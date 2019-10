Rožman ponižal Viškovića in ob debiju na klopi Rijeke zmagal z 11:0!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekma 1/16 finala hrvaškega pokala bi morala biti na sporedu že prejšnji teden, a se to ni zgodilo, saj je bila prestavljena zaradi močnega dežja. Nogometaši Buj, ki nastopajo v tretji hrvaški ligi, in Rijeke so tako na igrišče stopili danes, pričakovano pa je v naslednji krog zlahka napredovala Rijeka, ki brani naslov hrvaškega pokalnega prvaka.

Proti Bujam, ki jih s klopi vodi nekdanji uspešni hrvaški prvoligaški igralec (igral je tudi za Rijeko) in nekdanji mladi hrvaški reprezentant Dalibor Višković, je Rijeka Simona Rožmana zmagala z 11:0, še posebej učinkovita pa je bila na začetku tekme. Rijeka je namreč po pol ure igre vodila že s kar 5:0.

Rožman je tako le dočakal debi na klopi Rijeke, na kateri je nasledil nekdanjega trenerja Olimpije Igorja Bišćana, ki so ga ravno danes potrdili kot novega selektorja mlade hrvaške reprezentance.

Mladi slovenski trener, ki je pred tem vodil Domžale in Celje, pri sobotni prvenstveni zmagi Rijeke nad Varaždinom namreč ni smel sedeti na klopi Rečanov zaradi izključitve, ki si jo je privoščil še kot trener Domžal na derbiju z Mariborom. To je bila tudi njegova zadnja tekma na klopi Domžal. V zapisniku tekme z Varaždinom je bil tako kot trener Rijeke zapisan Rožmanov pomočnik Aleš Kačičnik.

Navijaška skupina Armada je prekinila bojkot domačih tekem Rijeke. Foto: Vid Ponikvar

Armada se vrača na domače tekme Rijeke

Velja omeniti še to, da so dan pred tekmo z Bujami iz navijaške skupine Rijeke, Armade, poslali sporočilo, da se vračajo na domače tekme Rijeke.

Pred tem so jih bojkotirali, saj se zaradi zamer iz preteklosti, ko sta bila nogometaša zagrebškega Dinama, niso strinjali s tem, da Rijeko vodita Bišćan in njegov pomočnik Renato Pilipović. Še ena dobra novica za Rožmana, ki se bo lahko navijaške podpore razveselil že v nedeljo, ko Rijeko čaka domača prvenstvena tekma z zagrebško Lokomotivo.