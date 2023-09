Zgodbo z novim selektorjem Slovenke začele s porazom

Lara Prašnikar in soigralke so izgubile prvo tekmo pod vodstvom novega selektorja.

Lara Prašnikar in soigralke so izgubile prvo tekmo pod vodstvom novega selektorja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je po slovesu med dekleti osovraženega selektorja Boruta Jarca začela novo zgodbo. Zdaj jih vodi Saša Kolman. Ta sploh prvič dela v ženskem nogometu. Po dobri energiji na treningih so nogometašice manj zadovoljne z razpletom prve tekme. V prvem krogu lige narodov so v Krškem izgubile s Češko (0.2). Slovenke so sicer imele pobudo in več strelov proti golu, a so bili poizkusi Lare Prašnikar in soigralk nenevarni za gostujočo vratarko.

Slovenke so si na uvodnih dveh tekmah lige narodov želele dve zmagi. A se jim želja vsaj proti Češki, sicer s 27. mestom na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) najboljši ekipi v skupini, ni uresničila. Češka je Slovenkam, 40. na svetovni lestvici, ki so sicer dobro začele, zabila po en gol ob koncu vsakega polčasa.

Slovenske igralke so odločno začele tekmo, imele uvodoma precej več strelov, Lara Prašnikar pa je zadela tudi okvir vrat. Toda Čehinje, ki so sicer doslej dobile vse tekme s Slovenkami, so povedle v 38. minuti, ko je po kotu sredi kazenskega prostora ostala nepokrita Aneta Pochmanova in žogo poslala v mrežo. Tik pred koncem polčasa je na drugi strani iz osrčja kazenskega prostora zgrešila Sara Agrež.

V drugem delu so gostiteljice v želji po izenačenju prevladovale, a je manjkalo konkretnosti, nevarnih strelov, tudi poskus Prašnikarjeve v 78. minuti je bil precej preslab za spremembo izida. Nevarnejše so bile gostje v 80. minuti, ko je poskusila Eliška Sonntagova, zmago pa so potrdile v 86. minuti, ko je zadela še Klara Cahynova.

Saša Kolman je novi selektor slovenske ženske reprezentance. Pred nekaj leti je v Gorici delal kot pomočnik Mirana Srebrniča. Foto: NZS Slovenke bodo po torkovem gostovanju v BiH nato v tretjem krogu 27. oktobra igrale v Belorusiji, 31. oktobra pa bodo v četrtem krogu gostile istega tekmeca. V zadnjih dveh krogih bo Slovenija 1. decembra gostila BiH, za konec pa 5. decembra igrala na Češkem.

V ligi B je skupaj v štirih skupinah 16 ekip. Zmagovalke skupin bodo napredovale v ligo A, drugouvrščene se bodo v dodatnih kvalifikacijah merile s tretjeuvrščenimi iz lige A za preboj v najvišji rang tekmovanja, najboljše tretjeuvrščene iz lige B pa bodo igrale za obstanek s tremi najboljšimi drugouvrščenimi iz lige C.

Najslabša tretjeuvrščena ekipa iz lige B bo neposredno izpadla v najnižjo ligo, ligo C. Dodatne kvalifikacijske tekme bodo tako kot finalni del februarja 2024.