevi za nas, da naredimo nekaj, o čemer sanjamo že lep čas. Vemo, da smo sposobne, vemo, da zmoremo, da to izpeljemo, kot si želimo in hočemo. Potrebovale bomo tudi nekaj športne sreče, da izkoristimo svoje priložnosti in pokažemo vsem, da sodimo v sam vrh ženskega nogometa," je še povedala kapetanka in zaključila: "Celo kariero si želim, da bi zaigrala na velikem tekmovanju. To bi bila krona kariere!"