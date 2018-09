Jan Oblak ni prepričal stanovskih kolegov in izpadel iz elite

Škofjeločan Jan Oblak je v sezoni 2017/18 odlično branil. Z madridskim Atleticom je v španskem prvenstvu zaostal le za Barcelono, hkrati pa je prejel najmanjše število zadetkov in bil že tretjič zapored okronan za dobitnika nagrade zamora. Rdeče-belim je pomagal tudi do evropske lovorike.

Po manj prepričljivih nastopih v ligi prvakov, kjer je skupinski del končal izza Chelseaja in Rome, je spomladi blestel v evropski ligi in jo osvojil. To je bila prva mednarodna lovorika Oblaka v dresu Atletica, že na začetku sezone 2018/19 pa ji je na seznamu dodal še osvojeni evropski superpokal.

⏰ BREAKING



2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted



Here are their top 5⃣ goalkeepers



The most-voted goalkeeper will be in the #World11



Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/yhvyS0W8bp — FIFPro (@FIFPro) September 10, 2018

To pa ni bilo dovolj, da bi se Oblak tako kot v prejšnji sezoni znašel v elitni druščini najboljših 55 nogometašev na svetu. Pet vratarjev, ki je zbralo največ glasov, prihaja iz Italije (Gianluigi Buffon – Juventus/PSG), Belgije (Tribaut Courtois – Chelsea/Real), Španije (David De Gea – Manchester United), Kostarike (Keylor Navas – Real) in Nemčije (Marc-Andre ter Stegen – Barcelona). Iz najboljše peterice je za razliko od lani izpadel tudi prvi vratar nemške reprezentance in Bayerna Manuel Neuer, ki je v prejšnji sezoni izpustil večino tekem zaradi poškodbe stopala. Stanovski kolegi tako Oblaka niso izbrali med pet najboljših vratarjev na svetu.

Najboljša enajsterica FIFPro (postavitev 4-3-3) bo razkrita 24. septembra na slovesni prireditvi v Londonu.

Oblak se bo kmalu izjasnil

Škofjeločan letos sploh še ni branil za Slovenijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenski as, ki je v zadnjih tednih zaradi odpovedi sodelovanja na reprezentančni akciji dvignil nemalo prahu, v teh dneh v Madridu zdravi poškodbo rame. Tako poroča madridski Atletico. Odkar selektorsko vlogo opravlja Tomaž Kavčič, Oblak sploh še ni branil za Slovenijo.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je napovedal, da ga bo v kratkem obiskal v Madridu in se z njim pogovoril, Oblak pa je pred začetkom septembrskih reprezentančnih tekem dejal, da bo o svojem reprezentančnem statusu povedal več po tekmi Slovenije na Cipru (1:2). Njegovi rojaki so jo v nedeljo izgubili in se v novoustanovljenem tekmovanju liga narodov zasidrali na dnu tretje skupine lige C. Naslednji tekmi jih čakata prihodnji mesec, ko se bodo pomerili proti Norveški in Cipru.

Najboljši branilci na svetu (20):

Jordi Alba – Španija, Barcelona

Dani Alves – Brazilija, PSG

Daniel Carvajal – Španija, Real Madrid

Giorgio Chiellini – Italija, Juventus

Virgil van Dijk – Nizozemska, Southampton/Liverpool

Diego Godin – Urugvaj, Atletico Madrid

Mats Hummels – Nemčija, Bayern München

Joshua Kimmich – Nemčija, Bayern München

Dejan Lovren – Hrvaška, Liverpool

Marcelo – Brazilija, Real Madrid

Yerry Mina – Kolumbija, Barcelona/Everton

Benjamin Pavard – Francija, Stuttgart

Gerard Pique – Španija, Barcelona

Sergio Ramos – Španija, Real Madrid

Thiago Silva – Brazilija, PSG

Kieran Trippier – Anglija, Tottenham

Samuel Umtiti – Francija, Barcelona

Raphaël Varane – Francija, Real Madrid

Šime Vrsaljko – Hrvaška, Atletico Madrid/Inter

Kyle Walker – Anglija, Manchester City

⏰ BREAKING



2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted



Here are their top 2⃣0⃣ defenders



The 4⃣ most-voted defenders will be in the #World11



Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/vw2jS62yeu — FIFPro (@FIFPro) September 10, 2018

Najboljši zvezni igralci na svetu (15):

Sergio Busquets – Španija, Barcelona

Casemiro – Brazilija, Real Madrid

Philippe Coutinho – Brazilija, Liverpool/Barcelona

Kevin De Bruyne – Belgija, Manchester City

Eden Hazard – Belgija, Chelsea

Andres Iniesta – Španija, Barcelona/Vissel Kobe

Isco – Španija, Real Madrid

N'Golo Kante – Francija, Chelsea

Toni Kroos – Nemčija, Real Madrid

Nemanja Matić – Srbija, Manchester United

Luka Modrić – Hrvaška, Real Madrid

Paul Pogba – Francija, Manchester United

Ivan Rakitić – Hrvaška, Barcelona

David Silva – Španija, Manchester City

Arturo Vidal – Čile, Bayern München/Barcelona

⏰ BREAKING



2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted



Here are their top 1⃣5⃣ midfielders



The 3⃣ most-voted midfielders will be in the #World11



Live blog ➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/BRycjZt0Zh — FIFPro (@FIFPro) September 10, 2018

Najboljši napadalci na svetu (15):

Karim Benzema – Francija, Real Madrid

Edinson Cavani – Urugvaj, PSG

Paulo Dybala – Argentina, Juventus

Antoine Griezmann – Francija, Atletico Madrid

Harry Kane – Anglija, Tottenham

Robert Lewandowski – Poljska, Bayern München

Romelu Lukaku – Belgija, Manchester United

Mario Mandžukić – Hrvaška, Juventus

Sadio Mane – Senegal, Liverpool

Kylian Mbappe – Francija, PSG

Lionel Messi – Argentina, Barcelona

Neymar – Brazilija, PSG

Cristiano Ronaldo – Portugalska, Real Madrid/Juventus

Mohammed Salah – Egipt, Liverpool

Luis Suarez – Urugvaj, Barcelona

⏰ BREAKING



2⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ professional footballers in 6⃣5⃣ countries have voted



Here are their top 1⃣5⃣ forwards



The 3⃣ most-voted forwards will be in the #World11



➡️ https://t.co/NV1eetMqzi#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/Ezqw5yVWEq — FIFPro (@FIFPro) September 10, 2018