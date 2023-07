Misterij, o katerem krožijo srhljive govorice

V cvetober najbolj čudaških in nenavadnih tekem v zgodovini nogometa je treba uvrstiti tisto med Portugalsko in Severno Korejo, odigrano prav na današnji dan pred 57 leti. Ne le zaradi epskega preobrata in fantastične predstave Eusebia, ampak tudi kontroverznih govoric o kaznih in ponižanju, ki naj bi doletelo poražence v eni od najskrivnostnejših dežel na svetu.

V nogometu ni tekmovanja, ki bi prebujalo toliko strasti in zanimanja kot svetovno prvenstvo. Ko se za prestižni naslov potegujejo najboljše reprezentance, se srečanja z močnim navijaškim nabojem prelevijo v čustveni vrtiljak, ki zabava ves svet.

Njegov neizogibni del pa so tudi presenečenja. Favoriti ne zmagujejo vedno. Na igriščih ne manjka veličastnih preobratov in razburljivih dram, v katerih ljubitelji nogometa zagotovo pridejo na svoj račun. Ob tem, ko uživajo, se številni začudeno sprašujejo, kako je to sploh mogoče.

Nepozaben prizor s četrtfinalne tekme SP 1966 med Portugalsko in Severno Korejo. Azijci so sredi prvega polčasa vodili kar s 3:0, v Liverpoolu je zadišalo je po edinstveni senzaciji! Foto: Guliverimage

Takšnih vprašanj zagotovo ni manjkalo ob spremljanju epskega dvoboja, ki sta ga na SP 1966 v Liverpoolu uprizorili izbrani vrsti Portugalske in Severne Koreje. V zgodovino se je vpisal kot eden od najbolj nevsakdanjih obračunov, odigran na največjem tekmovanju, pozneje pa so dvigovale prah posledice, s katerimi naj bi domnevno imeli opravka poraženci.

Anglija je na SP 1966 po nepozabnem finalu proti ZR Nemčiji postala svetovni prvak. Foto: Guliverimage/Getty Images Pred 57 leti je bilo svetovno prvenstvo v nogometu na Otoku. Svet je v Angliji pričakoval nadaljevanje dominacije Pelejevih Brazilcev, ki so lovili tretji zaporedni svetovni naslov. Favoritom iz domovine sambe pa je spodletelo. Peleja so strle zdravstvene težave, prestol se je na prvenstvu, na katerem ni manjkalo presenečenj, ponudil nekomu drugemu. To so izkoristili gostitelji. Kar pa zadeva največje presenečene, ni dvoma. Zanj so poskrbeli Severni Korejci.

Skrivnostna in izolirana država je na Otok prišla s 74-člansko delegacijo. Številni izmed njih so bili prvič v Evropi. V Anglijo so pripotovali kot avtsajder, ki ne bi smel mešati štren največjim. Sprva se je zdelo, da bo pri tem tudi ostalo. Korejci so pripotovali s severnega dela krvavega polotoka še s svežimi spomini po vojnih grozotah, s svojo veliko željo in izkazovanjem ljubezni do domovine pa so se hitro prikupili občinstvu v Middlesbroughu. Bili so tihi in sramežljivi, imeli najnižjo postavo na prvenstvu. Številni Angleži so jih vzeli za svoje in jim namenjali glasno podporo, a jim ta ni pomagala do odmevnejših rezultatov. Vsaj sprva.

Najprej so izgubili proti Sovjetski zvezi (0:3), takratnemu evropskemu podprvaku, nato pa srečno, izenačili so v izdihljajih srečanja, remizirali s Čilom (1:1), tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjega SP 1962. Grozilo jim je ekspresno slovo od angleških zelenic, saj je sledila tekma s prvim favoritom skupine, a je nato nogometno javnost šokirala prvovrstna senzacija.

Severna Koreja je zelo ponosna na nekdanjega očeta in ustanovitelja Severne Koreje Kim Il-Sunga (vladal je od 1948 do 1994) ter njegovega sina Kim Džong-Ila (od 1994 do 2011). Foto: Guliverimage

Na stadionu Ayresome Park so v Middlesbroughu prekrižali načrte mogočni Italiji. Čeprav so za Azzurre igrali tudi takšni asi, kot so Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola in Gianni Rivera, so Azijci na krilih izjemnega vratarja Leeja Chang-Myunga, ki se ga je prijel vzdevek ''Leteči panter'', ohranili mrežo nedotaknjeno, zmagali z 1:0 in napredovali med najboljših osem! S tem so spisali posebno poglavje v zgodovini, saj so postali prvi predstavnik Azije, ki se je na svetovnem prvenstvu prebil v izločilni del. O tem, kako veliko razočaranje je po sramotnem porazu s Korejci vladalo na Apeninskem polotoku, nazorno govori podatek, da so jezni navijači na letališču v Genovi pričakali italijanske zvezdnike z gnilimi paradižniki in jih metali v nogometaše.

Nogometaši Severne Koreje so pisali zgodovino in postali prva azijska reprezentanca, ki se je na svetovnem prvenstvu uvrstila v izločilni del. Foto: Guliverimage

Severni Korejci so postali v Middlesbroughu veliki junaki. Dan po tekmi so jih povabili na zabavo v mestu, številnim je bila zelo všeč. Podpisovali so se navijačem in se družili z dekleti. Ko je za to izvedel takratni vodja Severne Koreje Kim Il-Sung, so iz Pjongjanga sledila opozorila. Ni mu bilo všeč, da so se navzeli navad ''imperializma'', mu je pa po drugi strani laskalo, da so njegovi rojaki poskrbeli za odmeven športni uspeh. Na SP 1966 je nastopilo ''le'' 16 udeležencev, a so se Severni Korejci prebili med najboljših osem reprezentanc.

Eusebio je pred 57 leti veljal za enega od najboljših napadalcev na svetu. Foto: Getty Images

Prišli so v četrtfinale, kjer jih je čakala samozavestna Portugalska. Slednja je v ''skupini smrti'' potrdila status ene od najmočnejših reprezentanc na svetu. Najprej je ugnala Madžarsko (3:1), nato nadigrala Bolgarijo (3:0), za konec pa zadala boleč udarec še Braziliji (3:1) in poskrbela, da je branilec svetovnega naslova izpadel že v skupinskem delu. Po treh zmagah je tako pred četrtfinalnim spopadom s Severno Korejo veljala za velikega favorita. Nato pa je nogomet pokazal svoje čare, zaradi katerih že dolgo slovi kot najbolj oboževan in nepredvidljiv šport …

Portugalci zaostajali že z 0:3, nato pa ...

O polfinalistu se je odločalo v Liverpoolu. Na stadionu Goodison Park, kjer domuje Everton, se je zbralo okrog 52 tisoč gledalcev. Vsaj tri tisoč jih je pripotovalo iz 250 km oddaljenega Middlesbrougha in stiskalo pesti za Severno Korejo. Čeprav je nogometna javnost pričakovala lahko delo Portugalcev, pri katerih je izstopal strelski kralj Eusebio, ki je že v skupinskem delu dosegel tri zadetke, je sledilo nekaj tako nepričakovanega, da je zadišalo po senzaciji neverjetnih razsežnosti.

Začelo se je kot v kakšni izmed korejskih pravljic. Ni minila niti minuta, pa se je že zatresla portugalska mreža. Severna Koreja je povedla z 1:0, v 55. sekundi je zadel v polno Pak Seung-Zin. Portugalci so se komaj otresli šoka, pa je že sledil nov udarec. In to kakšen. V 20. minuti je Lee Dong-Woon povišal prednost na 2:0, le štiri minute pozneje pa se je zgodilo nekaj še bolj nedojemljivega. Začudeni Portugalci so prejeli še tretji zadetek. Portugalskega vratarja Pereiro je premagal tudi Yang Seung-Kook in poskrbel za veliko prednost s 3:0. Na pomolu je bilo ogromno presenečenje.

Eusebio, ''črni panter'' iz Mozambika, ki je takrat spadal med najboljše nogometaše na svetu, je bil potrt. Niti v nočnih morah ni pričakoval takšnega razpleta. Takrat, ko je bilo njemu in soigralcem najhuje, pa je v sebi prelomil, da se četrtfinalni spopad ne more končati s tako sramotnim rezultatom. Le dve minuti po tem, ko so Portugalci prejeli tretji gol, je znižal na 1:3. Žogo je vzel v svoje roke, stekel proti sredini in jo postavil na črto. Portugalcem je vlil upanje, da je mogoča vrnitev. In res. Še pred koncem prvega polčasa je z bele točke, izraelski sodnik Menachem Ashkenazi je bil precej naklonjen favoritom, znižal na 2:3.

Eusebio je "letečega panterja" na vratih Severne Koreje premagal kar štirikrat. Foto: Guliverimage

Ko se je nadaljevalo srečanje, je na zelenico stopila povsem drugačna Portugalska, Eusebio pa je hitro spomnil, zakaj je bil v tistem času poleg Peleja opevan kot najboljši napadalec tistega časa. Korejsko mrežo je prerešetal, saj je zadel še v 57. in 60. minuti. Tako se je podpisal pod poker zadetkov! Portugalcem je uspel fantastičen preobrat, povedli so s 4:3, Severna Koreja se je znašla na kolenih. Jose Augusto je v 80. minuti postavil končni rezultat, Portugalska se je v Liverpoolu iz pekla sprehodila do raja.

Legendarni Eusebio (1942–2014) je na četrtfinalnem dvoboju SP 1966 dosegel kar štiri zadetke. Na takšen podvig je bilo treba na izločilni tekmi svetovnega prvenstva čakati kar 20 let. Naslednji, ki mu je to uspelo, je bil Španec Emilio Butragueno, dragulj madridskega Reala, ki se je znesel nad Dansko (5:1) na SP 1986 v Mehiki. Foto: Reuters

Na koncu so Portugalci na SP 1966 osvojili tretje mesto, Eusebio pa je bil z devetimi zadetki prvi strelec tekmovanja. Severna Koreja je padla v nogometno pozabo, pozneje pa so dvigale prah neverjetne zgodbe in teorije o tem, kako so jih dočakali v domovini. Tam je vladal brutalen režim, Kim Il-sung, dedek zdajšnjega predsednika Kima Jong Una, naj bi jih zaradi silnega razočaranja, ne le zaradi zapravljenega vodstva proti Portugalski, ampak tega, da so si v Liverpoolu privoščili zabavo na zahodnoevropski način, kaznoval.

Nogometaši pristali v gulagu?

Čeprav obstajajo dokumentirani posnetki o tem, kako so nogometaši po vrnitvi v Severno Korejo naleteli na topel sprejem, na katerem so prevladovali nasmehi in venci rož, ni manjkalo drugačnih govoric. Nekatere izmed njih so segale v to skrajnost, da naj bi nogometaše poslali v kazensko taborišče, severnokorejski gulag.

Nekaj nogometašev je javno govorilo o tem, da so te govorice izmišljene in le del zahodne propagande v napetem obdobju hladne vojne. A novinar Kang Chol-hwan, ki je leta 2000 zbežal iz Severne Koreje, je dejal, kako je v gulagu Yodok osebno srečal enega izmed nogometašev, ki je nastopil na SP 1966. Tam naj bi bil izpostavljen mučenju, lakoti in prisilnemu delu.

Angleški dokumentarist Don Gordon je skupaj z Nickom Bonnerjem, poznavalcem Severne Koreje, v želji, da bi razjasnil usodo nogometašev, posnel dokumentarni film The Game of Their Lives (Igra njihovih življenj). Leta 2000 je prejel celo vizum za obisk države, v Pjongjangu prebil deset dni in pred mikrofon povabil številne udeležence SP 1966.

Pak Doo-Ik, strelec zmagovitega zadetka proti Italiji, mu je tako zagotavljal, kako so bili po vrnitvi s SP 1966 v domovini lepo sprejeti. Čakalo naj bi jih več nagrad, tudi državna odlikovanja in stanovanja. A še vedno ni manjkalo dvomljivcev, ki so poudarjali, kako so bili takšni odgovori prirejeni in skrbno pripravljeni pri severnokorejski oblasti, da prikažejo svetu drugačno podobo od tiste, ki naj bi se domnevno zgodila.

Severna Koreja je status skrivnostne in izolirane države ohranila vse do danes. Foto: Guliverimage

O tem, kaj se je v resnici zgodilo, obstaja še danes več različic. Podobno, kot je zavita v skrivnost država Severna Koreja, velja to tudi za usodo junakov SP 1966.

Televizijski prenos prekinili pri 0:4

Severna Koreja po nepozabnih nastopih v Angliji ni več dolgo sodelovala na največjem tekmovanju. Naslednje svetovno prvenstvo, na katero se je uvrstila, je bilo tisto v Južni Afriki. Bilo je pred 13 leti, to je bil tudi zadnji mundial, na katerem je nastopila Slovenija. Usoda je poskrbela, da so se Korejci znašli v isti skupini s Portugalsko. Severna Koreja je bila takrat še bolj zaprta in nedostopna država.

Severna Koreja se je dobro upirala Brazilcem in v uvodnem nastopu na SP 2010 izgubila le z 1:2. Foto: Guliverimage

Ko je državno vodstvo izvedelo, da bodo prvo tekmo odigrali proti Braziliji, so se odločili, da tekme sploh ne bodo prenašali v živo. Bali so se, da bi doživeli prevelik udarec, izgubili z ogromno razliko, kar ne bi dobro vplivalo na samozavest državljanov. Zgodilo pa se je ravno obratno.

Na dvoboju, ki je v Johannesburgu minil v zimskih razmerah, so proti Selecao izgubili le z 1:2. Dobro so se upirali favoritom in navdušili predsednika. Ta se je odločil, da si bodo Severni Korejci lahko drugo tekmo proti Portugalski lahko ogledali v neposrednem televizijskem prenosu.

Strelski festival proti Severni Koreji (7:0) je pred 13 leti na jugu Afrike končal Cristiano Ronaldo. Foto: Guliverimage

Po prvem polčasu so Portugalci po zadetku Raula Meirelesa vodili z 1:0, tekma je bila še odprta, v nadaljevanju pa je sledil potop Azijcev. Portugalci so zadevali kot za stavo, obramba Severne Koreje je spominjala na švicarski sir, Cristiano Ronaldo je postavil končni rezultat 7:0. Lahko si mislimo, kako razočarani in jezni so bili takrat politični veljaki v Severni Koreji.

Pri zaostanku z 0:4 so povlekli izredno potezo in v 60. minuti celo prekinili prenos. Pozneje so državljanom pojasnili, da so Portugalci pravzaprav zmagali s 4:0. Nogometnih tekem niso več prenašali, narod pa po pričevanju nekaterih tujcev, ki so bili takrat v Severni Koreji, zavajali celo tako, da so poročali o tem, kako so Portugalci na koncu postali svetovni prvaki. Čeprav so v osmini finala izpadli proti bodočim svetovnim prvakom Špancem …

Selektor Kim Džong-hun je bil v očeh nogometašev glavni krivec za poraze na SP 2010 in skupno razliko v zadetkih 1:12. Foto: Guliverimage

Ko se je reprezentanca Severna Koreja po zadnjem nastopu, porazu proti Slonokoščeni obali (0:3), vrnila domov, so se znova pojavile nepreverjene informacije o tem, kako je nogometaše čakalo ponižanje. Zbrali naj bi se v središču mesta, kjer naj bi postali žrtve šesturnega trpinčenja in kritiziranja oblastnikov ter tamkajšnjih novinarjev. Skesani nogometaši naj bi v zagovor potožili, kako je vse skupaj s slabimi taktičnimi odločitvami zakuhal selektor Kim Jong-hun. Za zadnjega se je takrat končala nogometna kariera, posvetil se je prisilnemu delu v gradbeništvu. A znova je ostalo pri nepreverjenih informacijah.

Nekaj pa je gotovo. Ko sta se na svetovnem prvenstvu pomerili Portugalska in Severna Koreja, se ni venomer dogajalo marsikaj zanimivega le na igrišču, ampak tudi v glavah vodilnih mož skrivnostne azijske države.