Šimundža v Bolgariji pričakuje "izjemen pritisk Ludogorca in njihovih navijačev"

Slovenski nogometni prvaki iz Murske Sobote so se že odpravili v Bolgarijo v Razgrad, kjer se bodo jutri ob 20. uri spopadli z Ludogorcem na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Na prvi tekmi v Prekmurju je bil izid neodločen (0:0). "Pričakujem izjemen pritisk Ludogorca in njihovih navijačev," o sredini tekmi pravi trener Mure Ante Šimundža.

Slovenski prvaki so v Bolgarijo odpotovali optimistični, prepričani, da imajo lepe možnosti, da si priborijo tretji krog kvalifikacij, v katerem se bo zmagovalec tega para pomeril z zmagovalcem obračuna med grškim Olympiacosom in azerbajdžanskim Neftčijem.

"Imam nekaj idej, kako jih presenetiti"

"Zavedamo se težavnosti nasprotnika in zahtevnosti tega tekmovanja. Mislim, da smo psihično na pravi ravni. V Evropi nihče ne podcenjuje drugih ekip ne glede na to, iz katere države prihajajo. Če tako razmišljaš, nimaš veliko možnosti. Od tekmecev na prvi tekmi nisem dobil občutka, da nas podcenjujejo," je za uradno spletno stran kluba pred odhodom z mariborskega letališča poudaril Ante Šimundža.

"Poraja se vprašanje, kako bodo igrali proti nam. Glede na to, da je nasprotnik igral popolnoma enako kot mi, so malce prilagodili sistem igre. S tega stališča imam nekaj idej, kako jih presenetiti," je še dodal strateg Mure.

Ludogorec je favorit, zato je pod večjim pritiskom

"Malo bolj so oni spoznali nas. Imeli so občutek, da so bili razočarani po tekmi, ker niso dobili tistega, po kar so prišli. To se lahko vprašamo tudi mi. Na igrišču ni samo ena ekipa. Tudi v drugo tekmo gremo pogumno. Smo dobra ekipa in držimo skupaj. Le na takšen način lahko pridemo do želenega rezultata," pa je pred odhodom dejal vezist Mure Luka Bobičanec.

Ludogorec je imel že na prvi tekmi v Murski Soboti nekaj več od igre, a je bila obramba slovenskih prvakov zanj neprepustna. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Hrvaški nogometaš poudarja, da je vzdušje dobro in da se tudi igralci zavedajo zahtevnosti naloge, ki je pred njimi. Šimundža pa opozarja, da je treba najprej "preživeti" prvih 15 oziroma 20 minut: "Pričakujem izjemen pritisk Ludogorca in njihovih navijačev. Pri tem bomo morali biti na zelo visoki ravni. Pred prvo tekmo sem dejal, da je velika možnost, da tekme ne bi končali uspešno, če bi šli v tekmo brez pritiska. Tudi mi smo pod pritiskom napredovanja, da se želimo dokazati. Je pa dejstvo, da so oni favoriti v teh dveh tekmah in je pritisk nanje posledično malce večji."

