V Argentini trdijo, da Vombergar prihaja v reprezentanco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji nogometaš Olimpije Andres Vombergar po vrnitvi v Argentino dobro igra za San Lorenzo, ki po 27 krogih prve lige z desetimi zmagami, 13 remiji in štirimi porazi zaseda šesto mesto. Imajo 43 točk, vodilna Boca Juniors pa 52. Lastnik slovenskega in argentinskega potnega lista je od julijskega prihoda v klub zaigral na 17 tekmah in zabil šest golov. Na zadnjih treh tekmah je začel v prvi postavi, na zadnjih dveh pa dal tri gole. Pred dnevi je tako za zmago s 3:0 proti ekipi Aldosivi zabil dva gola (poglejte v videu).

Slovensko reprezentanco v drugi polovici novembra čakata dve prijateljski tekmi (Romunija in Črna gora). Mnogi se sprašujejo, ali bo selektor Matjaž Kek 27-letnega Vombergarja poklical na zbor. Pred tremi leti je sodeloval na akciji reprezentance B in tudi dosegel en gol. Kekov seznam pričakujemo čez približno deset dni, očitno pa se je klic v Buenos Aires že zgodil. Vombergarjev klub namreč na družabnih omrežjih piše, da je njihov napadalec dobil vpoklic v reprezentanco Slovenije za omenjeni dve tekmi. "Čestitke, Bomba!" so zapisali na Twitterju.