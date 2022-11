Junak Olimpije kot Luka Dončić

Niz nepremagljivosti Matevža Vidovška je trajal dolgo. Prvič je za Olimpijo v 1. SNL branil šele v zadnjem krogu prejšnje sezone, nato pa nanizal kar 822 minut brez prejetega zadetka. S tem je podrl klubski rekord ligaških tekem, star skoraj štiri desetletja, a tega ni doživljal evforično. Njegova lestvica prednosti in pomembnosti glede dosežkov pri Olimpiji je drugačna. Vedno najprej gleda na to, da bo uspešen klub, individualne statistike pa ne potiska v ospredje.

Mladi koroški očka je popravil rekord Janka Irgoliča iz leta 1986 in postal prvi vratar Olimpije, ki je v zgodovini kluba v prvenstvu ostal nepremagan zaporedoma več kot 800 minut. Foto: Vid Ponikvar

"O rekordu se je veliko pisalo, a se nisem s tem obremenjeval, niti čutil pritiska. Šel sem tekmo po tekmo, najbolj pomembno pa je bilo, da Olimpija zmaga. To je najbolj pomembno, šele potem pridejo na vrsto vsi rekordi in podobno. Vsi imamo le ne cilj − da Olimpija zmaguje in osvoji prvenstvo. To je to," je dal 23-letni čuvaj mreže vedeti, kako ga statistični presežki, pa čeprav so tako vrhunski, da je poskrbel za izboljšanje klubskega rekorda po 36 letih, ne zanimajo. Zanima ga le, da bo Olimpija, ko bo pogledal razpredelnico, vedno na najvišjem mestu, s tem pa v ugodnem položaju pri naskakovanju končnega cilja, težko pričakovanega naslova prvaka.

Najpomembnejše je, da zmaguje Olimpija

Na zadnji tekmi se je njegova mreža prvič zatresla (2:1), a zaradi pomembne zmage Olimpije nad Koprom ni skrival navdušenja. Foto: Grega Valančič/Sportida Mladi koroški očka ima pestro sezono. Začel jo je z izjemnim nizom, ostal nepremagan na uvodnih šestih tekmah, nato pa se je poškodoval na gostovanju pri Kopru. Na Bonifiki si je zlomil dlančnico in izpustil kar nekaj tekem. Okrevanje je trajalo nekaj mesecev, ko pa se je vrnil, je znova zadržal nedotaknjeno mrežo.

Na gostovanju v Novi Gorici, kjer se je za trenutek spozabil in bi si za nešporten prekršek lahko prislužil rdeči karton, je dvignil veliko prahu. A znova je zadržal ničlo, Olimpija ponovno ni prejela zadetka (0:0). To pa ni moglo trajati v nedogled. Ko je bil absolutni rekord nekdanjega soigralca Nejca Vidmarja vse bližje (1.002 minuti v dresu Domžal, postavljen v sezonah 2013/14 in 2014/15), se je mreža Vidovška le zatresla. Na derbiju 15. kroga proti Kopru ga je premagal Nigerijec Bright Edomwonyi.

Na drugi strani velike luže blesti Vidovškov sovrstnik Luka Dončić. Foto: Reuters

Prvi vratar Olimpije je moral prvič po žogo v svojo mrežo. Ko ga je Afričan premagal, sploh ni razmišljal o rekordu, ampak le o usodi Olimpije. ''Najbolj mi je pomembno, da zmaguje Olimpija. Če dobimo pet zadetkov, pa jih damo šest, ne bom kot vratar najbolj zadovoljen, bom pa vesel, da Olimpija zmaguje,'' je s svojim razmišljanjem spomnil na besede vročega rojaka in sovrstnika Luko Dončića, ki mu gre imenitno na začetku nove sezone v ligi NBA, kjer je najboljši strelec lige, obenem pa je že osemkrat zapored presegel mejo doseženih 30 točk. Tudi slovenski košarkarski as daje prednost rezultatskim uspehom Dallasa. Nerad izpostavlja individualno statistiko, v kateri tako blesti, da je v tem trenutku eden največjih kandidatov za priznanje MVP igralca sezone. Želi si le, da bi Dallas zmagoval, nato pa osvojil še naslov prvaka.

Proti Olimpiji želijo vsi pokazati nekaj več

Vidovšek obožuje delo s trenerjem Albertom Riero. Foto: Vid Ponikvar Podobno velja tudi za Vidovška. Danes ga čaka nov prvenstveni izziv. Zmaji se odpravljajo v Domžale, kjer bodo gostovali pri Radomljah. Koroški orjak, ki v višino meri natančno 200 cm, proti mlinarjem v prvi ligi še ni branil, si je pa lahko ogledal njihove predstave s tribun. ''Imajo svoje pozitivne kot tudi negativne lastnosti. Kot vsak klub. Na njih se bomo dobro pripravili. Želimo jih premagati. Vsak tekmec hoče proti takšni Olimpiji pokazati nekaj več. Vsi igralci v tej ligi bi bili radi tukaj z nami, zato hočejo pokazati nekaj več. Zavedamo se svojim kakovosti in želimo nadaljevati naš niz,'' je odločen pred današnjim dvobojem 16. kroga, na katerem lahko Olimpija z zmago poviša prednost pred Koprčani na +13.

To bi bila že 13. zmaga zmajev v tej sezoni in nov razlog za zadovoljstvo. Slednjega pa v zmajevem gnezdu ni občutiti v takšni meri, ko je govora o delu klubske uprave in morebitnih kaznih, s katerimi bi lahko Olimpija imela opravka, če se ne bodo uredile določene finančne zadeve. O tem se je na dolgo in široko razgovoril tudi trener Albert Riera, ki prosi vodstvo, naj v tako občutljivem obdobju v zimskem prestopnem roku ne prodaja (naj)boljših igralcev, če namesto njih ne more pripeljati zadovoljivih menjav.

''V slačilnici se s trenerjem pogovarjamo o pozitivnih in negativnih stvareh. Smo motivirani in osredotočeni, imamo +11. Zakaj bi trener, ki ga ekipa spoštuje, on pa nas, kar tako pustil? Je najboljši trener pri nas, lahko rečem da tudi širše. To dokazuje s svojim delom, mi pa s svojim. Bilo bi smešno, da bi odšel,'' se je Vidovšek posvetil še nedavnim zapisom o tem, kako je Riera po zadnji zmagi razmišljal celo o odhodu.

Najprej prvak z Olimpijo, šele nato v tujino

Kar se tiče njegove prihodnosti v klubu, je miren. Najprej želi uresničiti cilj in postati slovenski prvak, nato pa se preizkusiti v kateri izmed močnejših lig v tujini ter napredovati. ''Pogodbo z Olimpijo imam do leta 2025. Lahko sem še dolgo tukaj, čeprav je cilj vsakega mladega igralca, da gre v tujino. To ni neka skrivnost. Imam cilj, da grem nekega dne v tujino. Ali bo to naslednje poletje, ali čez dve, tri leta, to pa bomo videli. Prvi cilj je, da z Olimpijo osvojim naslov,'' novopečeni rekorder Olimpije, ki je v desetih prvoligaških nastopih zadržal mrežo nedotaknjeno kar na devetih, zagotavlja, da bo pomagal zmajem do naslova prvaka tudi v spomladanskem delu.

Z zmaji želi prečkati ciljno črto v prvenstvu kot prvi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sodeč po tem, kaj se dogaja v 1. SNL, bo vanj vstopila z veliko prednostjo, Vidovška pa bi lahko zaradi uspešnih predstav dočakala še ena nagrada, prvi vpoklic v člansko izbrano vrsto. Slednjega, slovensko reprezentanco čakata ta mesec dve prijateljski tekmi (17. novembra v Romuniji in tri dni pozneje v Stožicah proti Črni gori), bo v torek razkril selektor Matjaž Kek.