Slovenke čaka tekma D: Vemo, kdo je favorit, mi pa se moramo temu postaviti po robu

"Za nami je prvi del kvalifikacij, kjer smo osvojili prvo mesto. S tem smo zelo zadovoljni, ker smo delo tako opravili. To nam ne sme biti referenca, saj smo tekmovali proti nižje rangiranim nasprotnikom. Čaka pa nas sedaj najvišje možno rangiran tekmec. Želimo se ustrezno pripraviti. Pogledali si bomo tudi analize in ideje skušati prenesti na igrišče in biti v petek na tekmi stoodstotni," je za Nogometno zvezo Slovenije povedal Kolman.

Kolman: Verjamem v punce

Avstrijke so v vlogi favoritinj, nenazadnje so leta 2017 igrale v polfinalu EP. Na lestvici Mednarodne nogometne zveze so 17., Slovenija, Slovenija ki je v tem koledarskem letu odigrala osem tekem ter sedemkrat zmagala in enkrat izgubila, je 40.

"Avstrija premore zelo kakovostne posameznice, ki igrajo v zelo močnih klubih. Avstrija je na teh dveh tekmah proti Sloveniji absolutni favorit, saj prihaja v ta del kvalifikacij iz lige A. To nam ne sme pokvariti naših načrtov. Vemo, kdo je favorit, mi pa se moramo temu postaviti po robu. Verjamem v punce. Neobremenjeno gremo v tekmo, a z obilo zanosa, borbe, energije, da iztržimo najboljši možni izid," je dodal Kolman.

Na koga bo računal? Na seznamu za obračuna z Avstrijo so Kaja Eržen (Fiorentina), Zara Kramžar (Como), Sara Gradišek (Bologna), Zala Kuštrin (Bologna), Melania Pasar (Honved), Sara Ketiš (Chievo), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Korina Lara Janež (Union Berlin), Dominika Čonč (Como), Nina Kajzba (Parma), Lana Golob (Bologna), Kaja Korošec (Paris FC), Mateja Zver (St. Pölten), Zala Meršnik (Al Ittihad), Izabela Korošec (St. Pölten), Maja Sternad (Werder Bremen), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Špela Kolbl (Mura), Sara Makovec (Mura) in Ana Milović (Olimpija Ljubljana).

Zmagovalke čakajo Romunke ali Poljakinje

Zmagovalca obračuna med Avstrijo in Slovenijo, povratna tekma bo 29. oktobra ob 18. uri v Riedu, v drugem krogu "play-offa" čaka boljši iz obračuna med Romunijo (44. na svetu) in Poljsko (32.).

Na EP so ob gostiteljicah Švicarkah uvrščene že Nemčija, Španija, Islandija, Danska, Francija, branilka naslova Anglija, Italija in Nizozemska.

Švica bo 14. EP gostila med 2. in 27. julijem 2025. Na prvenstvu bo tekmovalo 16 ekip, sedem mest pa je še na voljo. Za teh sedem pozicij se bo v dodatnih kvalifikacijah borilo 28 reprezentanc. Prvi krog bo med 23. in 29. oktobrom, drugi krog pa med 27. novembrom in 3. decembrom.