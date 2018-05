Mandarić v veselem pričakovanju, Maribor v težavah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo na sporedu predzadnji krog Prve lige Telekom Slovenije, ki bi že lahko odgovoril na vprašanje, kdo bo državni prvak. Če bi Olimpija prednost pred Mariborom povišala vsaj na tri točke prednosti, bi navijači zmajev že proslavljali naslov. V Stožice prihaja Krško, vijolice, ki za Ljubljančani zaostajajo za dve točki, pa bodo gostovale v Celju. Vse tekme se bodo začele ob 16. uri.

Vse tekme 35. kroga, ki odločajo o marsičem, se bodo začele ob 16. uri. V Ljubljani se bosta udarila Olimpija in Krško. Predsednik Milan Mandarić je v želji, da bi bile tribune čim bolj polne, ponudil originalno rešitev in vsem obiskovalcem, ki bi si želeli ogledati srečanje, pripravil podpisano opravičilo, namenjeno njihovim nadrejenim.

Zmaji si želijo velikega obiska. Sploh če bi se izkazalo, da bi si že danes zagotovili naslov. Če bodo danes osvojili več točk od Maribora (ena izmed možnosti, ki prinaša naslov, je celo ta, da bi Olimpija remizirala, Maribor pa izgubil v knežjem mestu), bodo novi državni prvaki. Ker so vijolice v tej sezoni že naletele na težave na gostovanju v Celju, kjer jih je Kosićeva četa porazila v jesenskem delu, to pa je bil prvi poraz Maribora v tej sezoni, treba pa je tudi dodati potrtost igralcev po boleči domači ničli proti Olimpiji (2:3), se izbrancem Igorja Bišćana danes ob morebitni pomoči Celjanov odpirajo vrata, ki vodijo v sedma nebesa.

Brez Abassa in Čanađije, pri gostih ne bo "zmaja" Ejupa

Issah Abass bo spremljal dvoboj le s tribun. Foto: Vid Ponikvar Zmaji bodo danes proti Krčanom nastopili brez dveh standardnih članov udarne enajsterice. V napadu ne bo Issaha Abassa, ki ga je Nogometna zveza Slovenije do nadaljnjega suspendirala zaradi incidenta po srečanju v Ljudskem vrtu, zaradi kartonov pa bo manjkal Dario Čanađija, dober prijatelj najboljšega asistenta Prve lige Telekom Slovenije, Tonćija Mujana, ki bo skušal s soigralci v dresu Krškega prirediti presenečenje. S tem bi podaljšal upanje Maribora o ubranitvi naslova.

Od prve minute bo najverjetneje zaigral Andres Vombergar, junak razburljivega in zelo atraktivnega večnega derbija v Mariboru, ki je z zlatim zadetkom vrnil zmaje na vodilni položaj.

Pri gostih bo manjkal tudi Leo Ejup, posojeni branilec Olimpije na začasnem delu v Posavju. Na uvodnih treh tekmah z Ljubljančani je igral, tokrat pa zeleno-beli nočejo ničesar prepustiti naključju, saj prinaša današnja tekma še kako pomemben vložek. Goste vodi Primorec Alen Šćulac, ki je pred leti pomagal finančno pogoreli Olimpiji v novi ''bežigrajski'' preobleki k ekspresni vrnitvi med najboljše.

Vijolice še niso rekle zadnje

Kapetan Maribora Marcos Tavares še verjame v preobrat in naslov prvaka. Foto: Vid Ponikvar Štajerski obračun v knežjem mestu bo še kako zanimiv. Celjani se potegujejo za četrto mesto, ki ob predpostavki, da Olimpija v finalu pokala Slovenije premaga Aluminij (30. maja v Stožicah), zagotavlja evropsko vstopnico, Maribor pa se še ni predal v boju za naslov.

Če hoče zadržati možnosti za prvo mesto do zadnjega kroga in v njem stiskati pesti za Domžalčane, si v mestu ob Savinji ne sme privoščiti spodrsljaja. Vijolice bodo v Celju zaigrale brez izkušenega dirigenta obrambne vrste Marka Šulerja, Luka Zahović in Marcos Tavares pa bosta imela dodaten motiv v tem, da se potegujeta za naslov najboljšega strelca tekmovanja.

Slovo velikega napadalca, Ankaran v dvojnih škripcih

Miran Burgić se poslavlja pri 33 letih. Foto: Vid Ponikvar V Novi Gorici se bosta pomerili ekipi, ki sta v mestu vrtnic v spomladanskem delu odigrali največ tekem. Gorica bo pričakala Ankaran, ki mu gori pod nogami. In to kar dvojno. Vodstvo kluba po vloženi pritožbi čaka na odločitev licenčne komisije NZS o (ne)podelitvi tekmovalne licence za igranje v 1. SNL v prihodnji sezoni, na lestvici pa gledajo galebi v hrbet prav vsem tekmecem.

Za predzadnjim Triglavom zaostajajo za dve točki, tako da bi danes v Športnem parku, ki so ga v zadnjih mesecih odlično spoznali, krvavo potrebovali točke.

Današnji spopad bo v znamenju nogometnega slovesa nekdanjega slovenskega reprezentanta in dolgoletne vrtnice Mirana Burgića, gostje pa bodo nastopili brez najbolj zvenečega igralca, kaznovanega reprezentanta Venezuele Aristotelesa Romera.

Rudar za Evropo, Triglav za obstanek

Matej Poplatnik si s 16 zadetki deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev 1. SNL. Foto: Žiga Zupan/Sportida V boju za Evropo vztraja poleg Celja in Gorice tudi Rudar. Velenjčane danes čaka gostovanje v Kidričevem, kjer se nogometaši Aluminija v mislih že počasi pripravljajo na vrhunec sezone, finale pokala v Ljubljani.

Knapi bodo odigrali jubilejno 800. prvoligaško tekmo v obdobju samostojne Slovenije in z enim ušesom prisluhnili dogajanju na dvoboju v Celju, kjer se bo njihov neposredni tekmec za četrto mesto boril s favoriziranim, a ranjenim Mariborom. Pri gostiteljih bo manjkal kaznovani argentinski Slovenec Lucas Mario Horvat.

V Kranju si lahko Triglav že danes zagotovi deveto mesto in s tem nastop v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL. Če bi Kranjčani doma ugnali Domžale, ki so se na lestvici zasidrali na tretjem mestu, hkrati pa Ankaran ne bi premagal Gorice, bi mu ušli na neulovljivo prednost in si krog pred koncem olepšali možnosti za obstanek.

Domači napadalec Matej Poplatnik bo skušal povišati število zadetkov (16) in se zadržati na vrhu razpredelnice najboljših strelcev, pri Domžalah pa poudarjajo, da želijo sezono končati s šestimi novimi točkami. Tovrstno razmišljanje ne bo všeč zlasti navijačem Olimpije, ki bodo v nedeljo v velikem številu prišli v mesto ob Kamniški Bistrici in spremljali derbi zadnjega kroga.

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Olimpija 34 22 10 2 58:16 76 2. Maribor 34 22 8 4 70:28 74 3. Domžale 34 21 6 7 74:39 69 4. Celje 34 13 8 13 55:47 47 5. Rudar 34 14 5 15 47:47 47 6. Gorica 34 13 5 16 36:45 44 7. Krško 34 9 7 17 36:58 34 8. Aluminij 34 8 9 17 38:58 33 9. Triglav 34 6 7 21 28:64 25 10. Ankaran 34 4 11 19 30:79 23