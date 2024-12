Danes bosta za prvoligaške točke v Ljubljani obračunali ekipi Brava in Radomelj. Moštvi bosta odigrali zaostalo tekmo 16. kroga, ki bi morala biti na sporedu 22. novembra, a je bil dvoboj zaradi slabega vremena in neprimerne igralne površine prestavljen.

1. SNL, zaostala tekma 16. kroga:

Sreda, 4. december:

Danes bosta stare grehe poravnali ekipi Brava in Radomelj. Bravo je trenutno peti z 28 točkami, Radomlje pa osme s kar enajstimi točkami manj. So pa Radomljani sicer skrajno neugodni gostje za Ljubljančane, saj jim na gostovanjih povzročajo velike težave. V zgodovini 1. SNL namreč mlinarji na šestih tekmah v gosteh sploh še niso izgubili proti Bravu. Trikrat so zmagali, trikrat pa remizirali. Je tokrat napočil čas za prvo domačo zmago mladega ljubljanskega kluba?

V zasedbi Aleša Arnola strelsko izstopa Milan Tučić, ki si s sedmimi zadetki na lestvici najboljših strelcev kraljuje na vrhu skupaj s Semirjem Smajlagićem iz Primorja, v vrstah Radomelj pa je v tej sezoni največkrat mrežo tekmeca zatresel Nino Kukovec. To mu je uspelo štirikrat.

Lestvica: