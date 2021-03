Pred novo tekmo generacije: na mizi je ogromno

torkov dan d za nogometno reprezentanco do 21 let

Mlado slovensko reprezentanco Slovenije v torek zvečer v Mariboru čaka zadnja tekma predtekmovanja na Euru do 21 let. Slovenci imajo po neodločenem izidu s Češko še možnosti za napredovanje, za kar bodo morali premagati Italijo. V napovedih pred tekmo so v slovenskem taboru optimistični, veseli pa jih, da imajo še vedno usodo v svojih rokah.

"Ena največjih tekem je že za nami, nova nas čaka. S Češko se ni izšlo po naših željah, a smo stopili na igrišče in šli z njega kot ekipa. To nam je uspelo, zdaj smo še bolj povezani in to bo dodatna energija za Italijo," je na današnji spletni novinarski konferenci dejal vratar Igor Vekić.

O tem, kakšne možnosti pripisuje svoji ekipi, pa je bil odločen: "Če ne bi verjeli, nima smisla, da bi bili tukaj. Moramo se držati svojih principov, gledati nase in na svojo energijo, mislim, da lahko presenetimo."

Poudaril je, da jih nesrečen razplet tekme s Češko ni vrgel iz tira. "Psihološko smo se dvignili. Lahko bi vzeli vse tri točke, a to je nogomet, avtogol se zgodi, smo pa vsi stopili skupaj. Prelcu je bilo težko, a smo ga v ekipi dvignili."

Ne bodo se ustrašili italijanskega napada

S taktiko in močjo tekmecev pa se, pravi Vekić, on in soigralci ne obremenjujejo. "Pričakujemo, da bodo napadli, mi pa se tega ne bomo ustrašili. Začne se z 0:0, začenjamo z 'nule' in tako kot bodo oni začeli, bomo odgovorili tudi mi."

Pojasnil je, da je zadnje tekmece v skupni tudi sam s svojega vratarskega zornega kota analiziral in preučil njihove posebnosti: "So zelo nevarni iz prekinitev, imajo nekaj dobrih intelektualcev, ki lahko ogrozijo vrata. Na tekmi je treba biti pozoren na vse in napadati rezultat, ki si ga želimo."

Vesel, da sami odločajo o napredovanju

Selektor Milenko Ačimović pa je poudaril, da se veseli predvsem tega, da imajo njegovi fantje še vedno možnost, da sami odločajo o napredovanju. Strinjal se je z oznako, da je bila tekma s Češko tekma generacije, a dodal, da jih zdaj čaka še ena takšna.

"Zmaga proti Italiji nas pelje med osem v Evropi. Da prideš do take tekme, smo morali odigrati zelo moško in trdo. Ob porazu bi bilo konec sanj, fantje so pokazali, da so odigrali tekmo generacije. Bili so zelo blizu treh točk. Tudi ta točka je velika, imeli smo srečo na drugih tekmah, zdaj smo pred tem finalom in jutri bo še ena tekma te generacije."

Zaveda se, da bodo Italijani težak nasprotnik: "Po odvzeti žogi na njihovi polovici moramo biti bolj igrivi. Čehi so zelo dobro organizirana ekipa, zdaj nas čaka podobna tekma. Dobro vemo, kakšni so Italijani, neugodni, z dobrimi posamezniki in dobro stojijo defenzivno. Podatek, da si Španci niso ustvarili stoodstotne priložnosti, nam ogromno pove o njihovi moči."

V slovenski vrsti nimajo nobenih težav s poškodbami, vsi igralci so nared, tudi utrujenosti je manj kot po prvi tekmi, pravi selektor. To, da Italijani ne bodo mogli računati na četverico kaznovanih igralcev (Enrico del Prato, Nicolo Rovella, Gianluca Scamacca, Sandro Tonali), pa se mu ne zdi odločilno.

Upa na zgodovinski dosežek

Poudaril je tudi, da kakšnih težav z motivacijo v ekipi pred takšno tekmo ne sme biti: "Na mizi je ogromno. Zmagovalec gre med osem. Lahko si predstavljamo, kako je Italijanom in nam. Srčno sem si želel, da smo v tem položaju. To je največja zasluga fantov in upam, da bo jutri ob enajstih zgodovinski dosežek in bo šla Slovenija med osem v Evropi. Tri, štiri mesece sem si iskreno želel, da bi prišli sami do možnosti, da odločamo o uvrstitvi naprej."