Držal je besedo in zavrnil Bayern. Agent kar ni mogel verjeti.

Kaj se zgodi, če si že dogovorjen za odmeven zimski nogometni prestop, nato pa se ti "pet minut pred dvanajsto" javi eden največjih in najbolj spoštovanih klubov na svetu ter ti ponudi še bistveno več denarja? Vse to je v tem tednu na lastni koži izkusil mladi Romun Radu Dragusin in nato s svojo odločitvijo marsikoga presenetil. Ne pa tudi svojega srca.

Napočil je čas zimskega prestopnega roka, v katerem ne manjka razburljivih zgodb. Za eno izmed njih je poskrbel Radu Dragusin, donedavni branilec Genoe, in se podpisal pod najdražji prestop tedna. Romunija se že dolgo ni mogla pohvaliti z nogometašem, ki bi tako izstopal in bil deležen takšne pozornosti svetovne javnosti kot Dragusin. Pri 21 letih je že tako dober branilec, da se zanj potegujejo številni evropski velikani.

🎙️ “I feel like it’s the right step. The decision was inside my heart.”



Radu Dragusin on joining Spurs 🤍 pic.twitter.com/Ddo2A1viNx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024

Dogovarjal se je s Tottenhamom. Zanj sta se zanimala tudi Milan in Napoli, ko pa se je z najbolj mikavno in razkošno ponudbo v boj za njegovo naklonjenost vključil še Bayern, bi si marsikdo premislil in se dogovoril z Bavarci. Mladi Romun, ki bo prihodnji mesec dopolnil 22 let, pa se je odločil drugače. Ostal je načelen. Angležem je dal besedo in pri tem je tudi ostalo. Na koncu se je odločil za Tottenham, v četrtek zvečer pa tudi uradno postal njegov novopečeni član.

Tisto noč sploh niso mogli zaspati

Konec prejšnjega leta je zatresel mrežo milanskega Interja in spravil na noge navijače Genoe. Foto: Reuters "Bayern je eden največjih klubov. Ne morem verjeti, da smo ga zavrnili," je zaupal Florin Manea, Dragusinov agent, ko je spregovoril o pestrem dogajanju med tednom. Bayern se je namreč s svojo ponudbo oglasil šele v torek zvečer in pošteno zmedel romunskega branilca in njegovo družino. Bili so že na poti na letališče. O vsem skupaj so še enkrat premislili, nato pa sprejeli odločitev, da si ne bodo premislili. Pa čeprav je Bayern nudil marsikaj. Vse od večjega finančnega ugodja pa do igranja za klub, ki serijsko osvaja lovorike in v tej sezoni cilja zelo visoko tudi v Evropi.

"Obvestil sem Bayern, da nismo sprejeli njegove ponudbe. Da so se pojavili šele na zadnjih metrih naše poti in je bilo težko spremeniti odločitev. Morda nas pa pot v prihodnosti kdaj združi. Da takole zavrneš Bayern …," nogometni posrednik kar ni mogel verjeti, da si njegov varovanec vseeno ni premislil in sprejel ponudbe Bavarcev.

A Dragusin je menil drugače. "Tako so pač želeli Radu in njegova družina. Zdaj je srečen. Odšel je k Tottenhamu. Seveda je razmišljal tudi o Bayernu, tisto noč sploh nismo spali, nato pa je končno odločitev sprejel v jutranjih urah. Težko je bilo, saj mu je Bayern ponujal tudi več denarja, a ostaja vseeno prepričan, da je Tottenham prava odločitev. Sanjal je o igranju v Premier League. In to že od mladih let," je Manea pojasnil, zakaj se je Dragusin vendarle odločil za Londončane.

Odločitev je sprejel s srcem

Kaj pa je po podpisu pogodbe povedal 13-kratni romunski reprezentant? "Navdušen sem. Presrečen sem, da sem tukaj. To je velik korak zame. Čutim, da sem se odločil pravilno," je dejal novopečeni branilec Tottenhama. "Odločitev sem sprejel s srcem. Opravil sem nekaj pogovorov s trenerjem. Dobro sva se ujela, krasno sem se počutil. Povedal mi je, kako zelo si želi, da bi se jim pridružil, in da obožuje moj igralni slog. Prepričan je, da se bom dobro ujel z ekipo. To, da bom lahko igral nogomet s takšno ekipo, so bile moje sanje," ga je trener Ange Postecoglou hitro očaral.

Tottenham je navdušen nad novim branilcem. Romun bo nosil dres s številko 6, z Londončani pa je sklenil šestletno pogodbo. Tako je vezan z njimi do leta 2030. Bogati angleški klub je zanj plačal Genoi 25 milijonov evrov, vštevši bonuse pa lahko celoten posel preseže mejo 32 milijonov evrov. Klub iz Genove si je tako napolnil blagajno, saj je lani za romunskega branilca plačal Juventusu okrog sedem milijonov evrov. Iz Tottenhama se je v obratno smer, v Genoo, na posojo odpravil angleški desni bočni branilec Djed Spence.

Spominja na van Dijka, agent ga čez nekaj let vidi pri Realu

Letos bo z Romunijo nastopil na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Tako se je veselil preboju na Euro 2024 skupaj z Ianisom Hagijem, sinom slovitega Gheorgheja Hagija, trenutnega člana španskega Alavesa. Foto: Guliverimage Tako kot se je moral mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško naposlušati primerjav z Norvežanom Erlingom Haalandom, ki so mu po svoje godile, saj je Skandinavec eden najboljših nogometašev na svetu, je vendarle opozarjal javnost, kako se njuna igralna sloga v marsičem razlikujeta, se tudi Romun ni mogel izogniti določeni vzporednicam z znanim zvezdnikom.

Zanj govorijo, da je zelo podoben Virgilu van Dijku. Nizozemec, dolgoletni steber Liverpoola in tulipanov, je bil svojčas najdražji branilec na svetu, in še vedno uživa ogromen ugled. Dragusina povezujejo z njim zaradi mirnosti pri odločanju, sposobnostih vodenja obrambe, samozavestnih odločitev in občutka za postavitev na igrišču.

Tako, kot sanja o največjih klubih Šeško, ki nam je v Spotkastu zaupal, kako želi nekega dne zaigrati za Real Madrid, ima svoje cilje tudi Dragusin.

Pri Juventusu mu je kot prvi podal priložnost za nastop za člansko zasedbo Andrea Pirlo. Foto: Guliverimage

"Smo šele na začetku poti. Želimo, da zaigra za najboljše klube na svetu. Bili smo že blizu, Bayern zagotovo spada med njih, a Radu bolj sanja o Realu ali pa Barceloni. Če bi bil star 23 ali pa 24 let ter bi imel več izkušenj, bi se morda odločil za Bayern, tako pa smo vzeli v obzir več dejavnikov. Tudi njegovo starost in tekmovanje. V treh ali štirih letih ga vidim pri Realu," je za romunski Digi Sport dejal njegov agent Manea, prepričan, da se bo Dragusin po Tottenhamu pridružil klubu iz samega evropskega vrha.

Genoi je z njim uspel velik posel

Foto: Guliverimage Rodil se je v Bukarešti, kjer je bil tako nadarjen, da so se zanj pri 16 letih zanimali tudi Chelsea, Atletico Madrid in PSG. Izbral je Juventus, pri katerem pa se ni naigral. V ligi prvakov je zaigral pri 18 letih. In to ravno proti kijevskemu Dinamu, katerega je vodil njegov sloviti rojak Mircea Lucescu. Zaradi pandemije koronavirusa ga njegova družina ni mogla spremljati v živo na tekmi.

Pri 19 letih je zaradi premočne konkurence in premajhne minutaže sprejel predlog, da bi kot posojen nogometaš stare dame nabiral izkušnje drugje. Tako je branil barve Sampdorie, Salernitane in Genoe, pri kateri se je tako izkazal, da je klubsko vodstvo sprejelo možnost v pogodbi in ga lani odkupilo od Juventusa. Za dobrih sedem milijonov evrov. Odločitev se je klubu kmalu obrestovala. Genoa je bila odlična v serie B, kjer se je hitro vrnila med najboljše, Dragusin pa je za svoja leta igral tako dobro in zrelo, da so se zanj začeli zanimati najboljši. Prevladala je želja, da izkusi igranje na Otoku.

Letos bo prvi zvezdnik romunske reprezentance na Euru v Nemčiji. Je njen najdražji posameznik, branilec, s katerim ima Tottenham še zelo resne načrte. In dolgoročne.

Dragusin je visok branilec (191 cm), izjemnih telesnih sposobnosti. Redko izgublja dvoboje, odličen je v zraku. To niti ne čudi, prihaja iz športne družine, njegova mama je bila romunska reprezentantka v košarki, njegov oče je bil odbojkar. Košarkarica je tudi njegova sestra, s čimer bi lahko potegnili vzporednico s kapetanom slovenske reprezentance Janom Oblakom in njegovo sestro Tejo Oblak, kapetanko ženske košarkarske izbrane vrste. Foto: Guliverimage

Navijači si manejo roke, v enem tednu je klub iz severnega dela Londona pripeljal tako nemškega reprezentanta Tima Wernerja kot tudi romunskega obrambnega stebra Raduja Dragusina. Oba bi lahko debitirala za Spurse že v nedeljo, ko čaka Tottenham derbi proti Manchester Unitedu.

Za najdražjega Romuna se tako začenja novo poglavje v karieri. Tottenhamu bo skušal pomagati do mest, ki vodijo do lige prvakov. Do tistih mest, katera je mogočni Bayern vajen osvajati "miže". In jih bo v bodoče tudi z novopečenim branilcem Angležem Ericom Dierjem, ki se je v München podal prav iz Tottenhama, kjer bo zadnja vrsta s prihodom Dragusina, vsaj tako je prepričan trener Postecoglou, kmalu spoznala bodočega vodjo.