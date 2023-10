Matjaž Kek bo kmalu predstavil odločitev

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek bo danes ob 11. uri na Brdu pri Kranju predstavil seznam kandidatov za bližajoči se kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 proti Finski (14. oktober v Stožicah) in Severni Irski (17. oktober v Belfastu). Na seznamu ne velja pričakovati večjih presenečenj, v ospredju bosta kapetan Jan Oblak, ki je bil v nedeljo deležen ogromne časti v Madridu, in vroči napadalec Benjamin Šeško.

Zdaj gre zares. Slovenija v zadnje štiri kroge skupinskega dela kvalifikacij za Euro 2024 vstopa s prvega mesta, a se tudi zaveda, da je izmed največjih kandidatov za preboj na veliko tekmovanje kot edina že odigrala obe tekmi proti avtsajderju San Marinu. Pred izbranci Matjaža Keka bosta še kako pomembni oktobrski preizkušnji. Najprej se bo skušala maščevati Finski za junijski poraz v Helsinkih, nato pa prvič v zgodovini priti do treh točk še v Belfastu, kjer je v preteklosti doživela kar nekaj razočaranj.

Koga vse bo vpoklical 62-letni Mariborčan, ki mu pri delu pomagata Boštjan Cesar in Milivoje Novaković? To bo znano malce po 11. uri, ko se bo družil s predstavniki sedme sile na Brdu pri Kranju.

Zadnji Kekov seznam (september): Vratarji: Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa) in Matevž Vidovšek (Olimpija) Branilci: Petar Stojanović (Sampdoria, Ita), Jaka Bijol (Udinese, Ita), Jure Balkovec (Alanyaspor, Ita), Miha Blažič (Lech Poznan, Pol), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Viking Stavanger, Nor), Vanja Drkušić (Soči, Rus) in Erik Janža (Gornik Zabrze, Pol) Zvezni igralci: Jasmin Kurtić (Universitatea Craiova, Rom), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec, Avt), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur), Sandi Lovrić (Udinese, Ita), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos, Grč), Timi Max Elšnik (Olimpija) in Benjamin Verbič (Panathinaikos, Grč) Napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos, Grč), Luka Zahović (Pogon Szczecin, Pol), Benjamin Šeško (RB Leipzig, Nem), Žan Celar (Lugano, Švi), Jan Mlakar (Pisa, Ita) in Žan Vipotnik (Bordeaux, Fra)

Na seznamu slovenske reprezentance ne velja pričakovati večjih presenečenj. Selektor Kek nerad eksperimentira, saj ima opravka z najbolj odločilnim delom kvalifikacijskega ciklusa, v katerem se lahko Slovenija povsem približa velikemu cilju, preboju na Euro 2024. Slovenski nogometaši niso na velikem tekmovanju zaigrali vse od leta 2010, za nastop v Nemčiji pa bi jim zadostovala uvrstitev na eno izmed dveh najvišjih mest v kvalifikacijski skupini H, v kateri ji bodo skušale prekrižati načrte izbrane vrste Danske, Finske in Kazahstana.

Kekovi izbranci so nazadnje v Ljubljani ugnali Severno Irsko s 4:2. 14. oktobra bodo v razprodanih Stožicah gostovali Finci. Foto: Aleš Fevžer

Severni Irci so po črnem nizu zaporednih porazov, prejšnji mesec so z 2:4 klonili tudi v Ljubljani, že izgubili stik z najboljšimi, na zadnjem mestu pa so ''amaterji'' iz San Marina, pri katerih se je Kekova četa mudila nazadnje in se vrnila domov z visoko zmago s 4:0. Na tisti tekmi je počival lažje poškodovani Benjamin Šeško, ki bo ta mesec še kako pomembno slovensko orožje v boju proti finskim in severnoirskim obrambam.