Darko Milanič lahko ekspresno utiša kritike in postane gospod Evropa

Po prvi prvenstveni zmagi v sezoni 2019/20, ki jo je dočakal šele v 5. prvenstvenem krogu proti novincu v ligi Taboru iz Sežane, je trener Maribora zaradi številnih kritik ponudil odstop. Športni direktor Zlatko Zahović ga ni sprejel, medtem besedno obračunal z nekaterimi svojimi navijači, se potem za izrečeno opravičil, vmes je Maribor izpadel iz kvalifikacij za ligo prvakov in za konec vročega sedemdnevnega dogajanja izgubil še prvenstveni štajerski derbi v Celju.

Bilo je vroče, a potem so Mariborčani na prvi tekmi play-offa lige Europa brez zadetkov remizirali v Razgradu proti Ludogorcu in pred domače navijače prinesli še kako aktiven rezultat, ob katerem se lahko spogledujejo z novim evropskim podvigom. Še četrto uvrstitvijo v skupinski del drugega najmočnejšega evropskega pokala.

Se bo Maribor uvrstil v skupinski del lige Europa? Da 64,29% +

Ne 33,33% +

Ne vem, me ne zanima 2,38% +

Konec tedna so v generalki za tekmo, ki jo mnogi označujejo kar za najpomembnejšo v sezoni, v prvenstvu z gladkih 4:0 še enega novinca v ligi, ljubljanski Bravo. Zdaj želijo poraziti še Ludogorec, si zagotoviti novo evropsko jesen in v enem večeru pozabiti na vse slabega, kar se je okoli njih dogajalo v zadnjih tednih.

Posnetek celotne sredine novinarske konference NK Maribor:

Pomoč navijačev bo izredno pomembna

"Nasprotnik je zelo kakovosten, a verjamemo v uspeh. Imeli bomo tudi pomoč naših navijačev, ki so na takšnih tekmah, ob takšnih izzivih še kako pomembni. Na domačem igrišču bomo skušali več napadati, a je jasno, da bomo spet najprej gradili v obrambi. Če dobro opraviš delo zadaj, lahko računaš tudi na to, da boš kaj naredil spredaj. Kakovost za to zagotovo imamo. Bo pa tokrat več poudarka na igri v napadu," je dan pred tekmo govoril Darko Milanič, ki bi z morebitnim evropskim uspehom zaprl usta kritikom. Tisti, ki dlakocepijo, so bili zaradi precej sterilne igre v napadu nezadovoljni tudi ob zelo solidnem izidu, ki so ga vijoličasti prinesli iz Bolgarije.

Polovica evropskih podvigov je "njegovih"

Foto: Getty Images



Leta 2011/12 je Maribor popeljal do zgodovinske prve uvrstitve v ligo Europa, ki ji je sezono za tem sledila še ena skoraj identična zgodba. Še ena evropska jesen, v kateri je Maribor v super zahtevni skupini skupaj z Laziem, Tottehamom in Panathinaikosom osvojil štiri točke.



Pred dvema letoma, v sezoni 2017/18, je Mariborčane popeljal še do lige prvakov, tretje v klubski zgodovini, in tam v konkurenci z Liverpoolom, Sevillo in moskovskim Spartakom trikrat ostal neporažen. Osvojil je tri točke.



Če bo Milanič uspešen še proti Ludogorcu, bo torej poskrbel za več kot polovico največjih evropskih uspehov v zgodovini kluba. Ligo prvakov leta 1999 je "prinesel" Bojan Prašnikar, ligo Europa 2013 pa je zagotovil Ante Čačić, ki je potem izgubil svojo službo in nasledil ga je njegov soimenjak Ante Šimundža. Ta je potem poskrbel za zgodovinski podvig, uvrstitev v izločilne dele in prvo klubsko evropsko pomlad na slovenskih tleh. Maribor je do zdaj trikrat v svoji zgodovini igral v ligi prvakov in se trikrat uvrstil tudi v skupinski del lige Europa (nekdanji pokal UEFA). S strani nekaterih tako kritizirani Darko Milanič je do zdaj poskrbel za polovico od teh evropskih podvigov.Leta 2011/12 je Maribor popeljal do zgodovinske prve uvrstitve v ligo Europa, ki ji je sezono za tem sledila še ena skoraj identična zgodba. Še ena evropska jesen, v kateri je Maribor v super zahtevni skupini skupaj z Laziem, Tottehamom in Panathinaikosom osvojil štiri točke.Pred dvema letoma, v sezoni 2017/18, je Mariborčane popeljal še do lige prvakov, tretje v klubski zgodovini, in tam v konkurenci z Liverpoolom, Sevillo in moskovskim Spartakom trikrat ostal neporažen. Osvojil je tri točke.Če bo Milanič uspešen še proti Ludogorcu, bo torej poskrbel za več kot polovico največjih evropskih uspehov v zgodovini kluba. Ligo prvakov leta 1999 je "prinesel", ligo Europa 2013 pa je zagotovil, ki je potem izgubil svojo službo in nasledil ga je njegov soimenjak. Ta je potem poskrbel za zgodovinski podvig, uvrstitev v izločilne dele in prvo klubsko evropsko pomlad na slovenskih tleh.

Trenerska menjava ne spremeni veliko

"Po tej tekmi smo bili utrujeni, ampak zadovoljni. Izid je dober. Štartamo iz situacije, ko naš zadetek prinaša prednost, njihov pa prednost njim. Rezultat je tak, da ne zagotavlja ničesar, ti pa daje nekaj, na čemer lahko gradiš. To je sigurno. Igramo proti zelo kakovostni ekipi. Mi moramo zabiti gol več kot oni," je v teoriji precej enostaven, v praksi pa malce bolj zapleten recept predstavil trener Maribora, ki je po zadnjih dveh spodbudnih rezultatih bolj optimističen, kot je bil.

"Zadetki, ki smo jih dosegali na zadnji tekmi, imajo lahko težo, ko ob njih pokažeš tudi dobro igro v obrambi. Če zabijaš gole, v obrambi pa delaš napake, potem je drugače. To je zelo enostavno. Res je, da smo bili v nedeljo dobri v obrambi kot tudi v napadu, kar nam daje samozavest, da tokrat odigramo novo super tekmo," je razlagal Milanič, ki ga je v teh dneh presenetila tudi novica iz Razgrada.

Ludogorec je po remiju brez zadetkov z Mariborom in remiju brez zadetkov v bolgarskem prvenstvu proti sofijskemu Levskemu odpustil trenerja Stojča Stoeva, a je Milanič prepričan, da to na tekmo v Ljudskem vrtu ne bo imelo prevelikega vpliva. "Drugače bi bilo, če bi namesto njega prišel kdo s strani, tako pa ga bo nasledil njegov pomočnik, ki ekipo dobro pozna in obratno. Mislim, da se veliko ne bo spremenilo. Morda bo le dobil priložnost kdo, ki je do zdaj manj igral," je povedal.

Saša Ivković naj bi takoj po tekmi zapustil Maribor, a njegovega trenerja ne skrbi, da ne bi bil pri stvari. Foto: Vid Ponikvar

Hotića bo menjal eden izmed treh, Ivković ne bo težava

Nekaj besed je Milanič namenil tudi kadrovskim vprašanjem. Jasno je, da zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na prvi tekmi, ne bo mogel računati na vezista in enega najboljših posameznikov z začetka sezone Dina Hotića. Težave s poškodbo sta imela branilec Špiro Peričić in vezist Alexandru Cretu. Na izhodnih vratih je branilec Saša Ivković, ki naj bi po tekmi prestopil v Združene arabske emirate.

"Peričić je zdrav in je treniral. Cretu prav tako, treniral je že včeraj in normalno opravil trening. Oba bosta igrala od prve minute. Za Hotića imamo nekaj rešitev. Mešanović, Kotnik ali Kramarič. Zamenjal ga bo eden od njih. Kar se tiče Ivkovića, to ne vpliva nanj in na nas. Je član Maribora in dokler je tako, računam na njegovo dobro predstavo. Nisem začutil, da bi bil zaradi tega kaj obremenjen. Osredotočen je na to tekmo in na to, kar je v tej zgodbi najbolj pomembno. To je to," je razlagal Milanič, ki bo v 15. tekmi v tej sezoni lovil šesto zmago. Ob petih zmagah je štirikrat remiziral in petkrat izgubil.

Vse tekme NK Maribor v tej sezoni:

10. julij (1. krog kvalifikacij za ligo prvakov, prva tekma):

Valur (Islandija) : Maribor 0:3 (0:1)

Strelci za Maribor: Peričić, Hotić, Kronveter



13. julij (1. prvenstveni krog):

Maribor : Triglav 1:2 (1:1)

Strelec za Maribor: Mulahusejnović



17. julij (1. krog kvalifikacij za ligo prvakov, druga tekma):

Maribor : Valur (Islandija) 2:0 (2:0)

Strelca za Maribor: Kronaveter, Tavares



20. julij (2. prvenstveni krog):

Rudar Velenje : Maribor 1:1 (0:1)

Strelec za Maribor: Hotić



24. julij (2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, prva tekma):

Maribor : AIK (Švedska) 2:1 (2:1)

Strelca za Maribor: Kronaveter, Ivković



28. julij (3. prvenstveni krog):

Maribor : Olimpija 0:0



31. julij (2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, druga tekma):

AIK (Švedska) : Maribor 3:2 (2:1, 1:0)

Strelca za Maribor: Kotnik, Cretu



3. avgust (4. prvenstveni krog):

Mura : Maribor 1:1 (1:0)

Strelec za Maribor: Milec



7. avgust (3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, prva tekma):

Maribor : Rosenborg (Norveška) 1:3 (0:0)

Strelec za Maribor: Tavares



10. avgust (5. prvenstveni krog):

Maribor : Tabor Sežana 4:2 (1:1)

Strelci za Maribor: Požeg Vancaš, Hotić, Zahović, Kronaveter



13. avgust (3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, druga tekma):

Rosenborg (Norveška) : Maribor 3:1 (0:1)

Strelec za Maribor: Požeg Vancaš



17. avgust (6. prvenstveni krog):

Celje : Maribor 2:1 (1:0)

Strelec za Maribor: Požeg Vancaš



22. avgust (play-off za ligo Europa, prva tekma):

Ludogorec (Bolgarija) : Maribor 0:0



25. avgust (7. prvenstveni krog):

Maribor : Bravo 4:0 (1:0)

Strelci za Maribor: Zahović, Požeg Vancaš, avtogol Zec, Tavares