Nogometaši madridskega Reala so v Helsinkih zanesljivo z 2:0 premagali zmagovalca lige evropa Frankfurt Eintracht in osvojili Uefin superpokal. Štirinajstkratni zmagovalci lige prvakov imajo tako pred začetkom nove sezone v ligi prvakov novo evropsko lovoriko in se po petkratni osvojitvi superpokala uvrščajo v sam vrh ob FC Barceloni in AC Milanu.

Nogometaši Reala so zanesljivo prišli do nove evropske lovorike. Skozi celotno tekmo so narekovali tempo igre in bili več pri žogi. Do priložnosti so prihajali tudi Nemci, a jih niso izkoristili. Najlepšo priložnost za Frankfurt je v 14. minuti zapravil Kamada, ko se je po podaji v kazenski prostor sam znašel pred vratarjem Reala Thibautom Courtoisom, a je ta uspel strel ubraniti. Real je do vodstva prišel v 37. minuti, po podaji s kota, ko je žogo v mrežo pospravil David Alaba in postavil izid prvega polčasa.

V drugem polčasu nogometaši Reala niso popustili in še močneje pritiskali na obrambo Frankfurta, ki se je vse do 65. minute, ko je žogo v mrežo poslal neustavljivi Karim Benzema, dobro držala. Pred tem so imeli Španci še eno priložnost, ko so poskušali z razdalje, a je žoga zadela prečko.

Srečanje se je končalo z 2:0, Aleksander Čeferin je tako prvo evropsko lovoriko sezone predal Madridčanom.

Madridčani so se s peto lovoriko na vrhu pridružili Milanu in Barceloni. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Z Milanom in Barcelono na vrhu

Real je uspel uloviti peto superpokalno lovoriko, s čimer se je na večni lestvici zmagovalcev pridružil Milanu in Barceloni. Za zdaj je bil v sedmih superpokalnih nastopih uspešen štirikrat. Premagal je Feyenoord (2012), dvakrat Sevillo (2014 in 2016) ter Manchester United (2017), neuspešen pa je bil proti Chelseaju (1998), Galatasarayu (2000) in Atleticu (2018), za katerega je pred štirimi leti branil tudi kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak.

Glavni sodnik srečanja Anglež Michael Oliver, ki je imel na voljo novost pomoč polavtomatskega določanja prepovedanega položaja (SAOT), ki jo bodo sicer imeli tudi na letošnjih tekmah svetovnega prvenstva v Katarju.

Evropski superpokal 2022: Sreda, 10. avgust:

Real Madrid : Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)

Alaba 37., Benzema 65.



Po podaji iz kota je žogo v mrežo pospravil David Alaba. Foto: Reuters



Začetni enajsterici:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy: Kroos, Casemiro, Modrić: Valverde, Benzema, Vinícius Júnior Frankfurt Eintracht: Pri Frankfurtu od prve minute na zelenici: Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Lindströtm; Borré

📜 TEAM NEWS: Real Madrid keep same XI that won #UCL title in May; one change from Frankfurt's Sevilla winners as Christopher Lenz comes in...#SuperCup — #SuperCup (@ChampionsLeague) August 10, 2022

Real pred 62 leti napolnil mrežo Eintrachtu

Beli baletniki v nasprotju z Eintrachtom še niso začeli državnega prvenstva. Foto: Reuters To je bil prvi obračun tekmecev v Evropi po letu 1960, ko sta v Glasgowu uprizorila enega najbolj dinamičnih srečanj v zgodovini najmočnejšega evropskega tekmovanja. Takrat so beli baletniki zmagali kar s 7:3.

Čeprav je pred rekordnim občinstvom, na stadionu Hampden Park se je zbralo več kot 127 tisoč gledalcev, povedel Eintracht, je sledil veliki preobrat Reala. Dosegel je naslednjih šest zadetkov (6:1), na koncu pa na krilih štirikratnega strelca Ferenca Puskasa in trikratnega strelca Alfreda Di Stefana zmagal s 7:3.