Šestminutnemu mrku Slovenk sledil visok poraz

Varovanke selektorja Saše Kolmana so morale prvo tekmo proti tretjeuvrščeni zasedbi skupine A4 lige narodov odigrati brez poškodovane Sare Agrež, se je pa v kader vrnil najboljša strelka slovenskega državnega prvenstva Ana Milović, a začela na klopi.

Slovenke (40.), sicer zmagovalke skupine C2 v ligi narodov, so se dobro zoperstavile na lestvici Fife precej višje uvrščeni zasedbi Avstrije (17.). V prvem polčasu so bile enakovredne in večkrat pogledale proti golu nasprotnic.

Prvi nevarnejši strel so kljub temu sprožile Avstrijke v 16. minuti, a je bila med vratnicama zanesljiva Zala Meršnik. Na drugi strani je Lara Prašnikar merila naravnost v avstrijsko vratarko v 22. minuti.

Foto: Aleš Fevžer

Avstrijke so nato vse bolj prevzemale pobudo, a si resnih priložnosti niso ustvarile. Špela Kolbl pa je bila zelo blizu v 31. minuti, potem ko je na robu kazenskega prostora na desni strani uspešno preigravala, njen strel pa so Avstrijke preusmerile malenkost mimo gola. V 39. minuti so znova poskušale domače, po podaji Kolbl je v kazenskem prostoru do strela prišla Zara Kramžar, a ni ogrozila Manuele Zinsberger v avstrijskih vratih. Avstrijke so bile ob koncu polčasa nevarne, a je Meršnik ob koncu prvega dela odlično posredovala po strelu Eileen Campbell v kazenskem prostoru.

Slovenke bi morale v 53. minuti povesti, a je Lana Golob po podaji iz kota z glavo iz neposredne bližine zadela le avstrijsko vratarko, tudi odbite žoge pa domače niso pospravile v mrežo. Drugače pa je bilo v 69. minuti, ko so Avstrijke vendarle unovčile bolj konkretno igro. Na robu kazenskega prostora je do žoge prišla Barbara Dunst in z natančnim strelom ugnala Meršnik.

Foto: Aleš Fevžer

V 73. minuti so gostje po prekršku Kaje Eržen prišle še do enajstmetrovke, zanesljiva strelka je bila Sarah Puntigam. Tretji zadetek Avstrijk pa je bil vsega dve minuti kasneje posledica hitrega protinapada in gola Lilli Purtscheller.

Do konca se izid ni več spremenil, Slovenke pa imajo posledično pred torkovo povratno tekmo zelo zahtevno nalogo v lovu na prvo evropsko prvenstvo.

Ekipa, ki bo boljša iz tega para, se bo konec novembra v finalu dodatnih kvalifikacij za nastop na EP 2025 pomerila proti zmagovalki obračuna med Poljsko in Romunijo.