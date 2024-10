Slovenke brez drugega kroga kvalifikacij za EP

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Riedu na povratni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 izgubila proti Avstriji z 1:2 (0:0). Avstrijke so dobile že prvo tekmo v Kopru s 3:0, tako da so se one prebile v drugi krog, kjer se bodo merile s Poljsko. Ta je v prvem krogu izločila Romunijo.

Izbrankam Saše Kolmana po porazu v Kopru v Avstriji proti favorizirani ekipi, ki je precej višje tudi na lestvici Mednarodne nogometne zveze, ni uspelo do čudežnega preobrata in s tem tudi ne do novega koraka proti svojemu prvemu velikemu tekmovanju. Ekipa, ki je bila tretja na EP 2017, leta 2022 pa je bila v četrtfinalu, je svoje delo opravila po pričakovanjih kljub večinoma dobremu odporu Slovenk.

Tekma se je začela precej živahno, predvsem gostiteljice so nanizale nekaj(pol)priložnosti, prišle do nekaj nevarnih strelov, pri Slovenkah pa je dvakrat nase opozorila kapetanka Mateja Zver, a bila neuspešna. Dotlej najnevarnejši poskus je sprožila domača igralka Sarah Zadrazil, z lepo obrambo pa se je izkazala Zala Meršnik.

Sara Makovec je v 31. minuti z glavo blokiral nov nevaren poskus gostiteljic, je pa Kolman moral že v prvem polčasu poseči po menjavi zaradi poškodbe Lane Golob. Kljub vsemu so Slovenke do konca polčasa dobro branile svoja vrata, Meršnik pa je v sodniškem dodatku znova dobro posredovala po strelu Nicole Billa iz bližine.

Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu so Avstrijke v 61. minuti prišle do enajstmetrovke, Zver je zrušila Lilli Purtschaller, z bele pike pa je bila v 62. minuti zanesljiva Sarah Puntigam. Domačinke so bile blizu novemu zadetku v 66. minuti, vendar se je znova izkazala Meršnik. Slovenke bi v teh trenutkih moral priti tudi do enajstmetrovke po igranju z roko ene od avstrijskih branilk, a se sodnice niso odločile za strel z bele pike.

So pa novo enajstmetrovko v 73. minuti dobile Avstrijke po prekršku Meršnik, v 74. minuti je bila spet zanesljiva Puntigam z novim strelom v svojo desno stran. V 87. minuti so imele domačinke še eno lepo priložnost za 3:0, a zgrešile iz bližine. V sodniškem dodatku pa je po ogledu posnetka finska sodnica zaradi prekrška pokazala tudi na najstrožjo kazen za Slovenijo, v 96. minuti jo je realizirala Lara Prašnikar.

Avstrija se bo konec novembra v finalu dodatnih kvalifikacij za nastop na EP 2025 pomerila s Poljsko. Švica pa bo 14. EP gostila med 2. in 27. julijem 2025. Na prvenstvu bo tekmovalo 16 ekip. Na zaključni turnir so ob gostiteljici Švici uvrščene že Nemčija, Španija, Islandija, Danska, Francija, branilka naslova Anglija, Italija in Nizozemska.