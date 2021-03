Ačimović: Boli, ko dobiš takšen gol

''Igrali smo dobro, se borili, gotovo pa boli, da dobiš takšen gol v zadnjih minutah tekme po tako disciplinirani predstavi. Škoda za prejet gol,'' je selektor mlade slovenske nogometne reprezentance Milenko Ačimović čestital izbrance za predstavo proti Češki (1:1), ki je v Celju zadoščala za prvo osvojeno točko na letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let.

Slovenski nogometni upi so v drugem nastopu na evropskem prvenstvu do 21 let osvojili prvo točko. Po uvodnem porazu proti branilcem naslova Špancem (0:3) so se proti Češki (1:1) razšli brez zmagovalca. Ni manjkalo dosti, pa bi izbranci Milenka Ačimovića osvojili celoten paket treh točk, saj so do 86. minute vodili z zadetkom Aljoše Matka, nato pa jim je sreča obrnila hrbet, saj je Nik Prelec po trenutku nepazljivosti poslal žogo v lastno mrežo in osrečil češko reprezentanco.

''Kot ekipa smo odigrali izredno korektno tekmo, pametno smo se branili. V enem trenutku sem že imel občutek, da nam Čehi ne morejo blizu. Ko pa pride do enega takšnega trenutka iz prekinitve, je pač vse možno. Igrali smo dobro, se borili, gotovo pa boli, da dobiš takšen gol v zadnjih minutah tekme po tako disciplinirani predstavi. Škoda za prejet gol. Čim prej moramo pozabiti na to tekmo in se začeti ukvarjati z Italijani. Gremo naprej, še smo v igri,'' je slovenski selektor poudaril, kako morajo njegovi izbranci čimprej začeti razmišljati o dvoboju s sovrstniki iz Italije, s katerimi se bodo pomerili v torek v Ljudskem vrtu.

Mlade Slovence čaka v torek odločilna tekma za napredovanje, ko se bodo v Ljudskem vrtu pomerili z Italijo. Foto: Vid Ponikvar

Za najboljšega igralca tekma je bil proglašen Žan Zaletel, ki odlično pozna zelenico celjskega stadiona, v knežjem mestu pa je njegov klubski trener tudi Čeh Jiri Jarošik. ''Vedeli smo, da so Čehi dobro organizirana ekipa in na to smo se dobro pripravili. Večji del tekme smo imeli pravi načrt za nasprotnika. Na koncu pa ena nezbranost in končalo se je, kot se je. Naziv igralca tekme bi raje zamenjal za tri točke, ampak je, kar je. Gol, ki smo ga prejeli, je del nogometa. Pomembno pa je, da smo še v igri. Zdaj je treba dvigniti glave,'' sporoča 21-letni mladi reprezentant, ki se bo v torek spoprijel z novo nalogo, na drugi strani bodo nogometaši Italije.