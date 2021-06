Ronaldo spet metal in brcal kapetanski trak #video

Ronaldo kicking his captain’s armband after Portugal’s defeat to Belgium 😤



(via @Salahuldien)pic.twitter.com/zvPZ4rZOLZ — ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2021

Po porazu v osmini finala proti Belgiji (1:0) kapetan Juventusa ni mogel skrivati razočaranja. Po koncu tekme je svoj kapetanski trak vrgel na zelenico in ga brcal. Nekdo iz spremljevalne ekipe je trak pobral in nogometnega zvezdnika poskušal pomiriti, a je 36-letnik ob odhodu v slačilnico le zmahoval z roko.

To pa ni bilo prvič, da se je Ronaldo znesel nad svojim kapetanskim trakom. Nekaj podobnega je pred časom naredil v Beogradu, ko je Portugalska remizirala s Srbijo (2:2), Ronaldu pa so na tisti tekmi gol razveljavili.

Thorgan Hazard Foto: Guliverimage

Po razburljivem srečanju osmine finala v Sevilli je postalo jasno, da bo Evropa 11. julija dobila novega evropskega prvaka. Branilci naslova Portugalci so proti Belgiji ostali praznih rok. Rdeči vragi, sicer prva reprezentanca sveta z jakostne lestvice Fifa, ki kotira visoko tudi na seznamu favoritov za osvojitev naslova, so zmagali z 1:0. Edini zadetek je v 42. minuti po mojstrskem strelu z razdalje dosegel Thorgan Hazard, mlajši brat Edena Hazarda.

Danes na sporedu dve poslastici

Ponedeljek na evropskem prvenstvu v nogometu prinaša poslastici v Köbenhavnu in Bukarešti. Najprej se bosta ob 18. uri na Danskem spopadli Hrvaška in Španija, v večernem terminu pa bosta igrali Francija in Švica.