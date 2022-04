Slovenske nogometašice boljše od Kazahstank

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Nursultanu v Kazahstanu zabeležila zanesljivo zmago proti tamkajšnji reprezentanci. Varovanke Boruta Jarca so v sedmem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Avstraliji in Novi Zelandiji, slavile z 2:0 (2:0) in vsaj začasno skočile na drugo mesto lestvice v skupini I.

Na vrhu je favorizirana Francija, ki se lahko pohvali s popolnim izkupičkom po šestih krogih in s tem 18 točkami. Slovenija ima po četrti zmagi na sedmih odigranih tekmah zdaj 14 točk, eno manj pa ima na tretjem mestu reprezentanca Walesa. Zvečer bodo Valižanke v okviru sedmega kroga gostile Francijo (20.45).

Tekmo za Slovenijo so začele Zala Meršnik, Sara Agrež, Špela Rozmarič, Kaja Korošec, Kristina Erman, Mateja Zver, Dominika Čonč, Kaja Eržen, Manja Rogan, Ana Milović in Lara Prašnikar. V nadaljevanju so priložnost dobile še Evelina Kos, Špela Kolbl, Izabela Križaj in Nina Predanič.

Slovenke so takoj prevzele pobudo v kazahstanskem glavnem mestu in takoj zapretile domači reprezentanci. V šesti minuti so povedle, potem ko je po levi strani prodrla Mateja Zver in v kazenskem prostoru našla Laro Prašnikar, ki ji ni bilo težko zadeti iz ugodnega položaja.

Varovanke Boruta Jarca prevladovale

Varovanke Boruta Jarca so druge na lestvici skupine I. Foto: Vid Ponikvar Najboljša slovenska strelka v teh kvalifikacijah je dosegla svoj osmi zadetek. Varovanke Boruta Jarca so tudi v naslednjih minutah prevladovale, drugi zadetek pa dosegle v 26. minuti, ko je po slabšem posredovanju kazahstanske vratarke po kotu z levico zadela Kristina Erman. V prvem polčasu je bilo razmerje strelov 17:0 v korist slovenskih nogometašic.

Tudi v drugem delu se razmerje moči na zelenici ni spremenilo, le da je mreža Kazahstank kljub številnim slovenskim strelom mirovala. Razmerje v strelih na gol je bilo na koncu kar 34:2 za slovensko izbrano vrsto.

Naslednjič proti Franciji

V tem sklopu kvalifikacij za SP, ki bo prihodnje leto potekalo v Avstraliji in na Novi Zelandiji, bo Slovenija naslednjič igrala v torek proti Franciji. Do konca rednega dela kvalifikacij bosta v naslednjem sklopu še dve tekmi. V evropskih kvalifikacijah sicer igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.

Skupina I, 7. krog: Petek, 8. april:

Kazahstan : Slovenija 0:2 (0:2) 18.00 Estonija - Grčija

20.45 Wales - Francija Lestvica:

1. Francija 6 tekem - 18 točk

2. Slovenija 7 - 14

3. Wales 6 - 13

4. Grčija 6 - 7

5. Kazahstan 6 - 0

6. Estonija 5 - 0

