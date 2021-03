Mladi Slovenci nesrečno zapravili vodstvo proti Čehom

Slovenija je v 2. krogu predtekmovanja evropskega nogometnega prvenstva do 21 let danes v Celju na tekmi skupine B proti Češki igrala neodločeno z 1:1 (1:0). Slovenci bodo zadnjo tekmo skupinskega dela odigrali v torek proti Italijanom.

Slovenija : Češka 1:1 (1:0) Stadion Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Nyberg, Beigi, Söderkvist (vsi Švedska).

Strelca: Matko 1:0 (32.), Prelec 1:1 (86. ag.). Slovenija: Vekić, Kolmanič, Karič, Brekalo, Žinič, Prelec (od 92. Ogrinec), Gnezda Čerin, Zaletel, Matko (od 79. Rogelj), Medved (od 79. Kolobarić), Elšnik (od 70. Petrovič).

Češka: Jedlička, Chaluš, Holik (od 46. Fukala), Krejči, Granečny (od 46. Šulc), Sadilek, Janošek, Bucha, Kohut (od 46. Ostrak) , Šašinka (od 68. Karabec), Lingr (od 80. Drchal) . Rumeni kartoni: Medved, Kolmanič, Kolobarić; Granečny, Chaluš

Po sredinem porazu z 0:3 na uvodni tekmi prvenstva proti branilcem naslova Špancem je mlada slovenska reprezentanca nujno iskala točke proti Češki. Na tekmi z malo pravimi priložnostmi je povedla v 32. minuti z zadetkom Aljoše Matka.

Fotogalerija s tekme v Celju, fotograf Vid Ponikvar:

Ko pa je že kazalo, da bi to lahko bil edini gol na tekmi, je Češka po velikem pritisku v drugem polčasu vendarle prišla do izenačenja. Ob prostem strelu z leve strani je v 86. minuti žogo v lastno mrežo ob veliki meri smole poslal Nik Prelec.

Matko povedel Slovenijo v vodstvo ...

Varovanci Milenka Ačimovića so od začetka pokazali, da želijo nadzirati potek igre, kar jim je v uvodnih minutah tudi uspevalo. Čeprav so imel več od igre, so se proti čvrsti češki obrambi težko prebijali dlje kot do roba kazenskega prostora.

Ob pomanjkanju strelov na gol na slovenski strani so prvi zapretili Čehi, ki so se znašli pred slovenskim golom po prostem strelu v 15. minuti. Z glavo je meril Ladislav Krejči, ki pa je žogo poslal mimo vratnice.

Veselje slovenskih mladih reprezentantov po zadetku Aljoše Matka. Foto: Vid Ponikvar

Obe moštvi sta v nadaljevanju predvsem iskali nadzor nad sredino igrišča in nista prihajali do pravih priložnost. Vse do 32. minute, ko je Slovenija prišla do prvega strela na vrata nasprotnika. Po podaji v kazenski prostor se je žoga od Timija Elšnika odbila do Matka, ki se je sam znašel pred vratarjem in žogo suvereno pospravil v mrežo.

Vodstvo gostiteljev pa ni spremenilo veliko na igrišču vse do konca prvega polčasa, igra se je še naprej odvijala predvsem med obema kazenskima prostoroma.

... Češka izenačila s pomočjo osmoljenca Prelca

Čehi so se ob uvodu v drugi polčas s tremi menjavami podali v lov na preobrat. Sprva jim to sicer ni uspevalo, saj je slovenska obramba s pomočjo sredine ohranjala žogo stran od vrat Igorja Vekića. V nadaljevanju pa so Čehi predvsem po desni strani vse bolj pritiskali.

V 66. minuti je poskus Michala Sadileka blokiral slovenski branilec, minuto kasneje pa je podajo z desne moral razčistiti Vekić. Pritisk Češke se je stopnjeval, Tomaš Ostrak je v 72. minuti po podaji z desne žogo poslal čez vratnico.

Čehi so si zagotovili točko štiri minute pred koncem rednega dela. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je po velikem pritisku nasprotnika v 77. minuti prišla do nevarne priložnosti iz protinapada. Po lepi podaji je v kazenski prostor stekel Žan Medved, njegov strel pa je ubranil vratar Martin Jedlička.

V zadnjih desetih minutah je Češka vnovič poskusila s pritiskom na slovenski gol, ki pa se je ob smoli Prelca obrestoval. Nizki prosti strel z leve strani je slovenski vezist nerodno odbil v mrežo. Češki bi nato v sodnikovem dodatku skoraj uspel popoln preobrat, a je strel Mateja Chaluša po kotu zletel čez gol.

Na drugi današnji tekmi v tej skupini se bodo ob 21. uri v Mariboru pomerili Španci in Italijani.