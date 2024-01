Po sporu v Manchestru Jadon Sancho nazaj v Nemčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manj kot tri leta po tem, ko je za 85 milijonov evrov odšel k angleškemu Manchester Unitedu, se Jadon Sancho vrača k Borussii Dortmund v elitno nemško nogometno ligo. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, bo Sancho do konca sezone igral kot posojen nogometaš.

Krilni igralec, ki je bil tudi stalni angleški reprezentant, a zadnji nastop opravil oktobra 2021, je bil večji del sezone izven Unitedove ekipe, potem ko se je javno sprl s trenerjem Erikom ten Hagom.

Triindvajsetletnik je na družbenih omrežjih septembra lani objavil, češ da so njega naredili za grešnega kozla ob neprepričljivih igrah rdečih vragov.

Že pred tem Sancho ni upravičil silnih milijonov, ki so jih zanj odšteli pri Unitedu. Na 82 tekmah je dosegel 12 golov. Zdaj upa, da mu bo v Dortmundu uspelo priti na staro raven pripravljenosti, kar ga je pred leti pripeljalo do statusa enega najbolj nadarjenih evropskih nogometašev.

"Jadon je igralec, ki dela razliko. Veselim se, da ga bom kmalu spet gledal v rumeno-črnem," je dejal športni direktor Dortmunda Sebastian Kehl.

Nemški mediji so poročali, da bo Sanchovo igranje Dortmund stalo približno štiri milijone evrov, pri čemer se je nogometaš dogovoril za bistveno zmanjšanje plače, ki je v Angliji znašala skoraj 350.000 evrov na teden.

V prvem obdobju igranja za Dortmund je Sancho na 137 tekmah dosegel 50 golov in dodal 64 podaj. Osvojil je nemški pokal in superpokal. Trenutno je BVB peti na lestvici, šest točk za mesti, ki vodijo v ligo prvakov. V ligi prvakov pa je prišel v osmino finala, kjer ga čaka PSV Eindhoven.

Bayern bo pripeljal še enega Angleža

Okrepitev iz Anglije pa bo očitno dobil tudi serijski nemški prvak Bayern, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa le še zdravniški pregled loči Erica Dierja od tega, da postane član bavarskega velikana.

Branilec, ki bo iz Tottenhama prišel za približno pet milijonov evrov, bo poskusil zapolniti vrzel v obrambi po odhodih Noussairja Mazraouija na afriško ter Kim Min-jaeja na azijsko prvenstvo. Pri Bavarcih v napadu že blesti Anglež Harry Kane.

Klostermann še naprej s Kamplom in Šeškom

Nemški reprezentant Lukas Klostermann ostaja soigralec slovenskih nogometašev Kevina Kampla in Benjamina Šeška v Leipzigu. Klostermann je podaljšal pogodbo s klubom vse do leta 2028, je danes potrdil športni direktor Rouven Schröder.

Pogodba 27-letnemu Klostermannu poteče poleti. Pojavljati so se začeli namigi, da bo počakal pol leta, potem pa zapustil klub iz Saške, saj naj bi se zanj zanimala Eintracht Frankfurt in italijanska Fiorentina, a očitno si je Nemec premislil.

V Leipzigu je nogometaš že 10 let, prišel pa je iz Bochuma. Že pred Klostermannom sta pogodbe z Leipzigom podaljšala Yussuf Poulsen in Kevin Kampl, ki ju papirji na ekipo vežejo do leta 2026, pa tudi Willi Orban (2027).

Preberite še: