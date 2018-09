Za Simeoneja ni dvoma, Oblaku se godi krivica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izbor za enajsterico leta, v katerem se med 55 kandidati ni znašel slovenski vratar Jan Oblak, je začudil navijače Atletica, ki kar ne morejo verjeti, da 25-letnega Škofjeločana ni med petimi najboljšimi vratarji na svetu. Začuden je tudi trener Diego Simeone. Jasno in glasno je dejal, da spada Oblak med najboljše tri čuvaje mreže na svetu in da bi mu Thibaut Courtois pri Atleticu grel klop.

Okrog 25 tisoč profesionalnih nogometašev iz 65 držav, ki so podali svoje kandidate za najboljšo enajsterico FIFPro v sezoni 2017/18, med pet najboljših čuvajev mreže ni uvrstilo Jana Oblaka. Največ glasov so zbrali njegovi stanovski kolegi iz Italije (Gianluigi Buffon – Juventus/PSG), Belgije (Tribaut Courtois – Chelsea/Real), Španije (David de Gea – Manchester United), Kostarike (Keylor Navas – Real) in Nemčije (Marc-Andre ter Stegen – Barcelona), kar je začudilo navijače Atletica.

"Oblak spada med tri najboljše vratarje na svetu. Če ga ni na seznamu, to pomeni, da ta nagrada nima velike kredibilnosti. Ves svet razpreda o tem, da je najboljši vratar na svetu," trener Atletica Diego Simeone, ki zelo spoštuje 25-letnega Slovenca, ni skrival ogorčenja, ker prvega vratarja rdeče-belih ni na seznamu 55 kandidatov za najboljšo enajsterico sezone.

Simeone brez dlake na jeziku: Oblak je boljši od Courtoisa

Jan Oblak ima z Atleticom sklenjeno pogodbo do leta 2021, že dalj časa pa se govori o tem, da želi klub pogodbo podaljšati, Škofjeločanu ponuditi boljše pogoje, hkrati pa dvigniti odkupno klavzulo. Foto: Guliver/Getty Images Kar zadeva klubski status Oblaka, ki ima z Atleticom sklenjeno pogodbo do leta 2021, a lahko zapusti klub za sto milijonov evrov, je trener Los Colchoneros dejal: "Upam, da bo Jan podaljšal pogodbo. Klub se trudi v tej smeri, upam, da bo našel skupen jezik z igralcem." Želi si, da bi med vratnicama še naprej spremljal slovenskega asa.

Spoštuje ga tako zelo, da bi Belgijec Thibaut Courtois, Oblakov predhodnik pri Atleticu, novinec pri madridskem Realu in najboljši vratar SP 2018 v Rusiji, pod vodstvom Simeoneja zaradi slovenskega vratarja grel klop.

"Courtois pri meni ne bi bil v začetni enajsterici, ampak na klopi. Oblak je boljši," je prepričan El Cholo.

💥¿Courtois jugaría en el @Atleti?



🎙️@Simeone en directo en @partidazocope:



➡️ "No, no. Oblak es mejor. Sí, seguro. ¿Te quedaste sorprendido? No se puede decir nada"

Razočaran tudi nad izborom za najboljšega igralca

Argentinec je pričakoval, da bo Antoine Griezmann med tremi kandidati za najboljšega igralca na svetu. Foto: Reuters Argentinski strateg, znan po odkritosti in iskrenosti v javnih nastopih, je v radijski oddaji El Partidazo de Cope izrazil tudi začudenost ob tem, da se Antoine Griezmann ni znašel med tremi kandidati za naslov najboljšega nogometaša na svetu. Prednost so dobili branilec naslova Cristiano Ronaldo, Luka Modrić in Mohamed Salah, Simeone pa je prepričan, da bi moral biti v omenjeni druščini tudi najboljši strelec Atletica.

"Ne najdem pravega pojasnila, zakaj ni med njimi tudi Griezmanna. Je svetovni prvak, osvojil je evropski superpokal, ligo Europa, bil je najboljši igralec finala svetovnega prvenstva. Razočaran sem, ker ga ni med tremi najboljšimi, saj je za njim odlična sezona," se je dotaknil odsotnosti Griezmanna na seznamu za igralca leta.

Pred Atleticom je sezona, v kateri ima visoke cilje. Eden je vezan tudi na ligo prvakov. Želi postati evropski prvak, saj se zaveda, da bo finalni spektakel gostil prav štadion Wanda Metropolitano v Madridu, dom Atletica, kjer spada Oblak med največje ljubljence občinstva.