Nepremagane Francozinje previsoka ovira za slovenske nogometašice

Slovenija tako ostaja pri 14 točkah, ker je Wales v gosteh premagal Kazahstan s 3:0, je spet padla na tretje mesto na lestvici. Za Walesom zaostaja za dve, za Francijo pa deset točk. Do konca kvalifikacij jih septembra čakata še Kazahstan doma in Wales v gosteh. Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije.

Varovanke Boruta Jarca so v Francijo odpotovale po šestih zaporednih tekmah brez poraza in ker so na prvi medsebojni tekmi tretjo reprezentanco sveta dobro namučile ter z 2:3 izgubile po najstrožji kazni v sodniškem dodatku, jim optimizma ni manjkalo. Prvi polčas je pokazal, da upravičeno, v nadaljevanju pa so Francozinje vendarle pokazale, da so boljša ekipa in so tudi v svoji osmi tekmi osvojile vse tri točke. S tem so si tudi že zagotovile prvo mesto in nastop na prvenstvu.

Foto: Reuters Gostiteljice so sicer bile boljše že v prvem polčasu. Več so napadale, več streljale, toda izrazite priložnosti si niso pripravile. Slovenke so bile celo bližje zadetku, Mateja Zver je z odličnim strelom od daleč namučila francosko vratarko, po akciji in strelu Lare Prašnikar pa so odbito žogo celo spravile v mrežo, a gol zaradi nedovoljenega položaja ni veljal.

Slovenska obramba je v prvem polčasu delovala odlično, takoj po prihodu iz slačilnice pa ji je vendarle zmanjkalo nekaj zbranosti. Clara Mateo je iz leve strani mimo slovenskih nog poslala žogo v sredino, kjer je Kristina Erman nekoliko zamudila, tako da je pred njo Delphine Cascarino žogo potisnila v mrežo. Gol je domačim vlil dodatnih moči, povsem so zagospodarile na igrišču, nizale nevarne akcije, zapravljale priložnosti, zadele tudi vratnico, a izid se ni spremenil.

Izidi 8. kroga:



Skupina I:

Kazahstan : Wales 0:3 (0:2)

Estonija : Grčija 1:3 (0:2)

Francija : Slovenija 1:0 (0:0)



Lestvica:

Francija 24 točk

Wales 16

Slovenija 14

Grčija 10

Kazahstan 0

Estonija 0