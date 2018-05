V živo: Zahović skočil na vrh, na prvaka bo treba počakati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sporedu je predzadnji krog Prve lige Telekom Slovenije, ki bi že lahko odgovoril na vprašanje, kdo bo državni prvak. Če bi Olimpija prednost pred Mariborom povišala vsaj na tri točke, bi navijači zmajev že proslavljali naslov. V Stožice gostuje Krško, vijolice, ki za Ljubljančani zaostajajo za dve točki, pa gostujejo v Celju. Vse tekme so se začele ob 16. uri.

Olimpija je tekmo v Stožicah začela odločno in že od samega začetka začela oblegati vrata Krčanov. Mladi vratar Krškega Žiga Frelih je bil po nekaj strelih še na mestu, v 12. minuti pa je bil nemočen. Po veliki napaki obrambe je Rok Kronaveter suvereno zadel za 1:0.

Kdo bo nogometni državni prvak? NK Maribor 36,85% +

NK Olimpija 63,15% +

Vijolice se ne dajo

Vroče je tudi na štajerskem obračunu v knežjem mestu. Maribor je v Celje odpotoval po zmago in za zdaj mu dobro kaže. V 30. minuti je vijolične po podajo reprezentanta Amirja Derviševića v vodstvo popeljal Saša Ivković, pet minut kasneje pa je za še višjo prednost poskrbel vroči Luka Zahović. To je bil njegov že 16 zadetek v prvenstvu, na vrhu tabele najboljši strelcev se je izenačil s soigralcem Marcosom Tavaresom in Matejem Poplatnikom.

Slovo velikega napadalca, Ankaran v dvojnih škripcih

Miran Burgić se poslavlja pri 33 letih. Foto: Vid Ponikvar V Novi Gorici se merita ekipi, ki sta v mestu vrtnic v spomladanskem delu odigrali največ tekem. Gorica bo pričakala Ankaran, ki mu gori pod nogami. In to kar dvojno. Vodstvo kluba po vloženi pritožbi čaka na odločitev licenčne komisije NZS o (ne)podelitvi tekmovalne licence za igranje v 1. SNL v prihodnji sezoni, na lestvici pa gledajo galebi v hrbet prav vsem tekmecem.

Za predzadnjim Triglavom zaostajajo za dve točki, tako da bi danes v Športnem parku, ki so ga v zadnjih mesecih odlično spoznali, krvavo potrebovali točke.

Spopad je v znamenju nogometnega slovesa nekdanjega slovenskega reprezentanta in dolgoletne vrtnice Mirana Burgića. V prvi slovenski ligi, v kateri je v tej sezoni nastopil le na osmih tekmah in zabil en gol, je zbral kar 167 nastopov in zabil 52 golov.

Legendarni napadalec maha v slovo:

Eden in edini, Miran Burgić! pic.twitter.com/rEaJAH9I1M — ND Gorica (@NDGorica) May 23, 2018

Rudar za Evropo, Triglav za obstanek

Matej Poplatnik si s 16 zadetki deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev 1. SNL. Foto: Žiga Zupan/Sportida V boju za Evropo vztraja poleg Celja in Gorice tudi Rudar. Velenjčane danes čaka gostovanje v Kidričevem, kjer se nogometaši Aluminija v mislih že počasi pripravljajo na vrhunec sezone, finale pokala v Ljubljani.

Knapi bodo odigrali jubilejno 800. prvoligaško tekmo v obdobju samostojne Slovenije in z enim ušesom prisluhnili dogajanju na dvoboju v Celju, kjer se bo njihov neposredni tekmec za četrto mesto boril s favoriziranim, a ranjenim Mariborom. Pri gostiteljih bo manjkal kaznovani argentinski Slovenec Lucas Mario Horvat.

V Kranju si lahko Triglav že danes zagotovi deveto mesto in s tem nastop v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL. Če bi Kranjčani doma ugnali Domžale, ki so se na lestvici zasidrali na tretjem mestu, hkrati pa Ankaran ne bi premagal Gorice, bi mu ušli na neulovljivo prednost in si krog pred koncem olepšali možnosti za obstanek.

Domači napadalec Matej Poplatnik bo skušal povišati število zadetkov (16) in se zadržati na vrhu razpredelnice najboljših strelcev, pri Domžalah pa poudarjajo, da želijo sezono končati s šestimi novimi točkami. Tovrstno razmišljanje ne bo všeč zlasti navijačem Olimpije, ki bodo v nedeljo v velikem številu prišli v mesto ob Kamniški Bistrici in spremljali derbi zadnjega kroga.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 34 22 10 2 58:16 76 2. Maribor 34 22 8 4 70:28 74 3. Domžale 34 21 6 7 74:39 69 4. Celje 34 13 8 13 55:47 47 5. Rudar 34 14 5 15 47:47 47 6. Gorica 34 13 5 16 36:45 44 7. Krško 34 9 7 17 36:58 34 8. Aluminij 34 8 9 17 38:58 33 9. Triglav 34 6 7 21 28:64 25 10. Ankaran 34 4 11 19 30:79 23