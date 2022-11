Kek vpoklical tudi junaka Olimpije in vročega napadalca iz Argentine

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na seznam kandidatov za bližajoči se prijateljski tekmi z Romunijo (17. november v Cluju) in Črno goro (20. november v Ljubljani) uvrstil 25 kandidatov. Med njimi sta tudi novinca, vratar Olimpije Matevž Vidovšek in napadalec San Lorenza Andres Vombergar, ki je tako postal prvi slovenski reprezentant, ki je bil v izbrano vrsto vpoklican ob igranju za južnoameriški klub.

Selektor Matjaž Kek se bo prve reprezentančne akcije po uspešno končanem ciklusu lige narodov, v katerem je Slovenija prekrižala načrte Švedski in si zagotovila obstanek v ligi B, lotil s 25 nogometaši. Kandidirali bodo za nastop na prijateljskih tekmah z Romunijo in Črno goro. Prvi dvoboj bo odigran 17. novembra ob 17.30 v Cluju, drugi pa tri dni pozneje z začetkom ob 15. uri v Stožicah.

Kek bo skušal najti še kaj novega

Na zadnji reprezentančni tekmi je blestel Benjamin Šeško in švedsko mrežo zatresel z izjemnim evrogolom. Foto: Guliver Image Le nekaj minut po koncu dvoboja "nekdanjih bratov" iz Slovenije in Črne gore se bo s srečanjem ob odprtju med Katarjem in Ekvadorjem začelo svetovno prvenstvo. Slovenija na velikem nogometnem tekmovanju ni nastopila že 12 let, po dokaj ugodnem žrebu kvalifikacijskih skupin za Euro 2024 pa ne skriva želje, da bi se po daljši odsotnosti lahko družila z elito leta 2024 v Nemčiji. Tekmi z Romunijo in Črno goro, ki na svetovni jakostni lestvici zasedata 53. in 69. mesto (Kekova četa je 63. na svetu), bosta tako priprava za zelo pomemben kvalifikacijski ciklus.

Na seznamu je 25 kandidatov, med njimi dva novinca, za katera je prepričan, da sta si s svojimi predstavami zaslužila pozornost. Nekaj igralcev ima težave z zdravjem, tako da bi lahko seznam vpoklicanih reprezentantov v prihodnjih dneh doživel še kakšno spremembo. "Čakata nas pripravljalni tekmi. Imena so se izkristalizirala skozi prijateljske tekme v Katarju in ligi narodov, poskušali bomo najti še kaj, kar bi nam lahko prišlo prav pred glavnim ciljem, kvalifikacijami za Euro," je 60-letni Mariborčan spregovoril o osrednjem namenu novembrske reprezentančne akcije. Romunijo in Črno goro ima za kakovostna tekmeca, ki bosta zahtevala kakovostno Slovenijo.

Zdravstvene težave kar treh vratarjev

Kar zadeva čuvaje mreže, selektor Kek opozarja, da so v strokovnem vodstvu že po tekmi na Švedskem razmišljali, da bi med vratnicama preizkusili še koga drugega kot kapetana Jana Oblaka.

Matevž Vidovšek kot vratar Olimpije blesti v domačem prvenstvu. Za zmaje je branil na desetih tekmah in kar devetkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zvezdnik Atletica ima že dalj časa težave z ramo, skrbi pa povzroča še poškodba Vida Belca, ki ne kaže najbolje. "Počakali bomo, kako bo z Janom in Vidom. Tudi Vekić je poškodovan, a je začel trenirati. Sem popolnoma miren, kar zadeva vratarje. V vrata bi lahko postavil tudi debitanta," je pojasnil, zakaj je na seznam uvrstil kar štiri vratarje, a dodal, da bi najraje videl, da nihče ne bi imel zdravstvenih težav.

Kek navdušen nad ritmom tekem v Argentini

Andres Vombergar je v zadnjem obdobju v imenitni formi. Za argentinskega prvoligaša San Lorenzo, za katerega stiska pesti tudi papež Frančišek, je dosegel šest zadetkov. Nedavno se je v Buenos Airesu srečal z delegacijo Nogometne zveze Slovenije, zdaj pa se iz Južne Amerike odpravlja v Evropo, kjer bo kandidiral za dve prijateljski tekmi. Tako je 27-letni slovenski Argentinec postal prvi nogometaš v zgodovini slovenske izbrane vrste, ki je prejel vpoklic kot aktualni igralec južnoameriškega kluba.

Andres Vombergar je v dresu San Lorenza v argentinskem prvenstvu dosegel šest zadetkov. Foto: Guliverimage

"Igra v ligi, ki je daleč od oči naše javnosti. Ogledal sem si tri, štiri njegove tekme v Argentini. To je bil strašen ritem, agresivnost. Če v takšni ligi opozoriš nase pri ekipi, ki je v zgornjem delu razpredelnice, je to zelo interesantno," se je razveselil dodatne moči v napadu, ki bo še okrepila konkurenco v reprezentanci. Vodil ga je že leta 2019 v Španiji. Ko mu je nedavno sporočil, da je prejel vpoklic, je bil Vombergar navdušen. V soboto bo pripotoval v Slovenijo, selektorja Keka pa ni strah pasti, ki jih prinaša časovni zamik. Nenazadnje bo prva tekma v kvalifikacijah za Euro 2024 potekala prav v oddaljenem Kazahstanu.

Vombergar, nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije, ki ima izkušnje tudi z igranjem v ruskem prvenstvu, je v preteklosti v slovenskem dresu že zadel. Takrat je zastopal barve B-reprezentance. Leta 2019, takrat jo je v Španiji vodil Matjaž Kek, je v Marbelli remiziral z reprezentanco Kitajske do 25 let (2:2). Za Slovenijo sta se takrat med strelce uvrstila Vombergar in njegov nekdanji rival na večnih derbijih v 1. SNL Luka Zahović. Po treh letih se bosta lahko ponovno družila na pripravah slovenske reprezentance, tokrat z najboljšimi igralci, kar jih ima Slovenija, z A-reprezentanco.

Seznam nogometašev Slovenije za tekmi s Črno goro in Romunijo: Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Igor Vekić (Pacos de Ferreira, Por), Matevž Vidovšek (Olimpija);



Branilci: Miha Mevlja (Spartak Moskva, Rus), Petar Stojanović (Empoli, Ita), Jaka Bijol (Udinese, Ita), Jure Balkovec (Alanyaspor, Ita), Miha Blažič (Angers, Fra), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec, Avt), Žan Karničnik (Ludogorec Razgrad, Bol), Gregor Sikošek (Maribor), David Brekalo (Viking Stavanger, Nor);



Zvezni igralci: Jasmin Kurtić (PAOK Solun, Grč), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur), Domen Črnigoj (Venezia, Ita), Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Sturm Gradec, Avt);



Napadalci: Benjamin Verbič (Panathinaikos, Grč), Andraž Šporar (Panathinaikos, Grč), Luka Zahović (Pogon Szczecin, Pol), Benjamin Šeško (Salzburg, Avt), Andres Vombergar (San Lorenzo, Arg).