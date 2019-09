Simon Rožman je na Reki že takoj navdušil Hrvate

"Se opravičujem zaradi jezika. Mogoče bo kakšna beseda slovenska, a obljubim, da se bom hitro naučil hrvaškega jezika," je Simon Rožman najprej povedal na predstavitveni novinarski konferenci v vlogi trenerja NK Rijeke, potem pa 15 minut skorajda brezhibno govoril v hrvaškem jeziku. S tem je Rečane in njihove navijače seveda navdušil. Pri besedah o tem, kaj obljublja in kaj pričakuje, je bil previden.

"Vesel sem, da lahko predstavim novega trenerja Rijeke Simona Rožmana. Gre za mladega trenerja, ki si je v zelo kratkem času tako v Sloveniji kot tudi širše ustvaril ugled izvrstnega trenerja in človeka. Vse informacije, ki smo jih imeli o njem, kažejo na to, da smo se odločili pravilno. Verjamem, da bo to pokazal tudi pri Rijeki. Želim mu polno sreče in uspeha," je novinarje najprej nagovoril športni direktor NK Rijeka Srečko Juričić in dodal, da je po Matjažu Keku še drugi Slovenec na klopi Rečanov podpisal triletno pogodbo.

"Hvala klubu za zaupanje in priložnost. Vsi so me zelo lepo sprejeli. Prišel sem v klub, ki v tej regiji nekaj pomeni. V izjemno organiziran klub, v katerem so cilji vedno jasni in visoki. Dogovorili smo se hitro, v dveh, treh dneh. Odločitev je bila lahka, a v manjši meri tudi težka. Lahka zaradi tega, ker gre za izjemen klub z izjemnimi navijači. Težka pa zaradi tega, ker sta moja predhodnika na klopi Rijeke, tudi zadnji trener Igor Bišćan, opravila sijajno delo. Vstopam v velike čevlje, na koncu pa bo igrišče pokazalo, kako in kaj. Jaz lahko obljubim, da bom v klub vložil vse svoje znanje in energijo," je za začetek povedal Simon Rožman, ki ga po današnjem edinem treningu v pokalnem tekmovanju že jutri čaka debi na klopi Rijeke, ki se bo pomerila z nižjeligašem iz Buj.

Po uvodnih besedah je mladi, 36-letni nekdanji trener Domžal in Celja v tekočem hrvaškem jeziku odgovarjal številnim domačim novinarjem, ki so ga prišli pozdravit. S tem pa seveda navdušil in si na raznih družabnih omrežjih, na katerih se zbirajo navijači Rijeke, že takoj za začetek prislužil nekaj pohval.

Takole je Simon Rožman odgovarjal na vprašanja hrvaških novinarjev:

O čem vse je še govoril Simon Rožman:

O tem, kdaj je z Rečani stopil v stik:

"Vse se je zgodilo zelo hitro. Spoznali smo se že nekaj časa nazaj, ko smo bili v stikih. Zdaj smo se dogovorili zelo hitro. V dveh, treh dneh. Pogovorili smo se, kaj in kako. Šlo je hitro. Zdaj smo se spoznali z ljudmi in igralci."

O tem, koliko informacij ima o Rijeki:

"Kar nekaj. O klubu sem se pogovarjal tudi s prejšnjima trenerjema, ki sta mi o klubu in nogometaših povedala same lepe reči. O drugih podrobnosti ne bi, sem pa o Rijeki vedel že precej. Smo blizu, spremljamo tudi hrvaški nogomet. Ko dobiš tako ponudbo, pa je jasno, da delaš 24 ur na dan na tem, da pridobiš čim več informacij. Prejel sem jih z vseh strani. Najpomembnejše pa je, kako bomo z igralci delali na terenu.

O tem, kaj obljublja:

"Ne iščem alibija, a na začetku bomo zagotovo potrebovali nekaj časa. Vem pa, kakšen je naš posel. Treba bo nekaj potrpljenja. Želel bi, da to odlično vzdušje ohranimo v klubu in gremo po pravi poti. Sam gojim napadalen nogomet. Najprej bo treba spoznati ekipo in stabilizirati stanje do te mere, da bodo igralci sprejeli nekatere stvari, na katerih vztrajam. Da bomo imeli dobro situacijo v klubu in naredili, kar je najpomembneje."

O sistemu igre:

"Predstavil bom igralcem, kako vidim ekipo in kako si želim, da igramo. Naš končni cilj je tak, da bodo v naši igri uživali ljudje na tribunah. Če se bo vse sestavilo, verjamem, da boste videli Rijeko, ki bo atraktivna in bo šla na vsaki tekmi na zmago."

O ciljih kluba:

"Ni skrivnosti. Klub ima jasne cilje in ve, kaj hoče. Veste, da imamo visoke cilje. Želimo v Evropo. Kar bo več, bo odlično."

Foto: Hina/STA

O tem, da prihaja v ekipo, ki ni v krizi:

"Definitivno je zdajšnja situacija nova za klub. Po navadi trenerji odhajajo ob slabih rezultatih, tokrat je drugače. Tudi zame je to specifična situacija. Gremo nadaljevat z dobrim delom in naredit vse, da bomo še uspešnejši."

O tem, da je študiozen trener:

"To je res. Veliko sem se izobraževal tudi v tujini. Veliko sem se naučil o analitiki in takih zadevah, a to so posredne stvari. Najpomembnejše je, kaj se dogaja na igrišču."

O Matjažu Keku kot uteži:

"Vemo, kakšna je zgodovina njegovih uspehov, a se ne bi rad vračal nazaj. Vsak trener ima svojo filozofijo in svoj način dela. Vemo, kdo je bil on. Zdaj je situacija drugačna. Pred nami je novo obdobje. Danes me zanima dober trening, potem jutri že prva tekma. Iti moramo naprej in imeti v glavah cilj."

O tem, da bo debitiral že po enem treningu:

"Vsaka tekma je nek izziv. V vsako gremo z istimi cilji. Mi smo Rijeka. Vedno hočemo zmagati. To je pomembno. Gotovo ni lahko, saj trener potrebuje nekaj časa, da vidi nekatere stvari, a glede na to, da se je delalo dobro, bo lažje."

Foto: Hina/STA

O tem, kolikokrat je že bil na Rujevici:

"V živo sem si ogledal tri, štiri tekme. Zaradi sebe, saj ne gledam samo hrvaške lige, ampak tudi ostale. Všeč mi je bilo vzdušje. Čuti se pozitivna energija. Ekipa se je vedno pozitivno odzivala na energijo s tribun. To je to, česar sem si želel. Tudi zaradi tega sem rekel, da je bila odločitev lahka.

O pritisku rezultata in ustvarjanja igralcev:

"Zgodba je zelo odprta. Vse se ve, ničesar se ne skriva. Všeč mi je, ker ima vodstvo svojo vizijo in je ne menja iz tedna v teden. Ve se, česa si želimo. Sem sem prišel razvijat igralce in delat dober rezultat. Če bodo igralci taki, kot si želimo, potem se bo poklopilo."

O predsedniku Igorju Miškoviću:

"Res sem zadovoljen s tem, kakšno vizijo ima. Prejel sem lepo dobrodošlico tako z njegove strani kot tudi s strani vseh ostalih. Takšno, kot bi morala biti v nogometnem svetu stalnica, ampak ni. Navdušen sem."

O sporočilu za navijače:

"Pri Rijeki so bili vedno zelo pomembni. Vedno se je čutila energija s tribun. Rad bi, da ljudje to prepoznajo, pridejo na Rujevico in vsi skupaj naredimo nekaj, kar bi nam bilo v veselje."

O posebni vezi med Reko in Slovenijo:

"Smo sosedi, to je lepa stvar. Lahko bi rekel, da živimo skupaj. Želim si, da bi se ta tradicija nadaljevala."