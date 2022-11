Slovenke reprezentančno leto končale z zmago nad Kosovom

Kosovke so sicer povedle v 10. minuti, ko je Erleta Memeti po podaji v globino sama prišla pred slovensko vratarko in jo premagala. Slovenke, ki so bile sicer boljše v polju in imele kar nekaj priložnosti, so v 17. minuti zadele vratnico prek Lare Prašnikar, v 37. minuti pa so vendarle izenačile, ko je po podaji Špele Kolbl z desne strani iz bližine zadela Mateja Zver.

Tudi v drugem polčasu je bila Slovenija boljša, med drugim je imela Dominika Čonč lepo priložnost v 63. minuti, le malce zatem pa je Memeti na drugi strani spet zadela, vendar so sodnice dosodile prepovedan položaj.

V 73. minuti pa je slovenska vrsta le povedla, spet je bila v glavni vlogi Mateja Zver, ki je preigrala vratarko in žogo malce z leve strani poslala v prazno mrežo. V 92. minuti je za 3:1 poskrbela Zara Kramžar ob svojem debiju v članski reprezentanci.

Slovenija in Kosovo sta se sicer merila tretjič, pred tem je v kvalifikacijah za zadnje evropsko prvenstvo slovenska vrsta zmagala s 5:0 in 3:0.