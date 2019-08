RPV77. Formula za evropsko jesen.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob Roku Kronavetru je v Maribor prišel kot največja okrepitev poletnega obdobja in z nazivom najboljšega posameznika prejšnje sezone Prve lige Telekom Slovenije. Prišel je poškodovan in se sprva mučil. Ko je ujel ritem, je prišla tudi forma in Rudi Požeg Vancaš, nogometaš s številko 77 na hrbtu, je postal eden glavnih igralcev Maribora, ki gole v zadnjem času zabija kot po tekočem traku. Tudi danes zvečer (20.15) bo na povratni tekmi proti Ludogorcu eden glavnih upov Darka Milaniča v lovu na novo evropsko jesen, uvrstitev v skupinski del lige Europa.

Poleti je pompozno prišel k Mariboru, s katerim se je spogledoval že nekaj časa, a v Ljudski vrt pripotoval poškodovan. Zamudil je pomemben del priprav, zato je prilagoditev na nekoliko višjo raven in več pritiska, kot ga je bil vajen pri Celju, trajala nekoliko dlje. Osem tekem je čakal na prvi gol, nekateri so, sploh ob slabšem rezultatskem nizu vijoličastih, že zmajevali z glavo, potem se je pri prvi prvenstveni zmagi Maribora nad Taborom iz Sežane izkazal z golom in asistenco.

Sledil je gol upanja v prvem polčasu gostovanja v Rosenborgu, pa potem zadetek v mreži njegovega nekdanjega kluba ob porazu v Celju in pretekli konec tedna še četrti gol na zadnjih petih tekmah, ki jih je odigral. V mreži novega prvoligaša, ljubljanskega Brava, ob visoki zmagi s 4:0. Vmes ni zadel samo prejšnji teden v Razgradu, ko so Mariborčani v prvi tekmi play-offa za ligo Europa z Ludogorcem remizirali brez zadetkov.

Zdaj bolgarski prvak gostuje v Ljudskem vrtu, prav nogometaš s številko 77 na hrbtu pa je eden tistih, od katerih navijači in tudi trener Darko Milanič pričakujejo največ, ko beseda nanese na iskanje junaka, ki bo našel pot do mreže Ludogorca. Razen če misli v Ljudskem vrtu uprizoriti dramo enajstmetrovk za evropske milijone, je jasno, da bo moral Maribor danes za zmago in napredovanje zadeti vsaj enkrat.

Se bo Maribor uvrstil v skupinski del lige Europa? Da 64,02% +

Ne 34,29% +

Ne vem, me ne zanima 1,69% +

Najprej obramba, potem bo stekel tudi napad

"Na zadnjih dveh tekmah nismo prejeli zadetka, kar nas je dvignilo. Ko je tako, nastopimo tudi mi, ki igramo bolj spredaj. Pade kakšen gol. Če nam to uspe tudi tokrat, bo super. V zadnjem času rastemo, zato sem optimist. Izid 0:0 ni slab. Naša prva naloga mora biti, da ohranimo mrežo nedotaknjeno. Moramo si pomagati tako v obrambi kot tudi v napadu. Samo tako lahko najdemo pot do uspeha," pred tekmo načrt za uvrstitev v ligo Europa, prvo zanj in četrto za Maribor, razkriva Rudi Požeg Vancaš.

Po koncu sezone 2018/19 je bil izbran za najboljšega igralca v Prvi ligi Telekom Slovenije. Foto: Grega Valančič/Sportida



"Na takšnih tekmah si moramo pomagati med sabo. Ni mi težko pomagati v obrambi, saj vsi vemo, za kako pomembno tekmo gre. Pomagal bom po najboljših močeh. Ko vzamemo žogo, jo moramo zadržati in čim bolj kakovostno prihajati pred nasprotnikova vrata. Če bomo dobri pri menjavanju obrambe in napada, bomo imeli svoje priložnosti. Seveda bom tudi jaz moral pomagati v obrambi. Morali se bomo tudi braniti v določenih trenutkih, a če bomo pravi, bomo zagotovo tudi spredaj imeli nekaj priložnosti," je še povedal 25-letni krilni napadalec, ki se najbolje znajde na levi strani. Tam ga bomo videli tudi tokrat.

Ne bo pa na igrišču še enega nogometaša, ki je med najbolj vročimi mariborskimi ob začetku sezone. Dina Hotića, ki je zaradi izključitve v Bolgariji kaznovan in nima pravice nastopa. "Škoda, da ga ne bo zraven. Prišel nas je pozdravit, preden smo odšli v karanteno pred tekmo. Zaželel nam je srečo. Žal nam je, da nam ne bo mogel pomagati. Žal je tudi njemu, a to je nogomet. Še vedno je z nami," je o soigralcu s številko 10 na hrbtu, strelcu treh golov za Maribor v tej sezoni, govoril Požeg Vancaš.

Dela enako, kot je delal, ko ni šlo

Z goli, ki jih je dosegel v zadnjem času, je seveda zadovoljen. Sploh zato, ker se je na začetku sezone mučil. "Seveda sem vesel. Na začetku je bilo težko. Imel sem kar nekaj priložnosti, a jih nisem izkoristil. Žoga ni hotela v gol. Toda vseeno sem vztrajal. Ekipa in strokovno vodstvo sta stala za mano, zdaj se mi je začelo odpirati. Delam pa enako, kot sem delal prej, a enkrat ti gre, drugič pa ne," je še povedal Požeg Vancaš, ki se seveda ne bi pritoževal, če bi se njegova strelska forma nadaljevala tudi danes.

Pri zadnji zmagi Maribora se je izkazal z golom in podajo za gol Luke Zahovića. Bosta podobno uspešna tudi tokrat? Foto: Miloš Vujinović/Sportida



"Najpomembneje pa je, da napredujemo. Imamo lepo priložnost. Moramo jo izkoristiti," še sporoča nogometaš, ki se je ustalil v udarni enajsterici Maribora v zadnjem času. Od zadnjih petih tekem Maribora, ki jih je odigral, je bil na štirih na igrišču od prve do zadnje minute. V Razgradu je odigral 80 minut.

Milaniča je prepričal, selektorja Matjaža Keka pa (še) ne. Na seznamu za septembrski tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 se namreč ni znašel, tako da za zdaj ostaja pri enem nastopu v dresu Slovenije, ki ga je zabeležil novembra lani. Če se bo z Mariborom uvrstil v ligo Europa in še naprej tresel mreže, ni vrag, da ga naslednjič ne bo zraven. Na zadnjih petih tekmah, ki jih je odigral, je zabil štiri gole in prispeval še dve asistenci. Zakaj ne bi tega, da je vroč, spet pokazal tudi danes? RPV77, formula za evropsko jesen.

Statistika Rudija Požega Vancaša v tej sezoni:

Prvenstvo:

Nastopi: 6 (453 minut)

Zadetki: 3

Asistence: 2



Evropa:

Nastopi: 7 (281 minut)

Zadetki: 1

Asistence: /



Skupaj:

Nastopi: 13 (734 minut)

Zadetki: 4

Asistence: 2