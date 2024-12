Remi tekmecev, Olimpija z zmago na plus osem in do jesenskega naslova

Bravo je v uvodnem dejanju 17. kroga prve lige v petek s 3:2 ugnal Domžale, Koper in Maribor sta se v sobotnem derbiju razšla brez zmagovalca (1:1), Primorje pa je po zmagi nad Muro (1:0) napredovalo na šesto mesto. V nedeljo sta igrala slovenska udeleženca v konferenčni ligi. Celje pri zadnjeuvrščeni Nafti ni pokazal veliko, v zaključku zapravil priložnosti in vzel točko za remi 0:0. Vodilna Olimpija je bila proti Radomljam bolj prepričljiva in je z zmago z 2:0 trojici tekmecev ušla na osem točk in si že zagotovila jesenski naslov. Znova ni dobila gola, na 17 tekmah samo pet!

1. SNL, 17. krog:

Petek, 29. november:

Sobota, 30. november:

Nedelja, 1. december:

Olimpija je na 17 ligaških tekmah dobila le pet golov. Foto: Filip Barbalić Olimpija na zadnjih devetih tekmah ne pozna poraza, od tega so zmagali na osmih tekmah in osemkrat mrežo ohranili nedotaknjeno. Med tednom so v konferenčni ligi ugnali severnoirski Larne in so tik pred napredovanjem v spomladanske izločilne boje. Po 11. zmagi v sezoni imajo varovanci Victorja Sancheza na vrhu lestvice že osem točk naskoka pred najbližjimi zasledovalci. Ljubljančani od prevladovali od prve minute, Raul Florucz in Dino Kojić sta imela prva lepi priložnoti. Terensko premoč je Olimpija kronala v 37. minuti, ko je Florucz v kazenskem prostoru našel Ivana Durdova, ta pa je za vodstvo domačih ukanil Emila Velića.

Radomljani so imeli v drugem delu nekaj več od igre, poskus Nika Gajzlerja je bil nenatančen, enkrat je zanesljivo posredoval Matevž Vidovšek. Ljubljančani si niso več pripravili toliko priložnosti, so pa v 82. minuti potrdili zmago. Velić je sprva dobil dvoboj ena na ena z Durdovom, a žoga je prišla nazaj do napadalca Olimpije, po njegovem drugem poskusu pa je iz neposredne bližine nogo podstavil Kojić. Sodniki na terenu so sicer sprva razveljavili gol zaradi prepovedanega položaja", nato pa je VAR potrdil zadetek.

Zapravljene priložnosti Sešlarja, samo točka za Celje

Svit Sešlar iz soigralci iz NK Celje, tokrat v oranžnih dresih, na gostovanju v Lendavi pri Nafti. Foto: Jure Banfi Mlinarje čaka že tradicionalno neugodno gostovanje. Proti zmajem so se v 1. SNL pomerili 21-krat, zmagali pa le dvakrat. Tokrat jih čaka jeklena obramba vodilnega prvoligaša, ki je z Matevžem Vidovškom na čelu prejela le pet zadetkov. Radomljani so na drugi strani dobili 21 zadetkov. Novembra so sicer odigrali le dva dvoboja in tako proti Mariboru kot tudi Muri ostali praznih rok.

Celje je po tretjem remiju v sezoni pri 30 točkah in je drugo, a le po zaslugi boljših medsebojnih tekem, saj sta pri 30 točkah tudi Maribor in Koper. Nogometaši Nafte so dvoboj pričakali na zadnjem mestu, imeli so le po dve zmagi in remija. A so Lendavčani z borbeno igro prekinili niz treh zaporednih porazov in iztržili deveto točko v sezoni.

Foto: Jure Banfi Celjani so hitro prevzeli posest nad žogo, a pravih priložnosti kar nekaj časa ni bilo. Najlepšo priložnost nogometašev iz knežjega mesta je v 39. minuti zapravil Svit Sešlar, ki je ostal sam na kakšnih desetih metrih od gola, a žogo s prve poslal mimo lendavskih vrat. Drugi polčas je bil malo bolj živahen, predvsem po zaslugi bolj napadalne domače zasedbe. Strel Szabolcsa Szalayja od daleč je zletel čez prečko, tik zatem je mimo odletel poskus Toma Kljuna, Luka Božičković je po odbitku žogo poslal visoko čez celjski gol.

Ob koncu dvoboja so spet pritisnili Celjani. Žan Mauricio je imel kar nekaj dela, ko sicer Sešlar po predložku žoge ni dobro zadel, a je ta šla v smeri domačih vrat. V precej lepši priložnosti se je Sešlar znašel v 86. minuti, a je bil iz oči v oči uspešnejši Mauricio in poskrbel, da je ostalo pri začetnem izidu. V sodnikovem dodatku je Sešlarjev strel iz obrata zletel mimo vratnice.

Škarjice za vodstvo Maribora, huda napaka za remi

Ganec Benjamin Tetteh je na svoji peti tekmi za Maribor zabil drugi gol, in to kar s škarjicami. Foto: Aleš Fevžer

Remi Maribora v Kopru Foto: Aleš Fevžer Koper je v minulem krogu po porazu v Celju podvojili zaostanek za vodilno Olimpijo, šest točk za zmaji pa so pred 17. krogom zaostajali tudi Mariborčani. Vijolice so prvič pod vodstvom Boštjana Cesarja gostovale na Obali. To je bilo drugo dejanje primorske turneje vijolic, ki se ni začela najboljše, saj je Maribor v prejšnjem krogu razočaral navijače z bledo predstavo in porazom proti Primorju (0:2). Slovenski klub z največ trofejami je proti izbrancem Oliverja Bogatinova čakalo zahtevno delo, saj zaradi zdravstvenih težav niso imeli prvega vratarja Ažbeta Juga in reprezentanta Josipa Iličića.

Tekma v prvih 35 minutah ni bila posebej razburljiva, nato pa je v 36. minuti udaril Benjamin Tetteh. 27-letni iz Metza posojeni ganski napadalec je visoko podajo Jana Repasa unovčil s tako imenovanimi škarjicami v kazenskem prostoru, ko je žogo poslal pod prečko koprskega gola. Tetteh je s strelom preko glave zadel že v prejšnjem krogu v Novi Gorici ob porazu proti Primorju, a so mu sodniki takrat zadetek razveljavili.

Denis Popović je po tekmi dejal, da je bila točka realna. Foto: Aleš Fevžer Prav Tetteh bi lahko v 55. minuti podvojil prednost, a ga je žoga pred vrati Kopra malce presenetila in jo je zgrešil v padcu, za razliko od prvega polčasa pa je v tem delu tudi domača zasedba nekajkrat prišla do strela, prvega je v okvir vrat sprožil Gabriel Groznica v 59. minuti. V 75. minuti so Primorci izenačili. Potem ko je bil nepazljiv Blaž Vrhovec na robu lastnega kazenskega prostora, mu je Di Mateo Lovrić žogo odvzel, jo podal do Omarja El Manssourija, ki mu ni bilo težko zadeti za 1:1. Štajerci so bili tisti, ki so v končnici nekoliko aktivneje iskali zmago, a so Koprčani dobro preprečevali njihove namere.

Po Mariboru Primorje premagalo še Muro

Ajdovsko Primorje v prejšnjem krogu ugnalo Maribor, na drugi zaporedni domači tekmi v Novi Gorici zdaj še Muro in jo prehitelo na šestem mestu. Ajdovci so imeli prvi lepo priložnost na tekmi, ko je v 14. minuti streljal Elias Telles ter zadel zunanji del vratnice Murinih vrat.

Veselje Primorja, ko je ob koncu prvega polčasa za 1:0 zadel Žan Bešir. Foto: Aleš Fevžer

Rdeče-črni so bili še naprej podjetnejši, v 21. minuti je z glavo po kotu zgrešil Semir Smajlagić. Natančnejši je bil Žan Bešir, ki je zadel z diagonalnim strelom s 15 metrov malce z desne strani.

Foto: Aleš Fevžer Sobočani tudi v uvodu drugega polčasa niso povzročali kakšnih posebnih težav obrambi Primorja, je pa zadnje znova zagrozilo po uri igre, ko je lepo akcijo s strelom z dobrih desetih metrov zaključil Mark Gulič, a spet v Florijana Raduho. V 77. minuti pa so bili gosti najbližje svojemu zadetku, ko je Dario Vizinger sprožil z roba kazenskega prostora, žoga je najprej zadela eno vratnico, nato še drugo, a ni prešla črte gola.

Tekma v Domžalah je imela dobrodelno noto, saj gostitelji skupaj z Anino zvezdico nadaljujejo 12-letno tradicijo zbiranja hrane za družine v stiski. Vsi, ki so na tekmo prinesli dva živilska izdelka z daljšim rokom uporabe, so prejeli brezplačno vstopnico.

Bravo se je igral z vodstvom v Domžalah

Bravo je v petek zmagal v Domžalah. Foto: Aleš Fevžer Šiškarji so sanjsko odprli obračun v Domžalah in že prvo akcijo kronali z golom. Milan Tučić je po globinski podaji Jakoslava Stankovića lepo prodrl po levi strani in poslal uporaben predložek v osrčje domačega kazenskega prostora, ob pravem času na pravem mestu pa je bil Matic Ivanšek, ki je žogo spravil za hrbet domačega vratarja Roka Vodiška.

V končnici prvega polčasa so Šiškarji dosegli še dva gola. Po bliskovitem in kombiniranem nasprotnem napadu so domači nogometaši najprej blokirali strel Gašperja Jovana, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Pečar. V izdihljajih so gosti povedli s 3:0, po kombinaciji Pečarja in Stankovića se je v imenitni priložnosti znašel Tučić in z natančnim strelom ukanil Vodiška.

Domžalčani so v drugem polčasu popravili slab vtis iz prvega dela tekme. V 50. minuti so izpeljali prvo obetavno akcijo, strel Krstovskega pa je pravočasno blokiral Nemanja Jakšić. Deset minut pozneje so dosegli prvi gol na tekmi. Po kombinirani akciji in lucidni podaji Luke Dovžana Karahodžića s peto je z močnim in natančnim strelom Orbanića ukanil komaj 17-letni Rene Hrvatin. Sedem minut pozneje so znižali na 2:3, po podaji Nicka Perca je z močnim in natančnim strelom z 12 metrov zadel Danijel Šturm.

Lestvica: