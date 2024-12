Pred dvobojem Mure in Olimpije zasegli pirotehnična sredstva

Policijska uprava Murska Sobota je v obvestilu za javnost zapisala, da je pred tekmo Prve lige Telemach med Muro in Olimpijo 24. novembra v Murski Soboti v sektorju domačih navijačev zasegla več pirotehničnih sredstev. Na stadionu sicer ni prišlo do kršitve javnega reda in kršitev zakona o javnih zbiranjih, so še izpostavili.

Kot so zapisali, je policija dvoboj v Fazaneriji med Muro in Olimpijo z vidika varnosti ocenila kot dogodek srednjega tveganja in jo varovala v skladu s sprejetim načrtom.

"Pred začetkom javne prireditve so policisti in varnostniki opravili pregled celotnega stadiona, kjer so na severni tribuni v sektorju domače organizirane navijaške skupine našli in zavarovali 37 različnih pirotehničnih izdelkov," so zapisali iz vrst PU Murska Sobota.

Policija zdaj preiskuje sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. V času javne prireditve na stadionu sicer ni prišlo do kršitve javnega reda in kršitev zakona o javnih zbiranjih, so še dodali.

Dvoboj med Muro in Olimpijo se je sicer končal z zmago Ljubljančanov (1:0). Na lestvici Ljubljančani vodijo z 38 točkami oziroma z osmimi točkami naskoka pred tremi najbližjimi zasledovalci Celjem, Mariborom in Koprom. Mura je po 17 odigranih tekmah sedma z 21 točkami.

