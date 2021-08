Slovaki pred obračunom s Slovenijo v težavah

Slovaška je po treh krogih kvalifikacij na tretjem mestu skupine H. ki je po treh krogih na tretjem mestu skupine H s petimi točkami. Slovaki so v dozdajšnjem delu remizirali s Ciprom in Malto, nato pa so klonili še proti Rusiji. Zatem so slovaški nogometaši nastopili še na evropskem prvenstvu, kjer pa se je njihova pot končala po zmagi nad Poljsko ter porazoma proti Švedski in Španiji.

"Veliko smo analizirali igro Slovenije, tako kot so oni našo. Vsak trener gre na tekmo z neko taktiko, imamo pripravljeno strategijo in upam, da bomo uspešni. Po evropskem prvenstvu smo analizirali dobre in slabe stvari, tudi na glas sem povedal, kaj bomo spremenili in verjamem, da nas bo to pripeljalo do cilja. Želimo ostati v igri za Katar," je pred tekmo dejal selektor Slovaške Štefan Tarkovič.

Štefan Tarkovič z nestrpnostjo pričakuje obračun s Slovenijo. Foto: Getty Images

Slovakom je že pred prihodom v slovensko prestolnico nekoliko zagodel koronavirus, saj je bil na testu pozitiven vratar Dušan Kuciak. "Upoštevali smo pravila, izolirali smo igralca, sploh ni odpotoval z nami na tekmo v Ljubljano. Celotna ekipa je nato opravila teste, vsi so bili negativni. Nazadnje je bil tudi ponovljeni test Kucaka negativen," je dejal slovaški selektor. "Na voljo imamo zdaj dva vratarja, oba sta odlično pripravljena," je dodal Tarkovič. Tarkovič je poudaril, da ga ne zanima štetje točk, ampak končni cilj. "Vsekakor se želimo prebiti v Katar." Od ponedeljka je po novem v kadru Slovaške še en napadalec, in sicer Robert Boženik.

"Ne smemo si privoščiti izgube točk," je dejal Hamšik. Foto: Reuters

Prvi zvezdnik ekipe Marek Hamšik je pred obračunom v Stožicah dodal, da je Slovenija težak nasprotnik. "Slovenija je težek nasprotnik, to smo že večkrat povedali. Smo kar izenačeni, dvakrat smo izgubili na njenem terenu, zato je čas, da to spremenimo. Celotna naša skupina je zelo izenačena, vse ekipe izgubljajo točke, zato je vsaka tekma pomembna, vsak rezultat," je dejal nekdanji zvezdnik Napolija in zdajšnji član Trabzonsporja.

"Tekmo bo lahko odločil že en gol, saj sta se tako končali tudi naši zadnji dve medsebojni, zato bo potrpežljivost zelo pomembna, pomembna bo dobra obramba. Ne smemo si privoščiti izgube točk. Tekma bo verjetno tako psihično kot mentalno naporna, a če želimo v Katar, v poštev pride le zmaga," je še dejal 34-letni nogometaš.

